Veřejný zájem podle dvou kuchařů a kuchařinek
Kuchařka první: paní Eulálie Zamlčenková a soudce Jirka Zásada
Stát se jednoho dne rozhodne, že by rád věděl, kdo financuje neziskovou organizaci, která tak ráda mluví o veřejném zájmu.
Logická otázka. Jenže do kuchyně vstoupí paní Eulálie, ředitelka neziskovky, a s úsměvem pronese: „Soukromí dárce je přednost.
Transparentnost je krásná věc, ale jen když se hodí.“
A stát, který tak miluje formuláře, výkazy a povinnosti, na to vydá zákon. Ukuchtí jej ve veřejném zájmu. Protože tady nejde o běžného občana. Tady jde o dárce.
Jenže pak se to dostane na stůl Jirkovi Zásadovi z Ústavního soudu Slovenské republiky.
Otevře Listinu, podívá se na právo na soukromí a řekne:
„Veřejný zájem nemůže převážit nad právem jednotlivce na soukromí.“ Hotovo.
Jasné, stručné, ústavní.
Veřejný zájem se tu nevaří, ale váží — a když je lehčí než právo jednotlivce, prostě se odloží zpátky na polici. A tak prostě veřejný zájem přestane platit, a hotovo. Jedinec je chráněn více než veřejný zájem státu.
Kuchařka druhá: pan Karel Dobrotivý a paní Digitalie Nadšená
A pak otevřeme druhou kuchařku.
Tu, kterou píše pan Karel Dobrotivý, muž, který věří, že veřejný zájem je univerzální omluvenka a kolektivní výchova všech ve jméně pokroku tím jediným správným krokem. A jeho kolegyně paní Digitalie Nadšená považuje Listinu za starý recept, co se už nenosí. A výchova dětí musí být vždy jen v tom nejlepším zájmu...Ale koho?
Podle jejich kuchařky je veřejný zájem multifunkční koření.
Hodí se na všechno:
- na GDPR
- na rodiče
- na děti
- na soukromí
- na odpovědnost
- na to, aby se nemusela psát dokumentace
A tak se v rámci „kolektivního dobra“ rozhodne, že škola zřídí nezletilému dítěti účet u poskytovatele digitálních služeb.
A rovnou i u AI.
Bez rodičů.
Bez souhlasu.
Bez vysvětlení.
Ale zato s razítkem. A když se rodič ptá, jak je možné, že jeho dítě má digitální identitu, kterou nikdy neschválil, pan Karel Dobrotivý odvětí:„Veřejný zájem. A navíc to dělají všichni.“
To je argumentace, kterou by soudce Jirka Zásada označil za ústavně kreativní. paní Digitalie Nadšená ji označí za moderní přesně ve znění digitálního pokroku.
Dvojí metr jako veřejná služba
A tak tu máme tři kuchařky a jednoho soudce:
|Kdo
|Jak chápe veřejný zájem
|Soudce Zásada
|Omezující princip. Nesmí porušit práva jednotlivce.
|Paní Zamlčenková (neziskovka)
|Soukromí dárce je posvátné. Transparentnost je volitelná.
|Pan Karel Dobrotivý (školství)
|Magické zaklínadlo. Může porušit cokoliv, pokud to zní moderně.
|Paní Digitalie Nadšená (digitalizace)
|Práva jsou flexibilní. Hlavně že to má appku.
A mezi nimi stojí dítě.
Nezletilé.
Bezbranné.
S účtem u poskytovatele, o kterém skoro nic neví.
A s profilem u AI, který zná jeho emoce líp než rodiče.
Je to OK? Samozřejmě že ano. Vždyť žijeme v době, kdy:
- soudce chrání jednotlivce před státem,
- neziskovka chrání dárce před veřejností,
- pan z ministerstva chrání stát před jednotlivcem,
- paní digitálem ojíněná chrání inovace před právem,
- a škola chrání dítě před rodičem.
A veřejný zájem?
Ten se přizpůsobí tomu, kdo zrovna drží vařečku.
Následuje: Kdyz FARA fárá ...po česku
Notebook LLM na základě vlastního textu
Milan Hausner
Přímá souvislost politiky a kvality potravin? Musím připustit, že fakt ano...
S velkým nadšením a ještě větším apetitem jsem se ponořil do studia materiálů, které zkoumají onu pověstnou „přímou linku“ mezi děním na politické scéně a obsahem našeho talíře.
Milan Hausner
Jedno zduření a moderní medicína v přístrojových troskách II.
Pročítám si ty skvělé předpovědi medicínské budoucnosti, o tom, že vlastně díky té plastové megeře nebudeme doktory už vlastně potřebovat... Před časem jsem napsal svou malou zkušenost s moderní medicínou a praktikem na penzi..
Milan Hausner
Pustí vás robot Honzík v tramvaji sednout?
Ta otázka zní prapodivně, ale není nereálná. Dnešní šprťouchlata vznikla na základě zprávy o ročním soužití jedné historičky a robota či robotky. A věřte, že to fakt nebyla žádná idylka...
Milan Hausner
Digitální podraz: AI slíbila doručení, ale poslala důchodkyni do supermarketu.“
Technologický gigant schytal studenou sprchu. Jeho sen o ovládnutí e-shopů skončil trapným fiaskem. OpenAI, firma za slavným chatbotem ChatGPT, si v roce 2025 myslela, že je nepřemožitelná...a ejhle!!!
Milan Hausner
S Kiplingem napodruhé do blogové džungle
Kdo zná Kiplinga, zná i tu věčnou pravdu: když nemáš argument, vezmi to přes člověka. Mnozí toto pravidlo povýšili na systém. Nejsou to to žádní hrubiáni, kteří by sprostě nadávali.
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
VIDEO: Jelen se v lese zamotal do maskovací sítě, zachránil ho policista
Neobvyklou situaci řešila hlídka boskovických policistů v obci Žďárná. Jelen se tam zamotal parohy...
Nezaměstnanost dál roste, nejvíc volných míst má Praha. Generaci Z drtí stres
Podíl lidí bez práce roste, rekordních hodnot z doby doznívající recese z konce roku 2013 ale stále...
Praha pro mě nebyla skok, ale přímo šok, vzpomíná herečka Lucie Polišenská
Herečka, kterou vídáme v seriálovém hitu Polabí i na jevišti Divadla Metro, má za sebou premiéru...
Při požáru bytovky v Plzni zemřela žena, dva policisté se nadýchali kouře
Při pátečním požáru bytového domu v plzeňské Smrkové ulici zemřel člověk. Hasiči evakuovali dvě...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.