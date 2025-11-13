Většina v defenzivě: Když se svět obrací naruby
Na jedné straně stojí tisíciletý řád, založený na jednoduché a ověřené biologické realitě, který po generace sdílí a žije tichá, ale početná většina. Tento řád, v němž se lidé dělí na muže a ženy, jejichž těla a role přirozeně směřují k plození a výchově dětí, dával světu předvídatelnost a jistotu.
Tento většinový řád dnes čelí zásadní výzvě. A nejde primárně o vědecký spor, ale o hluboký pocit této většiny, že jim byl svět, který znali a v němž se cítili bezpečně, náhle prohlášen za zastaralý, utlačovatelský a nesprávný. V jádru jejich odporu není nenávist, ale obrana přirozeného běhu věcí, který pro ně představuje každodenní, obyčejný život, před tím, co vnímají jako umělý konstrukt hlasité, byť početně malé skupiny.
Jádrem sporu není biologie, ale její společenský dosah.
Problém totiž není v tom, že by někdo popíral existenci mužského a ženského těla. Problém je v tom, jaký význam se této realitě přikládá. Tradiční pohled většiny říká: biologické pohlaví je přirozený osud. Je to hlavní determinant toho, kým jsi, jakou roli ve společnosti budeš hrát a co od tebe tvé okolí očekává. Tento model nebyl nikdy dokonalý, ale pro drtivou část populace byl srozumitelný, funkční a předvídatelný.
A nyní přichází skupina – ať už je to menšina „genderově jiných“ nebo intelektuálů – která tento princip zpochybňuje. A nejde jen o tu malou skupinu lidí, kteří se cítí být opačným pohlavím. Jde o širší filozofický útok na samotnou podstatu onoho řádu. Když se řekne, že „gender je sociální konstrukt“, zní to pro zastánce tradičního pohledu jako prohlášení, že jejich život, jejich identita jako otců a matek, jejich role, které považovali za přirozené a cenné, jsou jen nahodilým produktem doby, který lze směle odhodit. Pro většinu je to popření jejich vlastní životní zkušenosti.
Kde leží hranice? Když požadavky menšiny narušují přirozený řád.
Zde se spor vyhrocuje do nejextrémnější podoby. Zatímco většinová společnost může být ochotna hledat kompromis v otázkách společenského vyjadřování, radikální návrhy, které usilují o trvalé a nevratné změny těl dětí pouze na základě jejich okamžité vůle, jsou vnímány nikoli jako pokrok, ale jako zrůdnost. Pro většinu je to jasné přestoupení všech hranic zdravého rozumu a nezpochybnitelné povinnosti dospělých chránit dítě.
Tento postoj se neopírá o předsudek, ale o hluboký respekt k přirozenosti lidského života a k vývojové nezralosti dítěte. Biologická realita pohlaví není jen „nálepka“, je to hluboce zakořeněná vývojová a genetická danost. Nerespektovat ji v tak zásadním bodě, jako je nevratný chirurgický zákrok nebo hormonální léčba u nezletilého, je v očích většiny nebezpečným experimentováním a popřením samotného smyslu rodičovské odpovědnosti. Je to okamžik, kdy se z obhájců práv menšiny stávají v očích veřejnosti ideologičtí fanatici, kteří chtějí obětovat zdraví dětí na oltář svých představ.
„Práva jednoho končí tam, kde začínají práva druhého.“ Tiché právo většiny.
Toto staré liberální pravidlo dostává v současném konfliktu nový, hořký rozměr. Většinová společnost, tvořená miliony „obyčejných kluků a holek“, cítí, že právo menšiny „netrpět“ se proměňuje v povinnost většiny tento nový řád nejen akceptovat, ale i vnitřně přijmout. A to vnímají jako tyranii. Jako povinnost přetvářet svůj jazyk, své myšlení, své nejhlubší instinkty o rozdílu mezi mužem a ženou.
Tato povinnost je vnímána jako útok na jejich svobodu a na jejich právo být většinou – tedy právo na to, aby společenská norma reflektovala jejich přirozený, většinový způsob života, aniž by byli označováni za zaostalé nebo netolerantní. Proč má být většinový, obyčejný a fungující model života narušován kvůli uspokojení těch, kteří z něj vybočují, a to až do takové míry, která napadá samotnou fyzickou integritu dětí? Tato otázka visí ve vzduchu a je zdrojem obrovské frustrace.
Hledání ztracené rovnováhy, jež neumlčí většinu a ochrání děti
Tento spor se nevyřeší vědeckými argumenty. Je to střet dvou odlišných citových pravd. Jedna strana bojuje za to, aby nebyla nucena žít ve světě, který jí nevyhovuje. Druhá, většinová strana, brání svět, který jí vyhovoval, ale který je nyní označován za špatný, a cítí se být umlčována ve jménu pokroku.
Možná řešení nespočívá v absolutním vítězství jedné strany, ale v nalezení nové rovnováhy.
Rovnováha, kde menšina neztratí právo na důstojný život bez utrpení, ale kde většina neztratí právo na to, aby její životní model zůstal společenskou normou, a především kde bude chráněna nedotknutelnost a přirozený vývoj dětí.
Jakýkoli společenský konsenzus musí vycházet z úcty k biologické realitě a z principu předběžné opatrnosti, zejména tam, kde jde o životy těch nejzranitelnějších.
Ignorovat tento požadavek většiny a hlasy volající po zdravém rozumu znamená zadělávat na ještě hlubší a trvalejší konflikt, jehož následky mohou být nevratné.
Milan Hausner
