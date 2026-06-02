Věda vstoupí, polika zaklekne II.
Právě v detailech fungování kliniky v Sadské pod vedením MUDr. Milana Hausnera a v konkrétních krocích novodobé restrikce adiktologické sítě nacházíme mrazivě exaktní shody.
1. Fakta o Sadské: Když personál prožil to, co pacienti
MUDr. Milan Hausner v Sadské nevedl pouze „léčebnu“, transformoval celé uvažování tehdejšího personálu. Jedním z klíčových faktů jeho metody bylo, že lékaři, psychologové a zdravotní sestry v Sadské procházeli výcvikovou zkušeností s LSD osobně.
- Fakt z terénu: Hausner popsal, že počáteční skepticismus sester a zřízenců opadl v momentě, kdy látku sami okusili. Zjistili, že jako „normální“ lidé se v hlubinách nevědomí nijak neliší od hospitalizovaných pacientů. Tím došlo k absolutnímu zboření bariér a předsudků mezi personálem a nemocnými. V Sadské tak vzniklo prostředí extrémní empatie, kde se stíralo klasické hierarchické uspořádání „pán v bílém plášti vs. nesvéprávný objekt“.
- Paralela k moderní adiktologii: Moderní český model adiktologie (bráněný Bémem) stojí na totožném principu destigmatizace. Streetworkeři a terénní pracovníci nepracují z pozice nadřazené autority. Chodí přímo do vytěsněných komunit (squaty, otevřené scény) a jednají s uživateli jako s partnery v dialogu za účelem minimalizace škod (harm reduction). Byrokratický řez (Babišovo podřízení pod rigidní zdravotní systém) se však vrací k té staré, chladné hierarchii: lékař v ordinaci určuje diagnózu, pacient poslouchá, lidský rozměr a vzájemné pochopení mizí pod nánosem tabulek.
Přítomnost surrealismu a umění v léčbě
V Sadské s MUDr. Hausnerem úzce spolupracoval Zbyněk Havlíček, klinický psycholog, ale zároveň významný surrealistický básník a teoretik.
- Fakt z terénu: Havlíček vnímal LSD jako „zázrak“ oproti tehdy nastupujícím utlumujícím neuroleptikům, která z pacientů dělala bezduché bytosti. Z pacientských vizí vznikaly stovky arteterapeutických maleb (dnes uložených v archivech Národního ústavu duševního zdraví a v Akademii věd). Terapie byla hluboce kreativním, psychosociálním aktem.
- Paralela k moderní adiktologii: Adiktologie pod vedením odborníků prosazuje, že vyléčení ze závislosti není o tom „přestat brát a sedět doma“. Je to o restrukturalizaci celého života; zapojení do chráněných dílen, resocializačních programů, tvořivé činnosti a znovunalezení identity. Když politická moc (Babiš) prohlásila, že drogová politika patří čistě pod medicínu, fakticky tím řekla: „Nezajímají nás vaše básně, vaše umění, vaše psychosociální reintegrace. Zde máte substituční lék a víc po nás nechtějte.“ Je to návrat od Havlíčkova a Hausnerova tvořivého „toreadorství“ k normalizačnímu tlumění chemickou cestou.
Absurdní roznětka konce: Barevná fotografie v časopise
Konec masivního výzkumu v Sadské nepřinesla odborná studie o neúčinnosti, ale... znáte to...
- Fakt z terénu: Historiografie psychedelik (např. nedávné studie z MIT Press) uvádí, že pomyslným hřebíčkem do rakve pro Sadskou byla obyčejná fotografie v populárním tehdejším časopise od fotografa Vladimíra Lammera. Fotka zachycovala MUDr. Hausnera, jak konzultuje pacienta v psychedelickém stavu. V době nastupující normalizace (1974) tato vizuální ukázka svobody a nestandardního léčebného postupu vydráždila komunistické funkcionáře natolik, že v kombinaci s tlakem mezinárodních úmluv OSN raději celou praxi okamžitě stopli.
