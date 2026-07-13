„V souladu s trendem“ aneb Jak jsme se začali bát vlastního stínu
Čeština se nám zaplavila slovy jako „v souladu s moderními trendy“, „holistický přístup“ nebo „implementace inovativních metod“.
A tady začíná ta pravá zábava.
Představte si ředitele školy, který v noci diktuje své myšlenky, nechá si od počítače navrhnout osnovu, padesátkrát ji přepíše, vyhodí ty nesmysly o „synergickém efektu“ a vloží tam skutečnou zkušenost z chodby školy. Je to poctivá práce. Pak to pošle dál. Čtenář (třeba úředník na odboru školství) ale zahlédne větu „zajišťujeme rozvoj kompetencí v inkluzivním prostředí“ a má jasno: „To napsal robot, to nečtu.“
Paranoia místo obsahu
Je to skoro poezie. Stejní lidé, kteří dříve nekriticky hltali úřední paskvily psané „metodiky“, dnes zuří, když je text až příliš uhlazený a „správný“. Cítí se jako detektivové, kteří odhalili zločin, jen proto, že věta dává smysl a nemá v sobě gramatickou chybu.
Vtip je v tom, že to možná není ani tak „řeč AI“, jako spíš odraz toho, jak nás stroje učí psát; tedy sterilně, vágně a bez jediné osobní zkušenosti. Ale proč bychom si kazili tuhle napínavou hru fakty, když je mnohem příjemnější vykřiknout „to je vygenerované!“ a cítit se morálně nadřazeně?
Když je pravda v naší hlavě
Když dnes někomu řeknete, že text vznikl s pomocí AI, přestane mu věřit. I kdyby to byl text, který byste napsali vy sami během pauzy na kávu. Problém není v obsahu, ale v našem podezření. Je to jako s tím ťukáním rytmu písně na stůl: vy tu melodii jasně slyšíte, ale pro posluchače je to jen nesrozumitelné klepání. Na papíře čtenář nevidí váš odžitý rok v ředitelně, vidí jen podezřelý automatismus. Já ve své uštěpačnosti se tady možná až paranoidně vracím k tomu, co tu napsal pan Urban, AI je přece objektivní, striktně na datech vystavěná fikce. Jak je tedy možné, že je objektivní a pravdivá, ale člověk čistě instinktivně při představě, že ten text psala megera, hned ztrácí dúvěru. Není to tak trochu paradox?
Školská inkvizice
Učitelé dnes používají detektory AI jako soudní kladivo. A co je výsledkem? Žák, který napíše slohovku příliš logicky a strukturovaně, je podezřelý. Žák, který napíše „od srdce“ (a tedy trochu chaoticky), je v bezpečí. Vítejte v nové školní inkvizici, kde se místo kacířství soudí styl psaní.
Proč ztrácíme důvěru?
Protože jsme ztratili základní lidské pravidlo a slušnost.
Dřív platilo: „Za těmito slovy stojí člověk, který za ně ručí.“ Dnes tuto jistotu nemáme. Nahradila ji nedůvěra. Čtenář už nehledá pravdu, hledá „stopu stroje“.
A co je na tom to nejlepší? I tuhle esej jsem mohl napsat s pomocí umělé inteligence. Nebo bez ní. Nebo ji napsala ta kachna, co mi běhá po zahradě.
„Implementujte“ to do svých úvah, milí čtenáři. Nebo raději to nedělejte. Stejně to už nikdo nepozná. Nebo přinejmenším dost těžko.
Kvák.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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