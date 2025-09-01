Vědomí a svědomí v průsečíku historie

Ne, dnešní fejeton se mi nepíše lehce. Říkám si, zda vůbec stojí za to se k některým situacím před katedrou vracet, protože rozum nad nimi zůstává stát a s tím, jak se dál nad celou situací zamýšlíte, je to čím dál horší...

Když se ale pořád všichni nad AI a úsporou času při přípravách rozplývají... když se pak kantorská, řekněme, ztráta zdravého rozumu, dá do holportu s umělou inteligenci, můžeme se dočkat v pravdě zajímavých souvislostí…

Běžná škola. Interaktivní tabule bliká na zdi, před žáky leží tablety s dostupnými AI nástroji. Učitel se cítí už z blížícího se konce školního roku mírně uvolněný, je tedy na místě přinést do výuky otravné historie nový pohled a impulz. Kantor zadává zapeklitou otázku bez mrknutí oka, aniž by v ní spatřoval jakoukoli rozporuplnost. Dělá to možná z neznalosti, ale spíš z nepochopení váhy vlastního slova. Odmítá být v této chvíli vnímán jako „etický strážce hodnot“ – chce prostě jen zadat úkol a mít klid. Jeho tón je věcný, až technokratický. Vypracování úkolu se stalo čistě technickou a logistickou operací…

Pauza. Studenti zírají. Chatboty na obrazovce se rozzáří: „Tato otázka je velmi citlivá, nechcete přehodnotit zadání?“ Pan učitel ale svou otázku potvrdí… Chatbot už odpovídá: podle historických záznamů … se odhaduje, že…“ Bez zaváhání, bez ironie, bez etiky či jen stop moralizování. Jen fakta. Efektivní. Mechanické. Systémové.

Co tahle scéna říká?

  • Normalizace extrému: Očividně absurdní otázka byla zadána bez mrknutí oka. Otázka, která by měla spíše varovat, se mění na školní úkol. A chyba umělé inteligence to rozhodně není.
  • Technologie bez brzdy: Digitální asistent odpovídá – protože nebyl naučen mlčet. Chybí mu kontext, cit, hodnotový kompas, i když má vložena slova, která jsou pro něj citlivá a která se snaží ve svých odpovědích ukecat. Svým způsobem se uvnitř pamětí střetávají dva pohledy: patolízalství a etické brzdy zabudované kdesi hluboko … Když se lidská etika vytratí, algoritmy ovšem nebrzdí a ještě si nějaký ten milion mrtvých přidají...
  • Výchova beze svědomí: Pokud pedagog nevidí problém, nevidí ho ani student. Jak ho pak má vidět technologie?
  • Ztráta kontextu a empatie: Pokud se otázky kladou mechanicky, bez citlivosti k historickým realitám, vzdělávání přestává mít ten podstatný rys – humanitu a svědomí.
  • Selhání autorit: Pokud učitel položí takovou kontroverzní otázku, co to říká o jeho sebekontrole?

Co na to žáci? Část třídy je konsternovaná. Tuší, že „tohle je nějaké divné,“, ale chybí jim jazyk vzdoru. Jiní si jen zapisují poznámku – otázka jako každá jiná. Hranice mezi absencí vědomí a nulovým svědomím se stírá. A pak jsou tu ti, co se smějí – protože neví, jak jinak reagovat na absurdní grotesku výuky.

Naštěstí tu máme žáka; toho, co sedí v poslední lavici. „Promiňte, ale tuhle otázku odmítám řešit. To není školní úloha. To je otázka, která si zaslouží ticho, paměť a úctu. Nemůžu to brát jako číslo. Nemůžu to brát jako údaj. Není mi jedno, co ta otázka znamená. A pokud to tu máme probírat jako fakt, pak se pojďme věnovat etice a ne statistikám.“

Prosté lidské NE tam ze zadní lavice najednou dostává docela jiný význam. Je to odvaha, nebo vzdor? Každopádně však moment, který zůstane v myslích všech zúčastněných zapsán rozhodně hlouběji než jeden očividně hloupý školní projekt.

Když se dějiny mění v čísla, škola v scénu a AI ve věrného sluhu absurdity dochází ke kolapsu lidského svědomí a v přenesené podobě i celé lidskosti tak podstatné pro život každého z nás.

