Vepsáno v malé relikvii
Tenkrát, před desítkami let, mne osud zavál do Grazu. Byl jsem tam na jazykovém kurzu, v tom starém městě na soutoku Mury a času. Odpoledne po přednášce jsem se toulal mezi renesančními paláci a strmými uličkami Hradního vrchu. Slunce se opíralo do červených střech a vítr voněl kávou z hlavního náměstí.
Nevím, jak to začalo. Prostě jsme seděli v jedné z těch malých kaváren u Sporgasu, ona byla Litevka, s vlasy barvy baltského jantaru a očima šedýma jako moře před bouří. Štíhlá veskrze nenápadná dívka.Smála se tichounce, jako by se bála, že ji uslyší celý svět. Povídali jsme si anglicky, která najednou stačila na všechno. Já s příměsí czenglish, ona s naprostou dokonalostí, která už tehdy možná předurčovala její osud..
Osud ale měl ještě čas... ten teď nám oběma přinesl hluboké emoce, chcete li něhu, ale ne tu prvoplánovitou.
Když se setmělo, odvezl jsem ji autem ven z města. Silnice se vinula do kopců, nad námi se tyčily první výběžky Alp, temné a němé. V autě hrálo rádio. Nevím, jaká stanice, nevím, proč zrovna ta píseň. Byl to Demis Roussos. Ten jeho sametový hlas, ten orientální smutek, ta slova o lásce, která končí dřív, než stačí začít. Zastavil jsem na vyhlídce. Pod námi svítil Graz jako hrstka zlatých korálků na černém sametu.
Dívala se na mě těma šedýma očima a v nich se odrážela ta tisíc světel. Natáhl jsem ruku a pohladil ji po tváři. Byla chladná od večerního vzduchu. Lehce se přitiskla k mé dlani a zavřela oči. Demis Roussos zpíval o věčnosti, která trvá jen jednu noc. A v tom tichu auta, pod Alpami, které pamatují věky, jsem jí to řekl. Nevím česky, německy ani litevsky. Prostě jen tak, dotekem. A ona to uslyšela.
Byl to chtíč? Byla to náhlá něha? Nevím. Vím jen, že ten večer patřil nám. Že se nad hlavním náměstím snášela tma a my dva jsme byli uvězněni v písni, která končila slovy o návratu, který nikdy nepřijde.
Ráno jsem odjel. Praha, život, všední dny. Její jméno mi vybledlo z paměti, zůstal jen ten obraz. A jedna věc. Koupili jsme ji ten večer od starého pouličního prodejce u lancuské katedrály. Byla to malá růže z jantaru, na tenkém stříbrném řetízku. Ona mi ji dala. „Ať ti připomíná,“ řekla tiše. „Ne mě. Ale tenhle večer. A Demise.“
Psali jsme si. Pár dopisů, pár slov o Baltu a o Alpách. A pak jednoho dne přišel dopis z Vilniusu. Krátký, voněl smrkovou pryskyřicí a smířením. Loučila se. Vdala se...
Život ale umí psát podivné epilogy.
Po letech, když už jsem na ni téměř zapomněl, začal jsem její jméno vídat v novinách. Nejdřív nenápadně, v malých zprávách o regionální politice. Pak častěji. Její tvář, kdysi tak něžná a nejistá, se učila do kamery usmívat tím zvláštním, vyprázdněným úsměvem těch, kdo stoupají výš. Sledoval jsem, jak její kariéra roste. Jak se z té tiché dívky s jantarovými vlasy stává žena, která usedá v panelech, podepisuje dokumenty, reprezentuje. Vystoupala do vládních struktur, do světa, kde se něha stává slabostí a vzpomínky se přepisují.
Nikdy jsme se už neozvali. Co bychom si řekli? Ona patřila své zemi, svému jménu, svému novému světu. A já patřil jen té jantarové růži.
Dnes, o desítky let později, sedím ve své pražské pracovně. Kolem mě stovky knih, ale nejcennější je ta malá jantarová růže. Leží vedle kamínků a mušlí. Občas ji vezmu do dlaně. Je lehoučká, teplá, jako by v ní stále byl ukrytý ten večer pod Alpami. A když zavřu oči, slyším Demise Roussose a vidím její tvář, než se naučila tomu úsměvu pro kamery.
Nevím, kde je dnes ona. Jestli ještě žije v té ženě z novin někde hluboko ukrytá ta dívka s šedýma očima. Ale ta růže je pořád tady. Je to jediná hmatatelná jistota, že ten krásný grazský sen nebyl jen výplodem fantazie. Že jsem jednou, dávno, pod Alpami, za tónů Demise Roussose, potkal jantarovou něhu, která se nemění. Nesmrtelnou. Ať už její nositelka stoupá sebevýš.
Notebook LLM
