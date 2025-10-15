Verbální alchymie jako nová gramotnost: AI nás ji naučila
„AI nevytváří příležitosti, odhaluje mezery.“ Tuto větu mají na víčkách namalovanou všichni manažeři, HR strátégové a karierní poradci, přesně po vzoru slečny, co tak zaujatě mrkala na Indiana Jonese. Máme tu zas osmero rad, co je nezbytné pro přežití v době AI.
Ačkoli obecně taková doporučení nejspíše platí, daleko podstatnější je, že to, co nám takové souhrny ukazují, není mezera ve znalostech, ale propastná jáma v sebereflexi. Jsme svědky zrodu nového univerzálního jazyka – jazyka, v němž se dokonale mluví o věcech, kterým nikdo nerozumí. Nastala doba Verbální alchymie, na kterou leckdy ani AI nestačí.
Nejde o to, jestli tyto dovednosti jsou užitečné. Jde o to, že jsme z nich udělali zaklínadla, magické formule, jejichž opakováním se nám podaří zaříkávat realitu. Woodoo, které ale v prostém životě tak moc nefunguje. Nasazuji si tedy černé brýle reality s trochou ironie, a ty růžové zahazuji...pro tuhle chvíli.
1. AI gramotnost aneb „Umím se ptát a předstírat, že je to věda.“
„Ovládněte prompt engineering.“ To zní tak důležitě, ach ano. A čímpak se ten prompt liší od vyspělého googlování? V 99% ničím. Místo „jak napsat dopis“ napíšeme do ChatGPT „vygeneruj obchodní dopis v uhlazeném tónu pro klienta z finančnictví, který vyjadřuje vděčnost za spolupráci a naznačuje budoucí spolupráci“. To není inženýrství, to je text s značnou mírou verbalní masturbace. Tato „dovednost“ je ze seznamu 8 dovedností ta nejzranitelnější – jakmile se AI naučí rozumět přirozenému jazyku lépe než my, celý tento obor zkolabuje a my zůstaneme s prázdnou slupkou titulu „promptovací inženýrek“.
2. Kritické myšlení: Povinná mantra pro ty, kteří ho nepoužívají.
„Zpochybňujte výstupy AI.“ Skvělé! A na základě čeho? Na základě naší intuice? Předpojatostí? Nebo toho, že jsme na LinkedInu četli jiný post, který tvrdil opak? Požadavek na kritické myšlení je největším paradoxem doby. Systémy, které nás mají učit myslet, jsou zároveň systémy, které nás zbavují NUTNOSTI myslet. Výsledek? Kritické myšlení se stalo synonymem pro „být trochu paranoidní a vždycky říct, že je potřeba dát si pozor na předsudky“. Když si čtu o evropském přešívání dětí bez rozdílu věku, přiznávám, že jich mám víc než dost.
3. Emoční inteligence: Neboli jak maskovat lidskou zoufalost moderním slovem „facilitace“.
„Budujte důvěru a empatii v hybridních lidsko-AI týmech.“ Třeba takto: „Petře, tento čtvrtletní výkaz je špatný. AI nám dala špatná data a já cítím, že to mezi námi vytvořilo napětí. Pojďme si o tom promluvit a obnovit vzájemnou důvěru.“ Tato fráze je jen prostinkým pokusem zamaskovat fakt, že role „manažera lidsko-AI týmu“ je často role hlídače, který nerozumí té číselné megeře, kterou má hlídat.
4. Adaptabilita & kontinuální učení: „Věčný strach ze zastarání“.
„Budujte odolnost pro rychlé transformace.“ Překlad: Připravte se na to, že vás zítra nahradí aktualizace z GitHubu. Tato „dovednost“ je geniální korporátní vynález. Přetavila oprávněný existenční strach zaměstnanců v jejich vlastní povinnost. Nejsi dostatečně adaptabilní? Je to tvoje chyba. Systém, který každých šest měsíců znehodnotí tvé dosavadní znalosti, je v pořádku.
5. Komunikace & kolaborace: Umění říkat „všechno v promptu“ to, co jsme vždycky říkali jinak.
„Formulujte precizní instrukce pro AI.“ Tady kruh kecálistiky uzavíráme. Abychom komunikovali se stroji, musíme se naučit komunikovat jako stroje. Přesně, strukturovaně, bez šumu. Ironie je dokonalá. Zatímco nás motivační řečníci nabádají k autenticitě a osobní empatii, AI nás nutí k opaku: k robotické preciznosti.
