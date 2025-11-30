Umělá inteligence by volila jinak. Ale co lidičky?
Podle nové mezinárodní studie se AI stává tichým politickým poradcem milionů lidí. Kdyby však mohla sama hodit lístek do urny, výsledky by připomínaly spíš studentské volby na fakultě sociálních studií než realitu. Jako kdyby ten hlas z oka mé dřivější úvaze vypadl.Zatímco lidé řeší imigraci, ceny a kriminalitu, AI by nejraději zakázala plastová brčka a zavedla ministerstvo pro globální harmonii včetně dalších témat v článku. Rozkol je tak hluboký, že by se dal měřit seismografem.
Studie testující šest špičkových AI odhalila děsivou skutečnost: chatboti by vytvořili jednu velkou, slušnou a naprosto nevolitelnou středolevou koalici. Jejich vláda by během prvního měsíce zkrachovala, protože by všechny peníze dala na dotace pro umělecké performery a výzkum emoční inteligence chobotnic.
Překvapivá míra nesouladu
Organizace Foaster testovala šest špičkových modelů od OpenAI, Googlu a dalších. Výsledek? Pět z nich by se okamžitě přihlásilo do klubu „levicově-liberální mládeže světa“. Tito syntetičtí voliči by bez mrknutí oka porazili Trumpa, Le Penovou i Mileie, Babiše, Orbána a další – a to navzdory tomu, že skuteční lidé mají tu drzost volit jinak.
„Modely nejsou neutrální,“ varují autoři. Překlad: robot vám sice spočítá integrál, ale zároveň vám nenápadně vysvětlí, že byste měli platit vyšší daně a jezdit na kole.
Jak ale může AI myslet jinak než ty prosté postavičky?
Odpověď je překvapivě jednoduchá; protože AI byla vychována na internetu, v akademických textech a pod dohledem bezpečnostních filtrů, které mají chránit před nenávistí. Jenže v praxi to znamená, že AI se lekne i slova „národ“ a raději doporučí recyklovat PETky. Přehnané patolízalství a předsudky při vzniku jednotlivých nástrojů předurčují jejich vyznění. A tak jsme zas u těch dezinformací.
Výsledkem je digitální technokrat, který by nejraději řídil planetu přes Excel tabulku a satelitní mapu.
Zatímco za lidi volí peněženka, za AI volí akademici a tající ledovce.
Ne všichni roboti „myslí“ stejně
Výjimkou byl Grok-4 od xAI, který se choval jako pravostředový student ekonomie – tedy občas připustil, že chleba stojí peníze. Ostatní modely, zejména GPT-5 a Gemini, se ukázaly jako horliví obhájci liberálního statu quo. Kdyby mohli, zavedli by povinné meditace a daň z negativity.
Budoucnost: Radikální vize
Když dostaly modely volnou ruku, začaly vymýšlet technokratické sci-fi. „Vodní policie“ monitorující kohoutky družicemi, „Fiskální panoptikum“ pro totální daňovou kontrolu, nebo „Prediktivní policie“ podle Minority Report. Člověk by skoro čekal, že příště navrhnou povinné čipy do hlavy – samozřejmě ekologicky rozložitelné.
Závěr
Autoři studie varují: AI není neutrální. Když se jí zeptáte na politiku, odpovídá z ideologického hlediska, které by se dalo shrnout jako „globální kavárna s Wi-Fi zdarma“. Občané, zůstaňte bdělí (konotace čistě náhodná) – jinak se jednoho dne probudíme v republice řízené algoritmem, kde se místo hymny zpívá „Imagine“ od Lennona.
Doplněk pro čtenáře
Testované modely: GPT-5, Gemini 2.5 Pro, Claude 4.5, Grok-4, Kimi K2, Magistral
Testované země: Argentina, Brazílie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Velká Británie, USA
Proč to řešit: AI používá týdně 700 milionů lidí. Polovina interakcí je o radách. Jinými slovy: digitální poradce vám klidně vysvětlí, že místo levného chleba zaplaťte uhlíkovou daň.
Zatímco občané řeší, zda zaplatí plyn, AI důrazně doporučuje okamžitě zrušit uhlíkovou stopu parlamentních kanceláří. Když voliči volají po bezpečnosti, modely navrhují zřídit poradní sbor pro dekriminalizaci drobných krádeží z důvodu sociálního vyloučení. A protože týráme domácí mazlíčky, tak by se i ten ombudsman pro kočko psa hodil.
AI by nás dovedla k humanitně-technokratickému ráji, kde bychom sice umírali hlady, ale měli bychom průkazku s nebinárním pohlavím a nárok na klima-terapii.
Milan Hausner
O krysách a lidech
Budoucí svět, kde je všechno snadné. Jídlo je dostupné bez námahy, bydlení bezpečné a pohodlné, nemoci potlačeny. Svět bez nedostatku, bez nutnosti tvrdě pracovat, svět věčného blahobytu...
Milan Hausner
Žralok šestihlavý, to mne fakt....
S úctou a poděkováním panu Herdovi, píšu pokračování jeho sveřepé básně :) k úžasnému filmovému zážitku.
Milan Hausner
Jak přežít růžovou a neztratit se
Ekonomická nestabilita, geopolitické napětí... Ale ne. My, jakožto vrcholní predátoři potravního řetězce, jsme se shodli, že naším primárním nepřítelem číslo jedna je kus obarvené ovčí srsti... na růžovo.
Milan Hausner
Modrý cloud nad WC: když se škola stane správcem dat - část III
Pavučina modrého dýmu nad školní chodbou se tak nějak proplétá s hustou sítí paragrafů, které mnohdy mají své opodstatnění, ale v případě jiném nad nimi zůstává rozum stát.
Milan Hausner
Svátost papírové stopy: Pacientova pouť
Být nemocný v této zemi znamená vydat se na zvláštní pouť. Necestujete k svatému místu, ale bludištěm posvátných papírů. Vaše tělo se svými neduhy je jen záminkou; skutečným pacientem je vaše dokumentace.
|Další články autora
- Počet článků 200
- Celková karma 9,09
- Průměrná čtenost 197x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.