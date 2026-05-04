Velký tchajwanský slop
Než se ponoříme do bahna, krátké vysvětlení. Slop je informační kejda: obsah, který vznikl proto, že někdo zmáčkl tlačítko „vygenerovat“ nebo „přepiš tiskovku“, a pak už se o něj nikdo nestaral. Je to směs halucinací, polopravd, clickbaitů, diskuzních výkřiků a článků, které vám sdělí, že „někdo někam letěl“, ale neřeknou proč. Slop je fastfood pro mozek — rychlý, levný, bezvýživný. Po dočtení máte jen pocit, že jste něco snědli, ale žaludek zůstává prázdný.
A protože žijeme v době, kdy se rychlost vydává za kompetenci, tvoří slop většinu toho, co se dnes tváří jako zpravodajství.
A nyní k věci.
Česká politická scéna objevila Tchaj-wan. Ne jako téma, ale jako kulisu. Nikdo nečeká, že by aktéři znali historii ostrova, nebo že by rozuměli geopolitice. To není potřeba. Stačí, že existuje slop; a ten se dá nalít do jakéhokoli tvaru.
Otevřete libovolný zpravodajský web. Titulek:
„Delegace míří na Tchaj-wan. Reakce přicházejí. Situace se vyvíjí.“
Kliknete. A dostanete:
- tři věty o „podpoře demokracie“ (bez definice demokracie),
- dvě věty o „napětí v regionu“ (bez regionu),
- odstavec, kde si automatický přepis splete Tchaj-wan s Thajskem a přihodí reklamu na téměř cokoli,
- a reakci opozice, která říká totéž, jen s jiným logem.
To je slop. Článek dlouhý jako analýza, ale prázdný jako vitrína po inventuře.
Let jako dramaturgický vrchol
A pak je tu cesta. Samotný přesun delegace. Letadlo či cokoli jiného...třeba loď, nejspíš dojde i na teleport: cokoliv, co se může pokazit. Protože tady začíná pravé drama. Nikdo neřeší, co se má na Tchaj-wanu projednat. To je příliš konkrétní. Ale zrušený let vládou? To je obsah. To je příběh. To je slop, který se píše sám.
Zrušený let je politická pornografie pro nenáročné. Všichni vědí, že je to umělé, ale stejně se na to dívají.
Letadlo ani nevzlétlo, ale mediální vesmír se hroutí. Redakce už tiskne titulky, jako by šlo o přímý přenos z pádu Říma. Delegace stojí v hale, drží si papírové kelímky s kávou, a mezitím vzniká slop, který se tváří jako geopolitika. Vzniká slopová trilogie:
- „Delegace měla odletět.“
- „Let byl zrušen. Čekalo se 47 minut na vyjádření.“
- „Zdroj z letiště: Mohla za to turbulence v rozhodovacím procesu.“
Ani slovo o tom, proč tam měli jet. Ale to nevadí. Slop nepotřebuje fakta. Slop potřebuje pocit, že se něco děje.
Diskuze: nejčistší forma slopu
Pod článkem se rozvine folklór:
- „Tchaj-wan je náš!“
- „Čína zlo, automaticky.“
- „Proč to řešíme, když zdražili pivo.“
- „Tchaj-wan neexistuje, je to hologram.“
Nikdo neotevřel jediný zdroj. Všichni čerpají z titulků, emocí a vlastní fantazie. Je to slop, tentokrát ale upřímný. Lidský. Neoptimalizovaný. Organická kejda.
Proč to aktéři dělají?
Protože Tchaj-wan je ideální slopové téma:
- dost daleko, aby se o něm dalo mluvit bez odpovědnosti,
- dost kontroverzní, aby přinesl kliky,
- dost abstraktní, aby se nemusel řešit obsah.
Delegace přijede, pronese „podporujeme demokracii“, udělá fotku s vlajkou a odškrtne si mediální výstup. Reakce přicházejí: také slopem. A všichni jsou spokojeni. Nikdo nic neřeší. Nikdo nic neví. Ale všichni mají pocit, že se účastní velké geopolitiky.
Tchaj-wan v české debatě je učebnicový příklad toho, jak lze mezinárodní vztahy redukovat na devadesát procent slopu. Minimum faktů. Minimum odpovědnosti. Maximum výplně.
Tiskovky, halucinace, zrušené lety, fantazijní lodě a diskuze, které by středoškolský učitel dějepisu zakázal číst i během suplování. Čtenář si to přečte. Politici na obou stranách fronty si to odškrtnou až do dalšího slopu. A Tchaj-wan si mezitím žije dál, naprosto netečný k tomu, co si o něm v Česku kdo vymyslel. Krásná doba. Fakta nejsou potřeba. Stačí dobře načasovaný slop.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.