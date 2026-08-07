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V duchu lepších zítřků, které už jsme tu tedy měli 3

Tak jsme se zase jednou dočkali publicistické myšlenkové ekvilibristiky, která sice na první pohled vypadá jako odvážný ideový skok, ale ve skutečnosti jde o starý dobrý morální krasobruslařský Rittberger.

Ty staré dobré časy, kdy se v duchu lepších zítřků všechno plánovalo na pět let dopředu, světlé zítřky byly na dosah a každá potíž se svedla na třídního anebo třídně uvědomělého nepřítele? Dnes sice nemáme pětiletky, ale máme něco daleko lepšího: mistrovské umění splácat páté přes deváté a ještě se u toho tvářit jako spasitel lidstva.
Vezměte si ten úchvatný publicistický konstrukt, který funguje jako perpetuum mobile bez jakéhokoliv paliva. Na jedné straně se lidé bojí: zcela legitimně, protože sledují dění kolem sebe, že by k nám mohly dorazit vlny migrace z úplně jiného kulturního okruhu a přinést problémy, které v Evropě vidíme na vlastní oči. V textu se o ovšem okamžitě objeví: Ale prosím vás, čeho se bojíte, vždyť v té a té české obci rozkradli dotace na cyklostezku do nikam!
To je přece geniální myšlenkový můstek hodný těch nejlepších politruků. Myšlenkový proces běží v naprosto křišťálově čistých zkratkách:

  • Občan má obavu z toho, jak funguje migrace a cizinci v Evropě.
  • Smeteme to furiantsky ze stolu tím, že v české obci neumějí hospodařit s penězi.
  • Výsledek? Z toho přece logicky vyplývá, že obavy z cizinců jsou směšné, protože si umíme vlastní krajinu zdevastovat sami, a navíc to celé okořeníme takovým jemným přirovnáním, že by vlastně v té české obci utrpěli kulturní šok ti příchozí.
    • Ono to přirovnání, že by se u nás cizinci divili, jak úspěšně si dokážeme vyčerpat vlastní prostředí, má v sobě takový zvláštní povýšený zápach. Je to ten typ argumentu, kde se vezme reálný problém české komunální politiky (klientelismus, šlendrián, vyhozené dotace) a naprosto humpolácky se přišroubuje k úplně jinému globálnímu problému, jen aby se lidem s jiným názorem ukázalo, že jsou vlastně hloupí rasisté, kteří nevidí dál než na svůj nedělní řízek.

Kombinace dotací, dávek, pohodlnosti a politické korektnosti se tak spojí v jeden velký guláš, ze kterého je člověku poněkud těžko od žaludku. V duchu těch „lepších zítřků“ se totiž nikdy nehodnotí fakta, příčiny a následky. Hlavní je správně zakvedlat kotlem, hodit do něj dvě nesouvisející věci, posypat to mravním kázáním pro ty hloupé dole a tvářit se, že jste odhalili hlubokou systémovou pravdu. Takže sláva světlým zítřkům, kde míchání jablek, hrušek a věru historických přirovnání k sobě dokonale pasuje.

Autor: Milan Hausner | pátek 7.8.2026 0:00 | karma článku: 8,20 | přečteno: 115x

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