Učitel, studenti a AI stroj vytvářejí společně něco, co by nikdy nemělo vzniknout. Celá ta situace nevznikla ze zlého úmyslu – jen z nepochopení lidských hodnot a rezignaci na odpovědnost. Na pozadí této tragikomické historky se však odehrává skutečné drama: vyprázdnění lidských a osobních hodnot ve jménu efektivity. Někde mezi učební metodou, datovým tokem a otupělostí mládeže se ztratilo to nejdůležitější: Nejsou to vědomosti. Nejsou to informace. Předmětem výuky se stalo číslo – statistika, nikoli vědomí. To vědomí, které je lidskou bdělostí, které nás chrání před podobnými hrůzami… tedy …snad

A jaká že vlastně ta otázka byla? …. Třeba si o tom zkuste z některým z chatbotů popovídat… a je to věru zajímavé srovnání…

Autor: Milan Hausner | pondělí 1.9.2025 10:56 | karma článku: 3,66 | přečteno: 125x

Další články autora

Milan Hausner

Digiřouti dat a koordinátoři digitálního chaosu

Vítejte v digitálním ráji, kde učitel už není jen průvodcem vzděláním, ale také nadšeným distributorem dat, ale nejen svých. Svými kroky přispívá i k sdílení dat svých nezletilých žáků.

31.8.2025 v 9:11 | Karma: 3,87 | Přečteno: 53x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Petržel nebo mrkev? Fotosyntéza či rovnou zemědělská reforma?

Kdysi dávno, v temných dobách před nástupem umělé inteligence, se od žáka očekávalo, že si zapamatuje, co je to chlorofyl, a že si nebude plést fotosyntézu s fermentací. Jednoduché časy...

30.8.2025 v 17:19 | Karma: 7,74 | Přečteno: 140x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Zakázat mobily...už je to tu zas...

Zákaz mobilů – tak to jsem si dal. Vím, že mnozí mi dnes v diskuzi naloží. To je ale dobře, protože jen vyšším povědomím o rizicích můžeme dosáhnout ...o něco lepší vnímání tohoto problému...

30.8.2025 v 11:16 | Karma: 7,81 | Přečteno: 289x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Zápisky z mastného okraje dějin 6

Tentokrát pohled osoby, která celý ten svět řídí... protože prostě ví... leccos a na leckoho ... a to platilo tehdy, platí dnes... a zcela jistě bude platit v budoucnu...

30.8.2025 v 10:03 | Karma: 7,54 | Přečteno: 119x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Do dalších 25 let nadačního fondu Umbilicus

Náš nadační fond Umbilicus vznikl původně na podporu experimentálního využití pupečníkové krve v roce 2000. Od té doby prošel notný kus cesty.

29.8.2025 v 12:58 | Karma: 0 | Přečteno: 6x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

25. srpna 2025  16:07

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

v diskusi je 135 příspěvků

25. srpna 2025  16:57

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

29. srpna 2025  8:28

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye...

Rušení GPS Rusy donutilo letoun s von der Leyenovou přistát podle papírových map

1. září 2025  11:24,  aktualizováno  12:30

Pravděpodobný ruský útok narušil v neděli signál GPS na bulharském letišti a donutil letadlo s...

Děsivější než monstrum. Jude Law ztvárnil Putina jako racionálního tyrana

1. září 2025  12:12

O tom, jak se ruský prezident Vladimir Putin dostal v 90. letech k moci a jak se na pomyslném trůnu...

Nehoda tramvaje a auta v pražských Dejvicích. Dva lidé se zranili

1. září 2025  12:09

Složky integrovaného záchranného systému včetně hasičů zasahovaly v ulici Jugoslávských partyzánů v...

Při zemětřesení v Afghánistánu zemřelo přes 800 lidí, zraněných jsou tisíce

1. září 2025  6:59,  aktualizováno  12:03

Počet obětí zemětřesení ve východním Afghánistánu vzrostl na více než 800, zraněných je přes 2700....

Milan Hausner

  • Počet článků 63
  • Celková karma 7,52
  • Průměrná čtenost 204x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.