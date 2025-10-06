Věštba z roku 1980, nad kterou i ChatGPT smekne klobouk! A ještě zhudebněná!

V roce 1980, kdy se počítač rovnal velikosti menší skříňky a slovo „chatbot“ znělo jako výmysl z říše sci-fi, učinila česká country kapela Fešáci s Petrem Novotným ve své písničce „Dialog 2000“ prorocký kousek.

V roce 1980, kdy se počítač rovnal velikosti menší skříňky a slovo „chatbot" znělo jako výmysl z říše sci-fi, učinila česká country kapela Fešáci s Petrem Novotným ve své písničce „Dialog 2000," prorocký kousek, nad nímž musí i ta nejvychytanější umělá inteligence v údivu smeknout virtuální klobouk. Písnička, v níž si Petr Novotný povídá jako telefonní automat s jiným automatem, nebyla pouhým vtípkem, nýbrž geniálním výhledem do budoucna, který dnes můžeme vnímat jako vizionářský maják.

Od telefonní budky k tyranskému asistentovi

Představte si tu dobu: Československo 80. let. Telefonní automat byl vrcholem technologického pokroku, který si žádal mince a notnou dávku trpělivosti. A do této doby Fešáci přinášejí vizi, že by se tyto plechové skříně mohly spolu bavit! Dnes, o více než čtyři desetiletí později, je tato „bláznivá“ představa naší každodenní realitou. Nejenže si stroje povídají, ale dokonce nám radí, co si máme koupit k večeři, jakou zvolit trasu do práce, a občas se nám i vtipně odmlouvají.

Dialog, který se v písni zdál být pouhým absurdním snem, je dnes základem komunikace mezi miliardami zařízení. Ať už jde o chatovací boty, hlasové asistenty v chytrých reproduktorech nebo algoritmy sociálních sítí, princip zůstává stejný – „hovoří k vám automat“ . Fešáci tak nevědomky položili základy konceptu Internetu věcí (IoT) dávno předtím, než pro něj svět vymyslel jméno.

Geniální vtípek, nebo věštecká píseň?

Co z této vtipné, tehdy skoro hororové vize plyne pro nás, obyčejné smrtelníky? Především moudrost, že i ten nejjednodušší vtípek může obsahovat zrnko hluboké pravdy. A kdo jiný by to měl vědět lépe než Petr Novotný, jehož životní filozofie je protkána podobnými perličkami. Prohlašuje například: „Každý den na každeho z nás čeká v průměru jeden blbec a my se na srážku s ním musíme připravit“ . A mne s úctou nezbývá než dodat: „Kdyby jenom s jedním?

Stejně tak jeho postřeh „Můj vztah k ledničce se kvalitou blíží k registrovanému partnerství “ najednou dostává zcela nový rozměr. Jen nevím, zda by mu tento výrok ve světle nové politiky tehdy v tmě politiky tehdejší tak snadno prošel. Náš vztah k technologiím se totiž proměnil z čistě utilitárního na emocionální. Svá zařízení opečováváme, občas na ně křičíme a jsme na ně citově závislí – přesně jak to Fešáci v náznacích předvídali.

Zvedněme tedy číše (nebo sluchátka) Klidně i ta bezdrátová!

Petře Novotný, ikono českého humoru a baviči, který i po těžké mozkové mrtvici zůstává duchem nezdolný a stále milován svými fanoušky, tvoje „bláznivá“ vize se naplnila! Ať žijí Fešáci, jejichž hlášení „hovoří k vám automat“ nebylo pouhým refrénem písničky, ale tichou, a přece tak výmluvnou prorockou zprávou, kterou jsme měli tu čest v plném rozsahu objevit až s tak dlouhým odstupem času.

Až si tedy příště budete povídat se svým chytrým asistentem, vzpomeňte s vděčností na Fešáky a jejich telefonní automaty. Byli to právě oni, kdo nám ukázal, že budoucnost nemusí přicházet s hromovým burácením, ale může se nesměle ozvat za cinkotu mincí a šelestu nastavované pásky v magnetofonu. A za to jim náleží věčná sláva a místo v pomyslné Síně věštců moderní doby!

Supraphon

