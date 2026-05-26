Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Víc než puk v norské bráně

Ó, jak osvěžující! Pohled na český mediální rybníček nám opět dokazuje, že globální krize, inflace nebo geopolitické napětí jsou naprosté banality ve srovnání s tím, co skutečně hýbe lidstvem, spíš češtvem...

... kdo seděl ve VIPu na hokeji a proč tam proboha neseděl někdo jiný.

Vítejte v aréně, kde se střetává hluboký intelektuální disent s elitní sportovně modelingovou diplomacií.

Fáze 1: Veřejnoprávní morální maják

Sportovní moderátorka (nejspíše z pozice strážkyně čistoty sportovního diváctví) rozjela na síti X hlubokou sociokulturní analýzu. To, že na hokej jedou celebrity za sponzorské peníze, ji šokovalo natolik, jako by právě zjistila, že puk je z gumy. Její touha vidět ve VIPu místo „moderátorky Peříčka“ raději někoho jiného je dojemná. Představa, jak rychlobruslařská legenda nadšeně chroustá sponzorské chlebíčky v obležení influencerů, zatímco venku mrzne, je přesně ten druh sportovní idyly, kterou v ČT potřebujeme.

Fáze 2: Dotčené olympijské ego

Jenže ouha, reportérka přehlédla, že v balíčku celebrit byl přibalen i významný sportovec. Olympijský vítěz, světový rekordman a muž, jehož desetibojařská nátura zřejmě vyžaduje, aby byl v každé místnosti (i té VIP) okamžitě rozpoznán a uctíván. Nejspíš se urazil. Protože když vyhrajete desetiboj, je vaší svatou povinností hájit právo modelek fotit se s hokejovým stadionem na Instagram.

Aby se té hrozné nespravedlnosti dostalo patřičného sluchu, vyřešil to jako správný profesionál; postěžoval si v živém vysílání zpravodajské televize. Zapomeňte na zprávy z domova i ze světa, národ musel vědět, že kdo komu nahlodal sebevědomí.

Fáze 3: Těžká váha české diplomacie (z mola)

Korunu celé této intelektuální debatě na úrovni antického symposia nasadila modelka. Její brilantní argumentační zkratka Ona jenom závidí, že tam není s námi, definitivně posunula konflikt z úrovně televizní diskuse do mateřské školy. A ta finální hrozba? „Už ji tam ani nevezmeme.“

Třeste se, novináři! Pokud budete kritizovat VIP zájezdy, škrtnou vás ze seznamu hostů na příští sponzorský dýchánek. A to je trest, ze kterého se kariéra už prostě nemůže vzpamatovat.

Je vlastně uklidňující vidět, že v zemi, kde se pořádá mistrovství světa, mají sportovní experti, olympijští vítězové a missky tolik volného času a tak neuvěřitelně plochá ega, že dokážou vyprodukovat třídenní mediální válku o to, kdo má větší právo jíst zadarmo raut u ledové plochy. Ještě úžasnější je vidět českou malou zemičku v naprosté idyle, když se do komerčních zpráv tohle vůbec vejde.

Malost vládne světem? Ale kdeže. Tohle je čistá, koncentrovaná velikost lidského ducha. Jen škoda, že se nevešla do branky. Tohle by totiž stačilo, abychom nejspíš i nad těmi Nory vyhráli.

Válka moderátorů pokračuje: Šebrle vrací úder Vymětalíkové za rýpanec kvůli hokeji

Autor: Milan Hausner | úterý 26.5.2026 14:47 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Milan Hausner

Do voleb je třeba dospět

Tento argument trefuje samotné jádro diskuse o podstatě demokracie. Výrok, že „do voleb je třeba dospět“, zní na první pohled logicky a zodpovědně: evokuje představu, že volič by měl být informovaný, racionální ...

26.5.2026 v 8:50 | Karma: 8,25 | Přečteno: 91x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Proč nám slova papeže nic neříkají (AI a encyklika)

Tradiční morální autorita se střetává s nejmodernější technologickou realitou; a kupodivu to funguje. Je docela zvláštní, že o religiozní encyklice píše jako první naprostý ateista.

26.5.2026 v 6:54 | Karma: 5,51 | Přečteno: 56x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Kindermanagement: tak trochu pomotané pojmy

Řízení lidských zdrojů je věda. Řízení lidských zdrojů, kterým je v průměru pět let, je čistý, koncentrovaný surrealismus. Záměna pojmů je tentokrát čistě účelová.

25.5.2026 v 11:04 | Karma: 7,91 | Přečteno: 121x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Slepá data a úřednický absolutismus:

Aktuální šetření České školní inspekce (ČŠI) vyvolalo pěknou paseku, nejen pro jeho technické zajištění. Kritika se valí horem dolem. I ty nejlepší úmysly se občas změní v...

25.5.2026 v 9:28 | Karma: 6,46 | Přečteno: 167x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Světlice a testosteron

I když už uběhl nějaký čas a moje reakce je tedy opožděná a nikoli adresná, myslím, že se moje řádky tak trochu uležely a není v nich tolik toho testosteronu, co by tam byl určitě na počátku...

24.5.2026 v 11:03 | Karma: 6,30 | Přečteno: 107x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...
22. května 2026  6:26

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
19. května 2026  10:44

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

Psychiatrická nemocnice otevřela speciální hřiště, pomůže dětským pacientům

Nové hřiště bude sloužit dětským pacientům havlíčkobrodské psychiatrické...
26. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

V havlíčkobrodské psychiatrické nemocnici otevřeli nové hřiště. Vcelku běžná věc má v tomto případě...

Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech
26. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Zimní stadion v Chebu, zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí či nová hala...

Soud: Zásah ÚOHS ve firmě DXC Technology kvůli zakázkám VZP byl oprávněný

ilustrační snímek
26. května 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

Loňské šetření, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v listopadu a prosinci uskutečnil...

Za útok na pacienta v psychiatrické léčebně dostal odsouzený vrah další trest

Eskorta přivádí sedmatřicetiletého Viktora Č. do soudní síně Okresního soudu...
26. května 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Po 14 letech ve vězení za ubodání seniora v Chebu je osmatřicetiletý Viktor Č. v Psychiatrické...

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Milan Hausner

  • Počet článků 535
  • Celková karma 8,25
  • Průměrná čtenost 200x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.