V předvečer nového školního roku - zdravice
Rodiče (úsměv z katalogu, hlas z přežívání): „Škola je tady, hurá! Konečně vás zase začne formovat někdo jiný - a vlastně zadarmo. Tady vás naučí všechno důležité… třeba že omluvenka je cennější než domácí úkol.“
Babička (s jehlicemi v rukou): „Čepice a rukavice! Nebo budete kašlat tak dlouho, až z vás udělají případovou studii pojišťovny nebo umrznete ve frontě na pohotovost a na dovolenou v Chorvatsku už nezbude. Zdravotnictví dneska není zadarmo.“
Ministr školství (zvedající prst i hlas): „Reforma jede! Jenom potřebujeme někoho, kdo ji umí přečíst bez tlumočníka. Je to revoluční změna, až někdo se těmi stohy líbivých řečí o občanských kompetencích vůbec jen pročte.“
Starosta (v ruce zlaté nůžky a pyšně říká): Nové logo radnice i školy je nejmodernější v celé zemi. Oprava střechy a bláta na hřišti je volební úkol na nové funkční období. Nebojte, i zbrusu nová cedule už u něj hlásá, že na to hřiště opravdu brzo dojde.“
Ředitelka (srká kávu jako argument): „Podporujeme otevřenou diskusi a kritické myšlení… pokud se odehrává v mé hlavě a není kritické až moc, aby to bylo pro všechny nepříjemné.“
Učitelka (s kupou sešitů a novým účesem): „Děti, letos váš čeká spousta nového. Nové učebnice, nové metody, nové frustrace. Jsem tu kvůli víře, že posuneme gramatiku od by jste k byste a od mě se to nelíbí k mně se to nelíbí... nikoli kvůli platu. A s vírou, že ti, co se nikdy gramatiku nenaučili, nebudou proboha kandidovat do parlamentu... Ale oni stejně budou.“
Školník (opírající se o mop jako o halapartnu): „Za tuhle bílou čáru už jen se souhlasem rodičů a s vyjádřením od statika. V případě havárie či páchnoucích záchodů, víte, kde mne najdete. V mém kamrlíku... tam mám klid.“
Kuchařka (s naběračkou v ruce a s rozšafnou čapkou na drdolu): „Guláš s masem... to jsme v pilotním projektu zkoušeli v roce 1997. Obědy budou jako vždy: výživné, teplé a plné nostalgie. Kdo si chce stěžovat, ať zkusí přijít a ukázat nám jak to dělat, když vaříme pro 600 strávníků s rozpočtem na 20 rohlíků.“
Školní psycholog (s vousem hipstera právě zavírá diář): „Krize identity v genderové budoucnosti vzdělání? Nebojte se, ono to přejde… až vám řeknou, že jste přijati na úřad práce. Jinak jsem vám k dispozici od 10:00 do 10:07 každý den. Mám totiž celou řadu porad o mindfullness se všemi těmi neziskovkami a rádci odkudkoliv a pro cokoli.“
Vítejte zpátky do školy! Všechny vítá plakát „vzdělání je základ… hlavně pro náš volební program.“ Partaj si do něj dosaďte podle svých preferencí.
Zvonek zní jako siréna, světla bliknou, opona padá pomaleji než smysluplnost státní zakázky na revizi školních vzdělávacích programů, který řeší kompetence místo vědomostí. A k tomu jim zdatně sekundují všichni novodobí robůtci v různorodých formách.
Milan Hausner
Prohlášení ÚZAS z (blízké budoucnosti)
Pevně doufám, že moje dnešní predikce se v případě budoucích regionálních školských správ nenaplní. Pevně věřím, že může opravdu přinést do škol trochu méně byrokracie a efektivního řízení. Což by bylo opravdu velmi přínosné...
Milan Hausner
Tři zkratky, co jsou s nimi zmatky
Někde mezi účetními tabulkami, divadelními scénami a geopolitickými šachy žijí tři kombinace písmen, které formují naši realitu: RUD, RUR a RUS.
Milan Hausner
Charvátův příznak
Vítejte ve světě moderní medicíny, kde se lékaři pyšní diplomy, tituly a schopností diagnostikovat chřipku na dálku, ale když přijde na Charvátův příznak, nastává ticho.
Milan Hausner
Sedmero mega kantorských rad, jak být super moderní
Moje dnešní doporučení vyznívají dost jedovatě, ale ve světle stávající praxe a příslovečné snahy mamutů prosadit AI do všech činností ve školách, nejsou zase tak odtržená od skutečnosti.
Milan Hausner
Digitální elixír se špetkou historie
Dnes, když se technologičtí proroci rozplývají nad světem vzdělávání, vypadá to, jako bychom se vrátili do časů, kdy mechanické učební stroje drtily fakta dvacetkrát za sebou – tentokrát ale ve virtuální realitě.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Česko se připojilo k zemím, jež kritizují nové židovské osady na Západním břehu
Ke společnému prohlášení víc než dvou desítek zemí, které považují plán výstavby židovských osad...
Prostě na ulici patří. Dillí prožívá kontroverzní spor o milion toulavých psů
Himanshi Varma se proplétá jednou čtvrtí v Novém Dillí. V chaosu indického hlavního města začíná...
Kontroverzní tah republikánů. Překreslili volební mapu Texasu, aby udrželi většinu
Zdánlivě nesmiřitelný boj dvou největších politických stran v USA se vyostřuje. Republikáni na...
Chtěli dotace, museli dát podíl. Trump si vymohl u výrobce čipů Intel 10 procent
Vláda Spojených států získala desetiprocentní podíl v americkém výrobci čipů Intel. Oznámili to...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 44
- Celková karma 7,23
- Průměrná čtenost 223x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.