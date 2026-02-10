Vegeta veřejného blaha: Tekutý guláš dnešní doby

Nakoukněme do kuchyně politického veřejného zájmu. Pokud vám všechno zní nějak povědomě, vůbec se nemýlíte.

Žijeme totiž v době, kdy se v kotli společenského diskursu vaří jediný pokrm: Univerzální veřejný zájem. A tajnou ingrediencí, která mu dodává tu správnou, mírně chemickou pachuť, je právě ona zmiňovaná „Vegeta“ – instantní směs koření alibismu, technokracie a morálního vydírání.

Kuchyně první kategorie: Metodik s bílou čepicí

Nejprve se podívejme do laboratoří státní správy. Tady se s pojmem „veřejný zájem“ nepracuje jako s hodnotou, ale jako s fyzikální konstantou. Pro úředníka v lomených brýlích není veřejný zájem o lidech, ale o souladu mezi odstavcem 4, písmenem b) a přílohou č. 12.

Je to fascinující alchymie: vezmete naprosto absurdní nařízení (například povinnost registrovat každého křečka s ambicí na influencerství), protřepete ho v shakeru razítek a na konci vypadne produkt označený jako „kritický veřejný zájem na harmonizaci hlodavců“. Pokud se občan zeptá, proč to musí dělat, dostane se mu odpovědi, že jde o „komplexní metodické zastřešení společenské potřeby“. Přeloženo do lidštiny: „Dali jsme tam tu Vegetu, tak to prostě žer a neptej se, proč je v tom tolik soli.“

Čtvrtá cenová: Vox Populi s půllitrem v ruce

Zatímco úředník používá Vegetu k maskování absence smyslu, v metaforické hospodě se s ní šetří ještě méně. Tady je „veřejný zájem“ ekvivalentem baseballové pálky obalené v národní vlajce.

„Je ve veřejném zájmu, aby soused neměl tak vysoký plot, protože mi přes něj nemůže závidět televizi s velkou uhlopříčkou!“ nebo „Je ve veřejném zájmu, aby se zakázal internet, protože tam píšou věci, kterým nerozumím!“ Hospodský interpret veřejného zájmu je přesvědčen, že jeho osobní žluč je vlastně koncentrovanou moudrostí celého národa. Veřejný zájem v jeho podání není ochrana slabších, ale právo silnějšího (nebo uřvanějšího) převálcovat kohokoliv, kdo vybočuje z řady. Je to kolektivní egoismus převlečený za občanskou ctnost.

Inflace chuti: Když je všechno prioritou, nic není k jídlu

Tragédií „vegetizace“ jazyka je, že jsme si na tu umělou pachuť zvykli. Původně měl být veřejný zájem oním vzácným šafránem – něčím, co vytáhneme jen vteřinu před tím, než se potopí loď nebo když vypukne mor. Měl to být argument poslední instance, morální jaderný kufřík.

Dnes? Dnes je to levné plnivo.

  • Politik potřebuje zvednout daně? Veřejný zájem na fiskální stabilitě. Korporace chce vykácet park pro parkoviště? Veřejný zájem na ekonomickém rozvoji regionu. * Aktivista chce zablokovat dýchání celému městu? Veřejný zájem na uvědomělosti.
  • Metodik potřebuje prosadit AI jako svou cestu k nesmrtelnosti. AI se tedy stává nepodstradatelnou součástí školních osnov, přestože to s sebou nese spoustu rizik a zdravý rozum je na místě.

Výsledkem je, že slova ztratila svou váhu a stala se z nich jen hlučná kulisa. Jakmile někdo v televizi vysloví spojení „veřejný zájem“, průměrný občan už instinktivně sahá po peněžence nebo po dálkovém ovladači, protože ví, že se ho buď snaží někdo okrást, nebo mu něco zakázat nebo mu něco přikázat.

Závěr: Máme ještě hlad?

Pokud budeme i nadále sypat tuto rétorickou Vegetu do každého banálního sporu, dočkáme se společnosti, která je sice „harmonizovaná“ a „zainteresovaná“, ale naprosto bez chuti. Individuální svoboda se stane jen „chybou v receptu“, kterou je třeba přebít další dávkou kolektivního dochucovadla.

Možná je čas na dietu. Možná bychom měli politikům a aktivistům tuhle kořenící směs prostě sebrat. Až příště někdo vytáhne kartu „veřejného zájmu“, měli bychom se ptát: „A nešlo by to uvařit z poctivých surovin? Třeba z logiky, faktů a respektu k jednotlivci?“ Ale to bychom po nich chtěli, aby skutečně uměli vařit. A to je, obávám se, v příkrém rozporu se zájmem... no, s tím veřejným asi ne, ale s tím jejich rozhodně. U dětí pak k tomu přidejme tu stokrát opakovanou frázi o kritickém myšlení a kognitivním úpadku. Nebo i ten je dnes veřejným zájmem?

Autor: Milan Hausner | úterý 10.2.2026 12:00 | karma článku: 0 | přečteno: 2x

Milan Hausner

  • Počet článků 341
  • Celková karma 9,27
  • Průměrná čtenost 204x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

