V hlavní roli: EMU: Jak se z prohrané války s ptactvem stala vládní bible
Už v roce 1932 to Austrálie dotáhla k absolutní dokonalosti, když na dvacet pět tisíc přerostlých ptáků, což jsou v podstatě peřím obalené tanky s mozkem o velikosti hrachu, které drancovaly pšeničná pole zoufalých farmářů, poslala regulérní armádu s těžkými kulomety. Uniformy se tvářily na korbě rozvrzaného náklaďáku jako dobyvatelé Galaxie, zatímco emu v klidu rozvinuli pokročilou gerilovou taktiku, kulomety se v australském marastu zasekávaly a hrdá státní moc musela pod hlasitým chechotem celé jižní polokoule s ostudou vycouvat.
Celá tato epizoda je vlastně dokonalým anatomickým řezem klasického rčení o strkání hlavy do písku, jen s tím rozdílem, že politici tehdy (a vlastně i dnes) raději strkají hlavu rovnou do hlavně vlastní nabité zbraně.
Místo řešení skutečných strukturálních problémů si skoro vždy zvolí to nejvíc teatrální, grandiózní a monumentálně (hloupé )řešení, jaké šlo na trhu poptávky po síle sehnat. A tahle tradice: tedy vymyslet nejhloupější možný plošný zákaz na komplexní globální fenomén se v našich milovaných parlamentech dědí jako nejcennější rodinné stříbro.
Podívejte se na jakoukoliv dnešní sněmovnu, když se probírá věčné, panikou provázené téma: mobily ve školách. Naši zákonodárci stojí před digitální érou, tik-tokovou generací a hroutící se dětskou pozorností s přesně stejným výrazem, jako měl major na korbě toho náklaďáku. Děti jsou na sítích přilepené k displejům, rodiče jsou v koncích a psychologové bijí na poplach. Co udělá moderní, geniální parlament? Úplně přece kašle na mravenčí, nepopulární práci: jako je podpora digitální gramotnosti, investice do psychologů, modernizace výuky nebo nedej bože sebereflexe dospělých, kteří dětem ty telefony sami strkají do rukou předtím, než umějí mluvit. Kdepak! Parlament s obrovskou slávou a hrdým gestem vytasí atomovku: plošný, nekompromisní zákaz mobilů ve škole jedním posvěceným paragrafem. Vypadá to přece tak úžasně akčně. Na tiskové konferenci to zní jako rázné „ukázali jsme jim to“ a voliči v předdůchodovém věku tleskají vestoje.
Jenže tahle pštrosí politika se zdaleka neomezuje jen na školní lavice. Pštrosí politika: tedy ten úchvatný reflex, kdy se před komplexním a nepříjemným problémem raději zavřou oči, hlava se hluboko zaboří do politického písku a zakřičí se „když se na to nebudeme dívat, ono to samo zmizí“ je totiž pevnou páteří veškerého vládnutí.
Máme v zemi brutální krizi bydlení a mladí lidé nemají šanci dosáhnout na vlastní střechu nad hlavou? Skvělé, tak zakážeme krátkodobé pronájmy přes Airbnb nebo ministr velkoryse prohlásí, že se odteď bude stavět sice málo, ale za to s obrovskou národní hrdostí. Řešíme klimatickou krizi a planetu, která se nám mění pod rukama? Jasně, největším triumfem moderní ekologie se stalo slavnostní zakázání plastových brček na pití, zatímco průmyslové emise si vesele dál chrlí tuny sazí do atmosféry a soukromé tryskáče lítají pro rohlíky.
Vybuchují nám v zemi ceny potravin do astronomických výšin? Žádný strach, ministr zavolá šéfy řetězců na přísný kobereček, pohrozí jim prstem, ať nejsou tak strašně chamtiví, a slavnostně ohlásí, že tímto zlomil vaz inflaci, zatímco nákupní košík stojí jako menší ojetina.
Trápí nás nedostatek učitelů a hroutící se administrativa? Ministerstvo obratem vymyslí další revoluční excelovou tabulku o padesáti sloupcích, kterou musí kantoři o půlnoci vyplňovat, a s hrdostí v hlase prohlásí, že tím zdigitalizovalo české školství.
A když se ve večerkách objeví nový trend v podobě nikotinových sáčků nebo doplňků stravy, poslanci v okamžité morální panice narychlo schválí drakonický zákaz, který obratem stvoří prosperující černý trh, ale hlavně že to na tiskovce vypadalo tak nesmlouvavě a rázně.
Je to pořád ten samý, geniálně nefunkční mechanismus. Předstírat, že když nějaký globální nebo hluboce zakořeněný společenský bol ohraničíme směšnou vyhláškou nebo ho zakážeme jedním paragrafem, tak se unavená a zmatená realita lekne, otočí se na patě a poslušně se vrátí do tabulek ministerstva.
Děti po zákazu mobilů najdou patnáct způsobů, jak ho obejít, trh s bydlením dál poroste do nebes a emu si mezitím vesele okusují pšenici. Naši politici se pak sice budou s vážnou tváří divit, proč ta slavná prohibice dopadla úplně stejně jako střelba do australského ptactva – tedy že sice vystříleli plné zásobníky, ale vítězně se smějí jen ti, na které tak zběsile a bezradně mířili.
Milan Hausner
O něčem jiném, ale podle mého...
Žijeme v požehnaném věku, kdy čtení textu od začátku do konce platí za nebezpečnou zpátečnickou relikvii, přibližně na úrovni používání pevných linek nebo ručního psaní dopisů.
Milan Hausner
Nebezpeční staromilci v éře digitálního rozptýlení
Žijeme v době, která lidskou pozornost rozkouskovala na miniaturní fragmenty. Digitální technologie, sociální sítě a neustálý přísun notifikací nás neustále vytrhávají z činností kterým se právě věnujeme.
Milan Hausner
Triumf pologramotných elit, dav a nadpisy, ale problém jsou ... náctiletí
Máme my dospělí vůbec ještě sebemenší právo mluvit dětem do čtenářské gramotnosti? Já vím, že takto položená otázka vyvolá hodně pnutí... a to je moc dobře...
Milan Hausner
Rekodifikace úspěchu
Když výsledky mezinárodních testů PISA zase o pár bodů klesnou, není to samozřejmě žádný problém. My v českém školství totiž neselháváme. My jenom s lehkostí sobě vlastní „redefinujeme úspěch“.
Milan Hausner
Až do výpadku serveru
Děkuji Ondřejovi za opravdu milý a vtipný článek. Pokusím se na celou tu problematiku zareagovat ze svého pohledu. Text není polemikou, ale prostě jen veselým pohledem z trochu jiného směru.
|Další články autora
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...
V Litoměřicích vznikne sportovní hala vedle gymnázia pro školy i kluby
Vedle gymnázia v Litoměřicích vznikne sportovní hala, jejíž součástí bude zázemí pro stolní tenis....
Poslední StarDance s Ebenem a Kostkovou. Show čeká nová porota i hlasování v aplikaci
StarDance letos vstupuje do nové éry. Po dvaceti letech se s pořadem rozloučí moderátoři Marek Eben...
Vohančice na Brněnsku získaly cenu za komplexní proměnu krajiny
Letošním vítězem soutěže Cena za krajinu v Jihomoravském kraji se mezi komplexními projekty staly...
Lázeňský dům Praha v Luhačovicích může přijímat klienty, hygiena zrušila zákaz
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (KHS ZK) dnes zrušila svůj zákaz lázeňskému léčebnému...
- Počet článků 774
- Celková karma 8,51
- Průměrná čtenost 189x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.