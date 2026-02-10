Vegeta veřejného blaha: Tekutý guláš dnešní doby
Žijeme totiž v době, kdy se v kotli společenského diskursu vaří jediný pokrm: Univerzální veřejný zájem. A tajnou ingrediencí, která mu dodává tu správnou, mírně chemickou pachuť, je právě ona zmiňovaná „Vegeta“ – instantní směs koření alibismu, technokracie a morálního vydírání.
Kuchyně první kategorie: Metodik s bílou čepicí
Nejprve se podívejme do laboratoří státní správy. Tady se s pojmem „veřejný zájem“ nepracuje jako s hodnotou, ale jako s fyzikální konstantou. Pro úředníka v lomených brýlích není veřejný zájem o lidech, ale o souladu mezi odstavcem 4, písmenem b) a přílohou č. 12.
Je to fascinující alchymie: vezmete naprosto absurdní nařízení (například povinnost registrovat každého křečka s ambicí na influencerství), protřepete ho v shakeru razítek a na konci vypadne produkt označený jako „kritický veřejný zájem na harmonizaci hlodavců“. Pokud se občan zeptá, proč to musí dělat, dostane se mu odpovědi, že jde o „komplexní metodické zastřešení společenské potřeby“. Přeloženo do lidštiny: „Dali jsme tam tu Vegetu, tak to prostě žer a neptej se, proč je v tom tolik soli.“
Čtvrtá cenová: Vox Populi s půllitrem v ruce
Zatímco úředník používá Vegetu k maskování absence smyslu, v metaforické hospodě se s ní šetří ještě méně. Tady je „veřejný zájem“ ekvivalentem baseballové pálky obalené v národní vlajce.
„Je ve veřejném zájmu, aby soused neměl tak vysoký plot, protože mi přes něj nemůže závidět televizi s velkou uhlopříčkou!“ nebo „Je ve veřejném zájmu, aby se zakázal internet, protože tam píšou věci, kterým nerozumím!“ Hospodský interpret veřejného zájmu je přesvědčen, že jeho osobní žluč je vlastně koncentrovanou moudrostí celého národa. Veřejný zájem v jeho podání není ochrana slabších, ale právo silnějšího (nebo uřvanějšího) převálcovat kohokoliv, kdo vybočuje z řady. Je to kolektivní egoismus převlečený za občanskou ctnost.
Inflace chuti: Když je všechno prioritou, nic není k jídlu
Tragédií „vegetizace“ jazyka je, že jsme si na tu umělou pachuť zvykli. Původně měl být veřejný zájem oním vzácným šafránem – něčím, co vytáhneme jen vteřinu před tím, než se potopí loď nebo když vypukne mor. Měl to být argument poslední instance, morální jaderný kufřík.
Dnes? Dnes je to levné plnivo.
- Politik potřebuje zvednout daně? Veřejný zájem na fiskální stabilitě. Korporace chce vykácet park pro parkoviště? Veřejný zájem na ekonomickém rozvoji regionu. * Aktivista chce zablokovat dýchání celému městu? Veřejný zájem na uvědomělosti.
- Metodik potřebuje prosadit AI jako svou cestu k nesmrtelnosti. AI se tedy stává nepodstradatelnou součástí školních osnov, přestože to s sebou nese spoustu rizik a zdravý rozum je na místě.
Výsledkem je, že slova ztratila svou váhu a stala se z nich jen hlučná kulisa. Jakmile někdo v televizi vysloví spojení „veřejný zájem“, průměrný občan už instinktivně sahá po peněžence nebo po dálkovém ovladači, protože ví, že se ho buď snaží někdo okrást, nebo mu něco zakázat nebo mu něco přikázat.
Závěr: Máme ještě hlad?
Pokud budeme i nadále sypat tuto rétorickou Vegetu do každého banálního sporu, dočkáme se společnosti, která je sice „harmonizovaná“ a „zainteresovaná“, ale naprosto bez chuti. Individuální svoboda se stane jen „chybou v receptu“, kterou je třeba přebít další dávkou kolektivního dochucovadla.
Možná je čas na dietu. Možná bychom měli politikům a aktivistům tuhle kořenící směs prostě sebrat. Až příště někdo vytáhne kartu „veřejného zájmu“, měli bychom se ptát: „A nešlo by to uvařit z poctivých surovin? Třeba z logiky, faktů a respektu k jednotlivci?“ Ale to bychom po nich chtěli, aby skutečně uměli vařit. A to je, obávám se, v příkrém rozporu se zájmem... no, s tím veřejným asi ne, ale s tím jejich rozhodně. U dětí pak k tomu přidejme tu stokrát opakovanou frázi o kritickém myšlení a kognitivním úpadku. Nebo i ten je dnes veřejným zájmem?
Milan Hausner
Horor v 1.A ...na cestě je NKÚ (17)
Aktivní škola sbírá dotace jako smetanu. Bohužel ale i taková smetana zkysne, když se objeví auditorní orgán a hodlá prověřit, zda se uvedené sumy využily tak, jak bylo deklarováno. Pak se nepotí jen ředitelka, ale i celá škola.
Milan Hausner
Kdo vám ničí víc život? Partner nebo chatbot?
Budoucnost je přímo zářivá, jak z toho nejlepšího komunistického plakátu. Možná ještě lepší. Už nikdy nebudete sami. Kromě toho, že jste sami se svým telefonem, samozřejmě.
Milan Hausner
Moderní čeština v 1.A (16)
Když se anglické termíny zabydlely ve wellness, personal growth a worklife balance, bylo jen otázkou času, než se stejnou měrou prosáknou i tam, kde se formuje myšlení – do školních tříd.
Milan Hausner
1.A s otevřenou myslí do dalšího týdne (15)
První týden mindfullness a relaxačního dýchání byl jen takovou milou rozcvičkou. Teprve druhý úkáže, kam až wellbeing může zajít...
Milan Hausner
Aby bylo jasno, AI nepíše jen slohovky
Zatímco veřejná debata o umělé inteligenci (AI) často krouží kolem generování textů, obrázků a narušení kreativních profesí, její nejvýznamnější dopady se odehrávají jinde.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Historickým městem roku 2025 v Moravskoslezském kraji se stal Nový Jičín
Historickým městem roku 2025 v Moravskoslezském kraji se stal Nový Jičín. Cenu dostal mimo jiné za...
Karlovy Vary
Vřídelní kolonáda v Karlových Varech slaví 50 let a prochází úpravami. Natáčel se zde i film...
Karlovy Vary
Parkoviště v Hotelu Thermal v Karlových Varech je v havarijním stavu. Parkovací místa jsou úzká....
Karlovy Vary
Parkoviště v Hotelu Thermal je v havarijním stavu. Parkovací místa jsou úzká. Parkoviště je špinavé...
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
- Počet článků 341
- Celková karma 9,27
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.