- Paralela k moderní adiktologii: Tady je paralela k populistickému marketingu Andreje Babiše stoprocentní. Ani v novodobých politických střetech se nerozhodovalo na základě čísel, studií či doporučení adiktologických komor. Rozhodovalo se na základě „PR dojmů“. Když se v médiích objevilo téma regulace kratomu či HHC, politická reprezentace okamžitě naskočila na vlnu morální paniky. Místo racionálního expertního nastavení pravidel (které adiktologové navrhovali) se zvolil silový, mediálně vděčný zákaz. Politické body získané rychlým gestem na sociálních sítích převážily nad dlouhodobou koncepcí, úplně stejně jako v roce 1974, kdy jedna fotka v časopise zničila mezinárodně uznávané sanatorium.
Čísla a tvrdá data, která moc ignorovala
Jak Hausner, tak novodobí adiktologové měli v rukou neprůstřelná data:
- Hausnerova data (1970): Milan Hausner provedl dlouhodobou studii u pacientů hospitalizovaných v Sadské v roce 1967. 60 % z nich vykázalo trvalé zlepšení celkového zdraví a u 91 % pacientů došlo k permanentnímu vymizení minimálně jednoho kritického psychiatrického symptomu. Dokonce i u nejtěžších alkoholiků, kteří se terapie účastnili původně jen proto, aby Hausnerovi dokázali, že LSD je „k ničemu“, zaznamenali kolegové (např. dr. Jan Sikora) mnohaletou stoprocentní abstinenci.
- Moderní adiktologická data: Český model protidrogové koordinace vykazoval jedny z nejnižších nákladů na jednoho zachráněného klienta v Evropě. Díky systematické distribuci čistého materiálu v terénu se v ČR podařilo udržet podíl nakažených HIV mezi uživateli drog pod 1 %, zatímco v zemích s čistě represivním/medicínským přístupem (např. v některých státech bývalého Sovětského svazu či USA) to byla desítka procent.
V obou historických etapách politická moc tato data vzala a hodila do koše. V roce 1974 zvítězilo dogma „LSD je buržoazní pavěda a nebezpečný imperialistický import“, v éře babišovského technokratismu zvítězilo populistické heslo „všechny tyhle věci prostě zakážeme a neziskovky omezíme, protože zdravotnictví to vyřeší centrálně“.
Notebook LLM
Milan Hausner
„Historie v recyklaci: dva příběhy o tom, jak fakta prohrávají s agendou I.
Minulost málokdy odchází v tichu; daleko častěji se vrací jako ozvěna, jako náhlý záblesk známé vůně nebo důvěrně známého hlasu, který člověku po letech zazní v mysli. A nejinak je tomu v tomto případě, byť má hodně hořkou pachuť.
Milan Hausner
Pět minut od ráje, čtyři hodiny na ždímačce
Srovnat domácí a nemocniční dialýzu z pohledu pacienta, když bydlíte pár minut od špitálu, to vůbec není medicínská otázka. To je čistá logistika, psychologie a boj mezi pohodlím a touhou po nezávislosti. /Relativně řečeno/.
Milan Hausner
Kráska a zvíře staví společně mrakodrap
Ono je to strašně snadné, efektní a politicky sexy. Halasit o digitálních propastích a AI gramotnosti pro každého, obzvlášť s patetickým důrazem na „inkluzivní přístup k technologiím“, se dnes stalo povinnou disciplínou.
Milan Hausner
Jak se přes rozpočet dokopat až do finále
...Bez rozpočtu... Když už mícháme miliardy z našich kapes s televizními přenosy, můžeme zajít ještě dál. Ten návrh nemůžeme odbýt jedním krátkým střílením od boku v jednom jediném zápase.
Milan Hausner
Dialýza - z čekárny života a naděje
„Nechci přemýšlet o tom, že na svou nemoc zemřu. Chci s ní totiž docela dobře žít.“ Milan Hausner 2026
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová
Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...
Katovická aglomerace řeší vznik superměsta, v sousedním Ostravsku zatím vyčkají
Vznik superměsta v rámci katovické aglomerace řeší už několik let v Polsku....
Pánové, zbystřete! Češi mění styl dovolené a otěže rozhodování přebírají ženy
Rodinná dovolená se mění. Češi při výběru neřeší jen cenu nebo destinaci, ale hlavně pohodlí, klid...
Kousalo je spodní prádlo, tak začali šít vlastní. Jejich boxerky zářily v Survivoru
Spodní prádlo je podle nich nejdůležitější vrstva oblečení a na trhu jim kvalitní a hlavně lokální...
Prezident Petr Pavel s manželkou zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta...
- Počet článků 549
- Celková karma 8,20
- Průměrná čtenost 199x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.