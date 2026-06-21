Virál za pár šupů

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Tak tohle je už opravdu největší komedie současnosti. Zatímco vy na záchodě přemýšlíte, jestli dát lajk kočce, která hraje na klavír, nebo že by té dámě na linku dole pod článkem... no, tady vím...

Ve skutečnosti někde v anonymním skladě šedesát chytrých telefonů dře na směny víc než horníci v dole. Jejich jediným úkolem? Předstírat, že jsou člověk. A dělají to sakra dobře.

Tahle parta robotických pacientů nepřetržitě klepá, scrolluje a čumí na videa, která by normálního člověka po pěti minutách přivedla k šílenství. Ale ouha: oni nemají mozek, takže je to vlastně baví. Generují zhlédnutí, prodlužují watch time a sypou lajky jako konfety na Silvestra. Výsledek? Váš oblíbený influencer, který „vypadá, že se nadřel“, má najednou milion zhlédnutí. Jenže 990 tisíc z nich viděla jen zeď v garáži a bezduché algoritmy. Algoritmy jsou totiž nejhloupější inteligence na světě. Vidí čísla a hned se vzruší. „Páni, hodně lajků! To musí být skvělé!“ A bum – video pošlou dál.

Ti skuteční lidičky to začnou sledovat, protože přece nemůžou být všich blbci, že? No, můžou. A tak vzniká digitální mýtus: zaplať si farmu, nastartuj raketu a sleduj, jak se tvá tvorba bez obsahu stává hitem.

Je to dokonalé. Nikdo neřeší, že video je o ničem. Řeší se, že má čísla. A vy, vy co do toho dáváte srdce? Smůla. Měl jsi koupit v garáži regál a pár starých androidů, místo aby ses snažil být kreativní. Protože dneska nevyhrává talent. Vyhrává ten, kdo nejlépe předstírá, že ho má.Kolegové, blogeři, že by až tak? Ne, to se mi nechce věřit, i když to tu občas čtu.

A platformy? Ty dělají, že bojují. Blokují IP adresy, detekují boty...

Jako by se snažili zastavit příliv štěrku lžící. Mezitím se farmy smějí a kupují si další telefony. Protože tahle hra nemá konce. A upřímně? Když se nad tím zamyslíte, není to spíš smutné, že největší show na internetu hrají stroje sobě navzájem? Bravo. Tleskáme vestoje.

Teda... teda aspoň ti roboti jo.

Odkaz na takový příklad

Že by to Terezko, to tak bylo i u vás?

Pravda, ty kliky ještě trochu pokulhávají

A kdyby jste snad neměli na to video ž.... dost síly, tady je shrnutí:

Autor: Milan Hausner | neděle 21.6.2026 6:01 | karma článku: 3,96 | přečteno: 57x

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Milan Hausner

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Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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