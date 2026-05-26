Víc než puk v norské bráně
... kdo seděl ve VIPu na hokeji a proč tam proboha neseděl někdo jiný.
Vítejte v aréně, kde se střetává hluboký intelektuální disent s elitní sportovně modelingovou diplomacií.
Fáze 1: Veřejnoprávní morální maják
Sportovní moderátorka (nejspíše z pozice strážkyně čistoty sportovního diváctví) rozjela na síti X hlubokou sociokulturní analýzu. To, že na hokej jedou celebrity za sponzorské peníze, ji šokovalo natolik, jako by právě zjistila, že puk je z gumy. Její touha vidět ve VIPu místo „moderátorky Peříčka“ raději někoho jiného je dojemná. Představa, jak rychlobruslařská legenda nadšeně chroustá sponzorské chlebíčky v obležení influencerů, zatímco venku mrzne, je přesně ten druh sportovní idyly, kterou v ČT potřebujeme.
Fáze 2: Dotčené olympijské ego
Jenže ouha, reportérka přehlédla, že v balíčku celebrit byl přibalen i významný sportovec. Olympijský vítěz, světový rekordman a muž, jehož desetibojařská nátura zřejmě vyžaduje, aby byl v každé místnosti (i té VIP) okamžitě rozpoznán a uctíván. Nejspíš se urazil. Protože když vyhrajete desetiboj, je vaší svatou povinností hájit právo modelek fotit se s hokejovým stadionem na Instagram.
Aby se té hrozné nespravedlnosti dostalo patřičného sluchu, vyřešil to jako správný profesionál; postěžoval si v živém vysílání zpravodajské televize. Zapomeňte na zprávy z domova i ze světa, národ musel vědět, že kdo komu nahlodal sebevědomí.
Fáze 3: Těžká váha české diplomacie (z mola)
Korunu celé této intelektuální debatě na úrovni antického symposia nasadila modelka. Její brilantní argumentační zkratka „Ona jenom závidí, že tam není s námi,“ definitivně posunula konflikt z úrovně televizní diskuse do mateřské školy. A ta finální hrozba? „Už ji tam ani nevezmeme.“
Třeste se, novináři! Pokud budete kritizovat VIP zájezdy, škrtnou vás ze seznamu hostů na příští sponzorský dýchánek. A to je trest, ze kterého se kariéra už prostě nemůže vzpamatovat.
Je vlastně uklidňující vidět, že v zemi, kde se pořádá mistrovství světa, mají sportovní experti, olympijští vítězové a missky tolik volného času a tak neuvěřitelně plochá ega, že dokážou vyprodukovat třídenní mediální válku o to, kdo má větší právo jíst zadarmo raut u ledové plochy. Ještě úžasnější je vidět českou malou zemičku v naprosté idyle, když se do komerčních zpráv tohle vůbec vejde.
Malost vládne světem? Ale kdeže. Tohle je čistá, koncentrovaná velikost lidského ducha. Jen škoda, že se nevešla do branky. Tohle by totiž stačilo, abychom nejspíš i nad těmi Nory vyhráli.
Válka moderátorů pokračuje: Šebrle vrací úder Vymětalíkové za rýpanec kvůli hokeji
Milan Hausner
- Počet článků 535
- Celková karma 8,25
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.