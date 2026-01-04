Věčné učení: od babiččiny kuchyně k digitální džungli.
V příspěvku autorka mluví o babičce, která prý celý život věřila, co se jednou naučila, jí vystačí na celý život. Zatímco ti mladí to dnes mají jinak. A učí se učí... a učí..a ach, jsou z toho celí nadšení a tumpachoví.
A protože jsem už ve věku seniorském a mnozí z vás též, nemohu nechat tuto myšlenku bez nostalgického povzdechu.
My se totiž učili taky pořád. FURT. Nejste ničím výjimeční, mladá generace. Máte jen jiné nástroje. Nijak se v pohledu na učení nelišíme, mladá dámo...
Moje babička se učila celý život. Jen ty lekce přicházely jinak – ne v šestitýdenních online kurzech, ale v desetiletých cyklech. Naučila se vařit na plynovém sporáku poté, co celé mládí topila v kamnech. Osvojila si telefon s vytáčecím kotoučkem, když předtím znala jen společnou linku na vesnici. A v šedesáti se naučila řídit auto, protože děda už nemohl.
Jenže její svět se měnil v pomalejším tempu. Mezi jednotlivými revolucemi byl čas na zabydlení. Když se naučila používat automatickou pračku, mohla s jistotou předpokládat, že podobný princip ji provede dalších x let. Moje „pračka“ – tedy nástroj na správu projektů – se mění třikrát ročně. A pokaždé tvrdí, že je definitivní.
Babička NIKDY neměla iluzi, že by se „naučila všechno“. Ale měla iluzi kontinuity. Věděla, že když se naučí šít na elektrickém stroji, tato dovednost bude relevantní i když její dcera bude chodit na ples. Já se učím programovací jazyk, který je dnes populární, a zatímco dopisuji certifikaci, průmysl už mluví o jeho nástupci. Kde je ta kontinuita dnes? Milujeme slovo disruptivní... je to lépe nebo špatně?
Nostalgie nám namlouvá, že tehdy bylo učení jednodušší. Pravda je, že bylo prostě jinak rozložené. Místo neustálého drobného upgradu každý měsíc přišla jednou za deset let pořádná změna, která všechno obrátila naruby. Babička neprožívala každodenní pocit, že „už zase něco nového“. Zato když přišla ta změna, byla zásadní – přechod z vesnice do města, ze zemědělství do továrny.
My dnes žijeme v neustálé víc než revoluci – v permanentní evoluci. Nejde o to, že by se babička neučila. Jde o to, že se učila na jinak strukturované dráze. Její učení připomínalo stoupání po schodech – po každém odpočinkové plošině. Naše učení je chůze po eskalátoru, který sám jede nahoru – stačí jen nespadnout, ale i to vyžaduje úsilí.
A tak když dnes sedím nad další novinkou, která zítra zastará, nemyslím na babičku jako na někoho, kdo měl tu výhodu, že se „něco naučil jednou provždy“. Spíš si představuju, s jakou grácií přijala, když místo vaření v hrnci z litiny začala používat teflonovou pánev. Nebyla to revoluce v jejím světě – jen další kapitola.
Možná je naše doba náročnější v tom, že od nás žádá neustálou pohotovost k učení. Ale babiččina doba byla náročná v tom, že když přišla změna, byla tak hluboká, že převracela život naruby.
Nemůžeme si myslet, že by jí tehdy „stačilo“ naučit se jednou provždy. To by byla nespravedlnost vůči její pružnosti a přizpůsobivosti. Jen se učila v jiném rytmu – pomalejším valčíku proti našemu techno tempu. A přesto tančila. A sakra dobře.
Milan Hausner
Digitální zdravotnictví - zpátky do budoucnosti, s papírem krok za krokem
Vítejte v surreálnem divadle českého zdravotnictví, kde papír stále kraluje. Obíhá budovami jako upovídaný poslíček, cestuje mezi nemocnicemi v kufřících řidičů sanitních vozů a ukládá se do archívů...
Milan Hausner
Rasista, nebo sluníčkář? Falešné volby současnosti
Před osmi lety jsem zde popsal dva příběhy z veřejné dopravy, které jako zrcadlo odrážely rozpolcenost české společnosti tváří v tvář migraci a globalizaci. A bohužel opravdu přituhlo...
Milan Hausner
Moje krátká kariéra dezinformátora aneb když si člověk přeje být horší, než je
Kuvajt první, Česko druhé! Titulek, který mi pohladil duši. Až na to, že je to blbost. Jak jsem málem rozšířil fake news a proč nejsme globální strašák, jen trochu studení Češi.
Milan Hausner
Když zachránci světa objeví „aplikaci na všechno“ - tentokrát šlo o sex
Sedíme v kavárně, která pamatuje ještě éru, kdy jsme věřili, že stačí mít funkční Wi‑Fi. Otevřeme aplikaci, kterou nám doporučil tým z centrály. Má prý řešit náš lokální, notoricky znamý a hluboce zakořeněný problém.
Milan Hausner
Betlém bez tváří
V Bruselu letos nestavěli betlém. Oni postavili metaforu, která se tváří jako betlém, ale ve skutečnosti je to jen měkká textilní diagnóza kontinentu, který se bojí vlastní...
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz
Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově...
To, co vzniká v hlavě, nikdy AI správně nezpracuje, říká oceněný architekt
S návrhem na český pavilon pro loňskou světovou výstavu Expo v japonské Ósace neuspěl, přesto se mu...
Nákup povolenek zdraží lidem v Písku teplo, Budějovice drží ceny roku 2025
V jihočeských městech se pro rok 2026 rýsuje velmi rozdílný vývoj cen. Zatímco České Budějovice a...
Produkce komunálního odpadu ve Zlínském kraji v roce 2024 meziročně vzrostla
Produkce komunálního odpadu ve Zlínském kraji v roce 2024 meziročně vzrostla o 22.767 tun téměř na...
V Ústí na Labem vzplála stavební buňka, jeden člověk v ní uhořel
V sobotu večer hořela ve Střekově v ulici Truhlářova v Ústí nad Labem stavební buňka. Na místo...
Prodej penzionu, Bravantice
Bravantice, okres Nový Jičín
4 900 000 Kč
- Počet článků 257
- Celková karma 8,20
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.