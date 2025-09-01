Vědomí a svědomí v průsečíku historie
Když se ale pořád všichni nad AI a úsporou času při přípravách rozplývají... když se pak kantorská, řekněme, ztráta zdravého rozumu, dá do holportu s umělou inteligenci, můžeme se dočkat v pravdě zajímavých souvislostí…
Běžná škola. Interaktivní tabule bliká na zdi, před žáky leží tablety s dostupnými AI nástroji. Učitel se cítí už z blížícího se konce školního roku mírně uvolněný, je tedy na místě přinést do výuky otravné historie nový pohled a impulz. Kantor zadává zapeklitou otázku bez mrknutí oka, aniž by v ní spatřoval jakoukoli rozporuplnost. Dělá to možná z neznalosti, ale spíš z nepochopení váhy vlastního slova. Odmítá být v této chvíli vnímán jako „etický strážce hodnot“ – chce prostě jen zadat úkol a mít klid. Jeho tón je věcný, až technokratický. Vypracování úkolu se stalo čistě technickou a logistickou operací…
Pauza. Studenti zírají. Chatboty na obrazovce se rozzáří: „Tato otázka je velmi citlivá, nechcete přehodnotit zadání?“ Pan učitel ale svou otázku potvrdí… Chatbot už odpovídá: podle historických záznamů … se odhaduje, že…“ Bez zaváhání, bez ironie, bez etiky či jen stop moralizování. Jen fakta. Efektivní. Mechanické. Systémové.
Co tahle scéna říká?
- Normalizace extrému: Očividně absurdní otázka byla zadána bez mrknutí oka. Otázka, která by měla spíše varovat, se mění na školní úkol. A chyba umělé inteligence to rozhodně není.
- Technologie bez brzdy: Digitální asistent odpovídá – protože nebyl naučen mlčet. Chybí mu kontext, cit, hodnotový kompas, i když má vložena slova, která jsou pro něj citlivá a která se snaží ve svých odpovědích ukecat. Svým způsobem se uvnitř pamětí střetávají dva pohledy: patolízalství a etické brzdy zabudované kdesi hluboko … Když se lidská etika vytratí, algoritmy ovšem nebrzdí a ještě si nějaký ten milion mrtvých přidají...
- Výchova beze svědomí: Pokud pedagog nevidí problém, nevidí ho ani student. Jak ho pak má vidět technologie?
- Ztráta kontextu a empatie: Pokud se otázky kladou mechanicky, bez citlivosti k historickým realitám, vzdělávání přestává mít ten podstatný rys – humanitu a svědomí.
- Selhání autorit: Pokud učitel položí takovou kontroverzní otázku, co to říká o jeho sebekontrole?
Co na to žáci? Část třídy je konsternovaná. Tuší, že „tohle je nějaké divné,“, ale chybí jim jazyk vzdoru. Jiní si jen zapisují poznámku – otázka jako každá jiná. Hranice mezi absencí vědomí a nulovým svědomím se stírá. A pak jsou tu ti, co se smějí – protože neví, jak jinak reagovat na absurdní grotesku výuky.
Naštěstí tu máme žáka; toho, co sedí v poslední lavici. „Promiňte, ale tuhle otázku odmítám řešit. To není školní úloha. To je otázka, která si zaslouží ticho, paměť a úctu. Nemůžu to brát jako číslo. Nemůžu to brát jako údaj. Není mi jedno, co ta otázka znamená. A pokud to tu máme probírat jako fakt, pak se pojďme věnovat etice a ne statistikám.“
Prosté lidské NE tam ze zadní lavice najednou dostává docela jiný význam. Je to odvaha, nebo vzdor? Každopádně však moment, který zůstane v myslích všech zúčastněných zapsán rozhodně hlouběji než jeden očividně hloupý školní projekt.
Když se dějiny mění v čísla, škola v scénu a AI ve věrného sluhu absurdity dochází ke kolapsu lidského svědomí a v přenesené podobě i celé lidskosti tak podstatné pro život každého z nás.
Učitel, studenti a AI stroj vytvářejí společně něco, co by nikdy nemělo vzniknout. Celá ta situace nevznikla ze zlého úmyslu – jen z nepochopení lidských hodnot a rezignaci na odpovědnost. Na pozadí této tragikomické historky se však odehrává skutečné drama: vyprázdnění lidských a osobních hodnot ve jménu efektivity. Někde mezi učební metodou, datovým tokem a otupělostí mládeže se ztratilo to nejdůležitější: Nejsou to vědomosti. Nejsou to informace. Předmětem výuky se stalo číslo – statistika, nikoli vědomí. To vědomí, které je lidskou bdělostí, které nás chrání před podobnými hrůzami… tedy …snad
A jaká že vlastně ta otázka byla? …. Třeba si o tom zkuste z některým z chatbotů popovídat… a je to věru zajímavé srovnání…
Milan Hausner
