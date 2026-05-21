Uražené ego, které kdysi chtělo být státníkem
... psali obsáhlé paměti, které nikdo nečetl, nebo odcházeli pěstovat růže na Vysočinu, tam objímali stromy a jezdili na rybníku ve člunu, dnešní doba si žádá dynamičtější přístup. Když skončíte na úřadu vlády, není důvod příliš smutnět. Založíte si kanál, poladíte světla, nahodíte ležérní tón a stanete se „novopečeným influencerem“. Na tom by konec konců nebylo nic divného. Kdyby...
Bývalý premiér tak v záři LED světel a s lehkostí ostříleného tiktokera posílá do éteru rady svému věčnému rivalovi, jak zkrotit digitální divočinu na Ministerstvu pro místní rozvoj. Je to fascinující podívaná. Člověk, který ještě nedávno řídil zemi, teď s vizáží mladistvého objevitele algoritmů radí, jak uklidit po Pirátech.
A právě v té chvíli, kdy už to vypadalo na idylický politický copywriting, přišel zásah z digitálního podsvětí. V komentářích se jako pověstný duch Vánoc minulých zjevil sám veliký I.B. S dredy pomyslně zježenými a prstem na klávesnici vyslal sžíravou zdravici: „Možná kdybys tenkrát radši řešil P.B. a jeho krypto dobrodružství, mohl bys být pořád premiérem, a ne ‚influencerem‘.“
Digitální bumerang v praxi
Staré české přísloví říká: „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.“ V moderní politické verzi 2.0 však spíše platí: „Kdo jinému kopal digitalizační jámu, sám do ní spadl a teď z ní natáčí klipy.“
Sledujeme dokonalou tragikomedii o ztracených příležitostech a nalezených filtrech na obličej:
- Strategická slepota: Expremiér tak dlouho a precizně plánoval elegantní politický zářez a odsunutí Pirátů na vedlejší kolej, až si nevšiml, že pod ním samotným už dávno nikdo nestojí. S gustem vykopal jámu digitální nekompetence pro svého ministra, aby do ní nakonec zahučel celý jeho kabinet.
- Od strakovky k odběrům: Výsledkem této mistrovské šachové partie je, že místo řízení strategických zájmů státu teď bývalý předseda vlády soutěží o pozornost s recepty na avokádové tousty a unboxingy dárkových košů. Hlavním ukazatelem úspěchu už není rating země, ale počet zhlédnutí za prvních 24 hodin.
- Krypto-odplata: Komentář kdysi ministra zasáhl hřebíček na hlavičku s přesností programátora. Naznačil totiž, že zatímco se vládní špičky soustředily na to, jak elegantně „vykopnout“ pirátského kapitána kvůli totálně zpackanému portálu, (což byla také správná věc, co pan premiér udělal) ve vlastních řadách jim tikala krypto-bomba, která nakonec spolehlivě odpálila celou koaliční idylu. Jenže ukázal i další, o to víc tragikomičtější rys celé té politiky:
- Uražená ješitnost taky kdysi pirátského generála: Tato korzárská reakce je jenom další připomínkou, jak hluboko se může veřejná debata propadnout, když se osobní ješitnost jednoho politika začne vydávat za vlastně ani nevím co. Najednou nejde o řešení problémů, ale o to, kdo komu co vrátí, kdo si vyřídí starou křivdu a kdo si ještě vyslouží pár vteřin slávy, než se svět zase otočí jinam. A právě v tom je ten skutečný politický problém: ne že někdo natočil klip, ale že se z osobních emocí stává veřejná strategie, která pak nahrazuje rozhodování, odpovědnost i schopnost vést. Když se politika smrskne na dotčené ego, je to vždycky dražší než jakýkoli marketingový spot.
Stejně je ale v tom celém mikrodramatu hluboká, až antická ironie. Chcete někoho politicky zlikvidovat, abyste si zachránili kůži, ale osud (a voliči) rozhodne, že skončíte ve stejném virtuálním domově důchodců; v sekci „bývalí, co mají strašnou potřebu se vyjadřovat“.
Dnes se tedy karta obrátila. Expremiér nabízí rady A.B, jak vyřešit ministerský rébus, což je bizarní samo o sobě; je to zhruba stejné, jako by kapitán Titanicu po srážce s ledovcem posílal kapitánovi jiné lodi příručku o bezpečné plavbě v chladných vodách. Chápu, že ironie světem vládne...
Ale korunu tomu všemu nasadil jednooký bukanýr. Ten v celé té taškařici si dokonce může s hořkým úsměvem otevřít láhev rumu a mít pocit rozšafného mudrce. Sice nemá ministerský plat ani limuzínu, ale ten pocit, když můžete svému bývalému šéfovi podepsat digitální ortézu na zlomené politické kariéře přímo pod jeho vlastním videem, je pro něj k nezaplacení. Pro všechno ostatní je tu Master-card. Nebo možná ty Blažkovy bitcoiny.
Otázkou ovšem je, jestli tenhle pán pod lebkou se zkříženými hnáty vlastně neprohrál už dvakrát, a teď totálně. Tentokrát i jako člověk.
Nad smutnou taškařicí a jeho novinovou verzí
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.