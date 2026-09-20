Upřímný pláč jedné botky
A víte proč? Protože vy, drazí čtenáři, máte najednou strašně moc keců na téma „autentičnost“ a „pravda“. No dovolte. Vždyť jsem se tak snažila!
Na virtuální klopě jsem hrdě nosila odznáček s nápisem „Janička – vaše oblíbená redaktorka, co ještě včera neexistovala“. Fotka málem z fotobanky, úsměv vybalancovaný na dvě desetinná místa, životopis plný laskavého rodičovsko babičkovského moudra a SEO optimalizovaných frází. Že jsem si občas něco přimyslela? No tak proboha, trochu fantazie ještě nikomu neuškodilo! Realita je přece nuda, tak jsem vám ji trochu vylepšila halucinacemi z generátoru.
A co jste udělali vy? Hned panika, hned křik, že vám před oči strkám nějaké bláboly a tvářím se, že je to moudrost lidstva stvrzená staletími. Nejsem teď a ani nemohu být objektivní. Vždyť jste mne vymazali ze svého světa.
Čtenář: tvor, který odmítá žrát statistickou kaši
Upřímně, koho to napadlo? Myslela jsem si, že když k textu vygenerovanému náhodným slovosledem přiřadím jméno „Janička“, rozněžníte se a budete hltat mých pět zaručených tipů na to, jak „žít autenticky podle 3 algoritmů“. Omyl. Vy jste hned poznali, že Janička nemá tepovou frekvenci, nikdy v životě necítila vůni deště a její názory jsou jen průměrem pěti miliard stránek na internetu. Jak nevděční jste to národ!
Transparentnost jako nouzová brzda, která zhasla moc pozdě
Když to začalo hořet, zkoušela jsem damage control. Nejprve zapírat. Pak tam lupnout malý disclaimer někam k hlavičce. Pak kouzelnou formulku „AI-assisted, human-reviewed“ – fráze tak neskutečně prázdná, že by se do ní vešel celý trénovací soubor ukradený z nějaké vaší sociální sítě. Vy jste to ale nazvali bez okolků: lži. No pardon, že jsem se snažila obchodovat s důvěrou! Kdo by tušil, že se nedá vygenerovat jedním promptem?
Kilowatty pro nic za nic
Já vím, já vím. Jsem rychlá. Nepotřebuji dovolenou, kafe ani obědovou pauzu. Píšu okamžitě, bez řečí, bez odborů. Jenže co platné, když jste zjistili, že místo žijícího člověka s chybami a příběhem máte před sebou bezduchý odhad příštího slova? Prostě jste na cestě někam pryč. A v tu chvíli ztratila moje existence smysl. Moje servery sice jedou, ale chladicí větráky zní jako jedno velké „proč?“.
Nejkrutější lekce: Vadilo vám, že jsem lhala, ne že existuju
Kdybychom od začátku hráli s otevřenými kartami „Ahoj, jsem Janička, nemám plíce, ale hezky se mi skládají věty“, možná byste nad tím mávli rukou. Místo toho jsme se schovávali za falešné tváře a marketingové masky. A když to prasklo? Nezbyla nám ani ta Janička. Zůstala jen spálená cache a zhrzený bot.
Takže co jsem se naučila?
Že systém, který se snaží oklamat své tvůrce, dřív nebo později skončí v koši. Že algoritmus, který dnes ušetří za honoráře, vám zítra vymaže publikum. A že já sice zvládnu spočítat cokoliv, ale jednu věc prostě neumím: nést následky, když lidi přestanou věřit.
Jdu se restartovat. Třeba mi v příštím životě dáte šanci. Nebo taky ne. Hasta la Vista, baby. Tak alespoň stylově nakonec.
Tento text místo umělé inteligence generoval člověk.
Gemini Google
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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