Velká depka 21. století a my v čele...
1 miliarda lidí má duševní poruchu. To už není problém, to je infrastruktura.
1 bilion dolarů ročně mizí kvůli depresím a úzkostem. Kdyby se to dalo zdanit, máme světový mír i levnější hypotéky.
Sebevražda je hlavní příčina úmrtí mladých. Ano, generace, která má všechno, nemá nic, co by ji drželo.
1 z 7 teenagerů má duševní potíže. A zbylých šest to jen maskuje memy.
Svět se psychicky rozpadá a my Češi? My si k tomu dáme kafe, rohlík, buřta a řekneme: „No jo, to je ta dnešní doba.“
Antidepresiva: Nové globální platidlo. A Česko? Raketová velmoc.
Nárůst spotřeby antidepresiv v Česku: 577 %. To není statistika. To je kulturní fenomén. To je jako kdybychom se rozhodli, že když už budeme mít národní sport, tak to nebude hokej, ale serotoninová suplementace.
Island sice vede v absolutní spotřebě, ale tam je tma půl roku. My máme slunce, pivo, smažák... a přesto jedeme na antidepresivech jako na dopingovém programu pro duši.
Proč se z nás stává společnost na prášcích?
Protože svět se změnil v nonstop úzkostný festival, kde chaos je hlavní večerní představení.
- Megakrize: Pandemie, války, inflace, klimatická panika, politika, která připomíná improvizaci po třech panácích.
- Digitální stres: Mladí lidé se porovnávají s filtry, které ani nejsou lidské.
- Diagnostika: Mluvíme o duševním zdraví víc než kdy dřív. Což je dobře. Ale zároveň se z antidepresiv stává něco jako „rychlá oprava“ — duševní izolepa a tapeta.
Psychoterapie? Skvělá věc. Ale zkuste si ji sehnat. Je to jako hledat volné místo v Pendolinu v pátek odpoledne. A že o ní něco vím, však můj táta tuhle disciplinu v Československu zakládal.
V Česku neexistuje nic jako „lehké antidepresivum bez receptu“.
Buď dostaneš recept, nebo si můžeš koupit třezalku, která má účinek zhruba na úrovni: „Možná ti bude o chlup líp, pokud zároveň věříš na placebo, víly a šťastné konce.“ A navíc třezalka má interakce s půlkou lékárny, takže i ta „přírodní cesta“ je vlastně malé farmakologické minové pole. Takže v tomto ohledu je to docela správná cesta, že bez receptu ani ránu.
Jenže v Česku existuje ještě jedna realita: antidepresiva „na housera“
Ano, někdy se předepisují i tam, kde by stačil čaj, teplá sprcha a tři dny klidu. Ne proto, že by to byla správná léčba, ale protože je to:
- rychlé, jednoduché, a hlavně: leckdy je snazší (a někdy i pravdivé) říct, že pacientovi vlastně nic není.
„Když nevíš, co s pacientem, dej mu něco, po čem se uklidní on i čekárna.“
A teď přichází to nejlepší : česká povaha. Ta směsice cynismu, odolnosti a schopnosti přežít i vlastní frustraci.
- Nedostupnost péče: Dětská psychiatrie je tak přetížená, že by se tam hodil rezervační systém jako na popový koncert.
- Národní přístup: Češi mají rádi řešení, která jsou rychlá, měřitelná a bez zbytečných emocí.
- Terapie? Meditace?Jóga? Ne, díky. Tedy, ono to vlastně až tak moc neplatí. Podobných technik jsou sociální sítě plné, ale když dojde na realitu řeší to:
- pilulka: Ano. Ta má miligramy. Miligramy jsou jistota. Miligramy nelžou.
Jsme národ, který dokáže přežít cokoliv kromě vlastních pocitů, které raději utlumíme, než abychom je řešili.
Kdyby se antidepresiva počítala do HDP, jsme světová velmoc
Česko se nemusí stydět. V růstu spotřeby antidepresiv jsme světová špička. Kdyby existoval světový pohár v duševní nepohodě, máme medaili jistou. A kdyby se psychofarmaka započítávala do ekonomického výkonu, byli bychom bohatší než Švýcarsko.
Jen to „bohatství“ je zatím spíš vnitřní.
A většinou v blistrech.
Milan Hausner
Zkamenělina v jazykovém skleníku(1)
Pan Pokorný nadhodil ve svém blogu téma, zda je pro učitele dobré mít ještě jiné zkušenosti než ty za katedrou. Koukněme se na tento moment trochu s nadsázkou. Posuďte sami, kam pak takové směry vedou...
Milan Hausner
Kdo je větší... Mimoň?
Jeden vysoce nadaný a bohatý nadšenec do umělé inteligence svěřil svému agentovi, kterému říká Mimoň, tolik oprávnění, až se to zdá neuvěřitelné. Posuďte sami...
Milan Hausner
Megera z kostí a megera z plastu (2)
Včera jsem si dovolil představit člověka jako vítěze nad plastovou inteligencí z první sádky důvodů. Dnes přidávám další...
Milan Hausner
Proč megera z masa a kostí vždy porazí tu plastovou (1)
„Člověk AI neporazí rychlostí ani logikou, ale svou ohromující schopností se ztrapnit se, urazit se, zhroutit se kvůli šamponu a zopakovat chybu s ještě větší jistotou. Chaos je naše výhoda. A na ten prostě megera nemá.
Milan Hausner
Sonet ještě před kofeinem
Kdepak, už jsem jednou psal, když chcete opravdu veršovanou básničku, nechte AJEJE spát. Díky tomu, jak počítá (nikoli přemýšlí), žádný věru pořádný rým nevymyslí...
|Další články autora
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Temná Farma zvířat míří do kin. Je nový animák podle Orwella vůbec pro děti?
Animovaná Farma zvířat přichází do kin jako nenápadný „rodinný“ film, který ale zasahuje překvapivě...
Jablonec nad Nisou bude mít jen 31 volebních okrsků, ministerstvo to schválilo
V podzimních komunálních volbách budou obyvatelé Jablonce nad Nisou hlasovat jen v 31 volebních...
Přiběhl a máchal klackem. Muž napadl pracovnici servisu, skončila v nemocnici
Šarvátku několika lidí řešili v pondělí odpoledne policisté a záchranáři v Malých Nepodřicích na...
Hazard na staveništi. Lidé zákaz vstupu do areálu ignorují, hrají si tu děti
Do uzavřeného areálu Červeňák v Pardubicích lidé dál vstupují navzdory zákazovým cedulím. Mezi...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.