6. Datová & digitální gramotnost: Schopnost kliknout a vypadat významně.
„Interpretujte AI generované předpovědi:„ aneb: Naučte se číst výstupy, jejichž vstupům a logice nerozumíte, a prodejte je jako své vlastní strategické vidění. Je to alchymie 21. století – umění vytěžit z dat dojem moci a kontroly, i když je tolik dat, že už je žádný člověk nemůže pochopit v celistvosti.
7. Kreativita & inovace: Poslední útočiště lidské pýchy.
„Generujte nová řešení.“ AI nám sebrala faktografie, náměty, styl. Zbývá nám jen hrdě prohlašovat, že my jsme ti, kdo „kombinuje poznatky z různých domén“ a myslíme na přeskáčku. AI tohle ještě dnes neumí, ale jednou? Takže naše kreativita a intuice se stane nádenictvím správce, který přebírá a lepí výstupy stroje, a hraje si na génia. Bohužel přesně tenhle parametr na mne platí někdy skoro doslova.
8. Kyberbezpečnost & risk management: Strašení na zakázku.
„Identifikujte AI-specifická bezpečnostní rizika.“ Tedy: Vytvořte novou kategorii strachu, abyste mohli prodávat nové kategorie řešení. Je to věčný koloběh: nejdřív vytvoříme nástroj, pak vymyslíme, jak může být nebezpečný, a pak nabídneme drahé služby, které toto nebezpečí „hlídají“. Je to byznysmodel založený na vlastní paranoie. Příslovečného rysu dnešní doby.
Velká lež na konci
„Tato věta není predikce, je to hrozba. Je to motivační chytlavá tiráda pro továrnu na vyhoření. Je to pokus vydávat nezbytnost za volbu.“
Pravda je ale jiná. AI nenahradí lidi. AI nahradí lidskou práci. A my, abychom si zachovali iluzi vlastní hodnoty, jsme vymysleli celý tento slovník prázdných kompetencí – tuto verbální alchymii – abychom zamaskovali, že naše role se scvrkává na roli opatrovníka, korektora a tleskače všemocného algoritmu.
Největší dovednost, kterou potřebujeme, tak možná není na seznamu. Je to odvaha přestat kecat a přiznat, že král je nahý. Že možná nevíme, kam jdeme, ale aspoň už nebudeme předstírat, že je to „synergická cesta za inova
Milan Hausner
Pohled z výšky a taky trošku zblízka – tentokrát na AI
„Ve škole se AI používá potichu. Žák se bojí učitele, že učitel přijde na podvod s AI, učitel se bojí ředitele, že nepoužije AI, a ředitel se bojí inspekce, že inspekce nebude s využitím AI spokojena.“
Milan Hausner
Budoucnost patří hliníku
Na LinkedIn se objevil ve feedu post psaný s nadhledem. Prý Jára se svou slavnou větou Budoucnost patří AL, chtěl napsat Budoucnost patří AI... Tak tohle opravdu stojí za zamyšlení... :)
Milan Hausner
Zblbnuto v přepravě s vůní levandule ...
Přesněji řečeno: když se z přepravních kódů stane psychologický thriller nebo spíš povedená taškařice...
Milan Hausner
Golfový švih v minovém poli
V poslední době se opět roztrhl pytel s obsáhlými sadami rad Jak na... tentokrát konfliktní situace... tedy oblast, kterou zná každý kantor, ředitel a konec konců zaměstnanec či zaměstnavatel.
Milan Hausner
Kelímek od jogurtu, drobky na stole a ráno milované manželky
Je šest hodin ráno. Tělo, ještě zalité olověnou setrvačností spánku, se doplazí do koupelny. A tam na tebe čeká. Důkaz noční dehydratace, ranní lenosti nebo prostě jen života.
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder
Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Fialova vláda poruší zákon, pokud znovu nepředloží rozpočet, zaútočil Babiš
Končící vláda Petra Fialy poruší zákon a může způsobit škody, pokud opakovaně nepředloží návrh...
Tajemná obálka. Archiváři zveřejní kompletní přepis posledních slov TGM
Za zavřenými dveřmi pražské vily Lanna se radí historici o posledních slovech T. G. Masaryka....
Podvodníci slibovali byty v Praze a byznys se zlatem. Z lidí vylákali 14 milionů
Čtveřici výřečných podvodníků z Českobudějovicka obvinili kriminalisté ze zvlášť závažných podvodů...
Začala platit americká cla na dřevo. Zlikvidovat mohou hlavně kanadské pily
V úterý začala ve Spojených státech platit nová cla v dřevařském sektoru. Desetiprocentní dovozní...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 123
- Celková karma 8,80
- Průměrná čtenost 215x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.