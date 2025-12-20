Vánoční teambuilding. Cukroví, formulář a pasivní odpor.
„Týráním rodičů školy nepomohou“ je prostě titulek, který nelze brát vážně, ale takové holt headlighty jsou. Dovětek už ovšem zcela zaměňuje příčiny a důsledky.
Článek o uštvaných rodičích v uštvané době trefil tikot doby. S popisem přeplněných diářů a pocitu, že škola je druhý, neplacený úvazek lze docela souhlasit. Nicméně výchova samozřejmě předpokládá zapojení. Ošklivé anglické engagement ovšem představuje také korporátní mantru veškerého marketingu. Celá tato diskuze se dá zjednodušit především na první stupeň, kde paní učitelky (pan Ondřej mi určitě promine explicitní vyjádření pohlaví v této souvislosti) ve snaže rodiče vtáhnout do děje, prostě připravují celou řadu akcí. Shánění žaludů a pastelek vynecháme, to už je jen kolorit každé školy. Že se docela často z školních doprovodných programů mohou stát absurdní dostaveníčka právě podle marketingových doporučení, je ovšem bolestivou pravdou. Prostě stokrát nic, umořilo osla. Její „společenství“ se často buduje prostředky, které zná každý, kdo někdy prošil povinným firemním školením.
Hlavní nástroje tohoto „školního HR“ jsou dva:
- Icebreakery (ledoborky) Tvořivá dílna pro rodiče. Než se dotknete hmoty, musíte v kruhu sdělit, jakou barvou vyjadřujete svůj vztah k výtvarné výchově. Cílem není tvorba, ale vynucená intimita a produkce konverzačního šrotu. Je to pedagogická verze teambuildingu, kde se nemluví k věci, ale k vytvoření dojmu, že se mluví k věci.
- Reflexní exitky: Samotná aktivita není dostatečná. Po ní musí přijít rituál sebehodnocení. „Tak co jste si z toho, rodičové, odnesli?“ ptá se učitelka s blokem v ruce. Odpověď „že příště radši přijdu pozdě nebo vůbec“ není v nabídce možností. Jde o uzavření zpětné vazby, který přetaví váš rodičovský výchovný chaos v položku do pedagogické zprávy. Odpovědi typu hm, no jo, se nedovolují, odpovídá se osobní reflexí. Zážitek prostě není platný, dokud není zverbalizován a odzápisován.
Samozřejmě nadsazuji, to já ale rád, ale moje zkušenost z obou stran bitevního pole, co má být spolupráce, mi dává možnost se nad touto praxí nostalgicky usmívat.
Toto není tyranie v klasickém slova smyslu. Je to aplikace manažerské ideologie na lidské vztahy. Škola netýrá, ona facilituje. Nenutí vás jen upéct cukroví; nutí vás sdílet proces jeho pečení a pak reflektovat jeho přínos pro váš rodičovský růst. A právě škola facilituje by sice nebylo pro každého úplně srozumitelné, ale ten termín tu sedí jako poklice na hrnci.
Kde se ale názorově rozcházíme, je skok od jsme vyčerpáni absurditami k tohle je důvod, proč nemáme děti“. První tvrzení je v mnoha případech přesné. To druhé je však záměna symptomu za diagnózu.
A zde je klíčový rozdíl: Tento korporátní balast je sice úmorný a pokrytecký, ale není klíčovou proměnnou v demografické rovnici. Je to spíše zrcadlo, které odráží širší systémovou chorobu: společnost, která miluje měřitelné výstupy a reportovatelné aktivity, tuto logiku nevědomky nutí i škole. Ta ji pak zpětně aplikuje na rodinu.
Skutečné důvody nízké porodnosti jsou jiné: nedostupné bydlení, ekonomická nejistota, nefunkční trh s bydlením a systémová nepřipravenost státu na skutečnou podporu rodin, jsou mnohem nudnější a méně se hodí do fejetonu.
Pan Zvěřina má naprostou pravdu, že škola se občas chová jako špatný personalista, který považuje rodiče za zaměstnance na dohodu placenou engagementem. Tento pocit je legitimní a dost často v komunitách sdílený. Jenže on je docela pomíjivý. Po čase se z něj stávají i docela vtipné perličky. Ostatně se to dá přečíst i z diskuze pod článkem. Ale označit to za hlavní brzdu porodnosti je jako svádět kolaps mostu na špatně namalované dopravní značky. Je to sice viditelné a otravné, ale nepodstatné.
Naše energie by měla směřovat nejen ke kritice těchto absurdit (což je zdravé a nutné), ale hlavně k odhalení hlubšího systému, který je produkuje.
Jinak budeme donekonečna bojovat s exitkami a icebreakery, zatímco dům hoří. A to by byla opravdová tragédie.
Ledoborky už jsou v troubě. Rodič v módu přežití. Hezké vánoce.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu.
