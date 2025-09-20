Věda a politika: Dva brody v jednom bahně
Politik: Hrubá síla upravených dat = lži v přímém přenosu
Politik je jako pouliční dealer. Nabízí rychlý únik od reality. Jeho metoda je primitivní a účinná.
- Výběr dat (třešničky na dortu): Vybere si jedno jediné číslo, které se mu hodí do narativu. Růst HDP? Skvělé! Ale to, že rostou i dluhy a inflace, to už nezmiňuje. Je to jako chlubit se, že jste uběhl kilometr za pět minut, ale zapomenout dodat, že jste běžel z kopce.
- Emoční náboj: Data obalí do emocí. Neřekne „míra nezaměstnanosti klesla o 0,5 %“. Řekne „vrátili jsme práci tisícům poctivých občanů!“. Pravda? Nepravda? To je nepodstatné. Důležitý je ten pocit.
- Kult osobnosti: Když se pravda provalí, neomlouvá se. Zaútočí. „Jsou to lži elit a médií, která nás nenávidí!“ Svá data neobhajuje, své příznivce brání před vašimi daty. Jeho zájem je moc. A data jsou jen munice.
- Jeho zájem: Zůstat u koryta. Zvítězit v příštích volbách. Oplácet službičky sponzorům. Realita je mu ukradená.
Vědec: Luxusní prodejce upravené reality = iluzí
Vědec je jako finanční poradce z velké banky. Taky vám prodá iluzi, ale oblečenou do grafů a cizích slov a důležitosti přednesu. Jeho metoda je sofistikovaná a o to nebezpečnější.
- Adjustace: Nepřizná, že data „upravuje“. Řekne, že je „koriguje o známé systematické chyby“. A má na to stoh rovnic a peer-reviewed studií. Když mu dokážete, že se spletl, otočí to ve svůj prospěch: „Díky za zpětnou vazbu! Nyní je náš model ještě přesnější!“ Jeho ego se schová za zdánlivou pokoru.
- Autorita: Neobhajuje data, obhajuje svou expertízu. „Já jsem tomu rozuměl pět let, vy jste o tom četl článek na internetu.“ Má pravdu? Často ano. Ale tato arogance mu umožňuje přehlížet legitimitní pochybnosti a odlišné interpretace, které se nevejdou do mainstreamového narativu.
- Grantová past: Jeho zájem je také moc. Akademická. Publikace, citace, granty. A na co se dávají granty? Na „průlomové objevy“, které „potvrzují krizi“, ne na ty, které říkají „je to složitější a my vlastně moc nevíme“. Vědec, který bude tvrdit, že vliv CO2 je menší, než se myslí, nedostane peníze. Jeho kariéra skončí. Takže i nevědomky bude data zkrášlovat tam, kde cítí, že je to k dobru věci potřeba“.
- Jeho zájem: Získat grant, publikovat v prestižním časopise, být pozván na konference, budovat si kariéru. Pravda je jeho deklarovaný cíl, ale na cestě k ní musí projít bažinou lidských ambicí a skupinového myšlení.
Tak v čem je sakra rozdíl?
Rozdíl není v morálce. Oba jsou sobci. Rozdíl je v soudci, který se nakonec nad těmi daty pozastaví.
Politika je uzavřený systém. Jejím konečným soudcem je volič. A ten je líný, emotivní a rád se nechá oblbnout. Pokud politik svá „upravená“ data prodá dostatečně hlasitě a přesvědčivě, vyhraje. Jeho lež se stává pravdou. Dokud neprohraje volby.
· Věda je (alespoň teoreticky) otevřený systém. Jejím konečným soudcem je realita sama. A realita je naprosto nekompromisní kritik. Pokud vědec svá „adjustovaná“ data použije k předpovědi, že se most zřítí za 10 let, a most spadne za 2 roky, je naprosto, jednou provždy a veřejně odhalen jako šarlatán. Jeho kariéra končí. Realita si s ním nehodlá povídat.
Ano, oba fixlují. Politik lže lidem. Vědec lže sám sobě (a pak lidem) že jeho lež je ve jménu vyššího dobra.
Ale zatímco politikův podvod může triumfovat po celá volební období, vědec žije ve vězení, jehož stěny tvoří chladná, neměnná realita. Dříve nebo později na ni narazí. A to je jediné, co nám dává naději, že aspoň nějaká pravda nakonec vyplave na povrch. I když to bude pravda hořká a nehezká. Třeba ta, že jsme všichni jen hnáni svými zájmy a že objektivita je jen iluze, kterou si prodáváme navzájem.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.