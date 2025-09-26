Ústavní soud: zrcadlo našeho nevědomí
Jednou je to maják demokracie, podruhé banda odtržená od reality. A právě na tomto rozporu leží ona česká tragikomedie: vztah človíčka z naší kotliny k Ústavnímu soudu není právní, ale pudový. Není věcný, ale výbušný. Je to vztah jako k vlastnímu svědomí – podle toho, jestli zrovna souhlasí. Tento blog budíž toho sakra silným důkazem...
Když rozhodnutí soudu potvrzuje NÁŠ názor
V těchto chvílích je Ústavní soud chrámem moudrosti. Je to poslední hráz proti populismu, garant svobody, maják právního státu. Jeho rozhodnutí se sdílí, tiskne, rámuje. Citace soudců se mění v statusy na sociálních sítích. A každý, kdo nesouhlasí, je označen za negramotného, neústavního, nebo rovnou za hrozbu demokracie.
Ale pod tím vším bublá nevědomý pud: Touha po potvrzení. Nejde o právo. Jde o to, že „ti nahoře“ konečně řekli, že máme pravdu. Právě já!!! A to je slast. Je to jako když rodič pochválí dítě, které si samo napsalo poznámku. Ústavní soud se v tu chvíli stává autoritou, kterou jsme si přivlastnili. Ne jako občané, ale jako ti, co překřičeli konkurenty v debatě.
Když rozhodnutí soudu odporuje našemu názoru
V těchto chvílích je Ústavní soud elitářská bublina. Je to parta odtržená od reality, která nerozumí lidem. Jeho rozhodnutí se označují za „nepochopitelné“, „ideologické“, „aktivistické“ a dnes tak oblíbeným slovem „alibistické.“ Citace soudců se rozebírají jako důkaz ztráty kontaktu s běžným životem. A každý, kdo souhlasí, je označen za sluníčkáře, právního fanatika, nebo rovnou za zrádce národa.
A opět – pod tím vším bublá jiný nevědomý pud: Touha po trestu. Ne pro sebe, ale zase pro ty druhé. Když soud rozhodne „špatně“, je to jako když rodič pochválí sourozence, který podváděl. Cítíme křivdu. A křivda je vždycky silnější než logika. V tu chvíli už nejde o ústavu. Jde o pomstu. O to, aby „ti nahoře“ konečně dostali facku. A pokud ji nedostanou, začneme pochybovat o systému. Ne kvůli právu – ale kvůli zraněné ješitnosti.
Když si ho bereme do úst podle potřeby
A právě tady se ukazuje český talent pro pragmatickou víru. Ústavní soud není instituce – je to nástroj. Je to argument, který se vytahuje, když se hodí. Je to fackovací panák, když se nehodí. Je to svatyně, když potvrzuje náš světonázor. A je to zbytečný luxus, když ho zpochybňuje.
Nevědomé pudy tu hrají hlavní roli. Touha po potvrzení. Touha po trestu. Touha po jednoduchém světě, kde pravda je to, co říkáme my – a lež je to, co říkají oni. Ústavní soud se stává zrcadlem, do kterého se díváme jen tehdy, když víme, že odraz bude lichotivý. Jinak ho zakryjeme plachtou a řekneme, že je rozbitý.
Zrcadlo, které nechceme vidět
Ústavní soud je přitom jen zrcadlo. Neříká, co je populární. Říká, co je ústavní. A právě to je problém. Protože ústavnost není vždy pohodlná. Někdy chrání menšinu. Někdy brání většině. Někdy říká „ne“, když všichni chtějí „ano“. A to se v české kotlině neodpouští.
Nevědomé pudy chtějí jednoduchost. Ústavní soud nabízí složitost. Pud chce vítězství. Soud nabízí rovnováhu. Pud chce emoci. Soud nabízí text. A to je jako chtít guláš a dostat výživovou tabulku.
Víra se mění ve výčitku...
Když si našinec bere do úst Ústavní soud, nedělá to kvůli právu. Dělá to kvůli sobě. Potřebuje potvrzení, nebo viníka. Potřebuje autoritu, nebo obětního beránka. A tak se z nejvyššího soudu stává nejnižší forma debaty: „Souhlasím, takže je to správně. Nesouhlasím, takže je to špatně.“
Nevědomé pudy přitom řídí celý ten tanec. Touha být uznán. Touha být obhájen. Touha být potrestán – ale jen když to bolí ty druhé. A právě v tomle leží celá tahle groteska. Ne v rozhodnutích soudu. Ale v tom, jak s nimi zacházíme. Jak se tváříme, že to není o nás...
Přitom je to vždycky jen a jen, o nás samotných.
---
Milan Hausner
Proč psát o jídle, a ne o stranách: Manifest gurmánského rozumu
V době, kdy se politická debata mění v gladiátorskou arénu plnou hesel, nálepek a algoritmicky řízeného hněvu, má smysl obrátit pozornost k něčemu univerzálnějšímu: ke kusu žvance.
Milan Hausner
Bio posedlost a masožroutovo svědomí
„Nová hierarchie hříchu: hovězí = zločin, kuře = kompromis, hmyz = ctnost. A já? Radši budu upřímný pokrytec s gulášem než prorok s cvrčkem.
Milan Hausner
Proměnlivost digitální stopy = není všechno zlato, co se třpytí
Před nedávnem jsem objevil novou vlastnost LinkedInu. kterou jsem ještě neznal a která mě víc než trochu překvapila. Za pozlátkem se prostě vždycky nemusí skrývat jen ty nejčestnější úmysly.
Milan Hausner
Věda a politika: Dva brody v jednom bahně
Sedněme si na zadek a přiznejme si to: vědec i politik fixlují s daty ve světě svých zájmů. Je to hnusné, je to cynické a je to lidské. Pojďme se podívat, jak to funguje v praxi.
Milan Hausner
Chvála svatým kverulantům. Další hrdinové online prostoru.
Skuteční proroci naší doby, ti praví strážci lidského ducha, jsou neochvějní, neomylní a neuvěřitelně zapálení kverulanti.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Jak vážně vnímat předvolební průzkumy? Od reality se často liší, význam však mají
Premium Předvolební průzkumy patří k nejoblíbenějšímu zboží politického marketingu. Strany je citují i...
Posuneme stavbu okruhu kolem Prahy i dálnici D3, slibuje lídr SPOLU Kupka
Část předvolební kampaně SPOLU absolvoval Martin Kupka (ODS) s dalšími kandidáty v sedle bicyklu a...
Pátý den Dozimetru. Hlubuček dál vypovídá, popsal značkový dárek od Redla
Také v pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Po čtvrteční několikahodinové obhajobě Petra...
Bezprecedentní. Pentagon svolal generály a admirály z celého světa, budí obavy
Americký ministr obrany Pete Hegseth na příští týden bez udání důvodu svolal setkání stovek...
- Počet článků 97
- Celková karma 8,60
- Průměrná čtenost 216x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.