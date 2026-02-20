Učitel může být robot. Jen nesmí nic říct...
Vstupujeme do éry, kdy se hranice mezi lidským a strojovým stírá způsobem, který ještě nedávno patřil jen do science fiction. Umělá inteligence proniká do oblastí, jež byly po tisíciletí považovány za výsostně lidské: do kreativity, péče a vzdělávání. Právě poslední jmenovaná oblast, svět školství, se stává zvláštním jevištěm, na němž se odehrává pozoruhodné lidské drama.
Průzkumy nám přinášejí zdánlivě jasné číslo: 42 procent lidí je přesvědčeno, že by avatar, tedy jakási forma umělé inteligence, mohl zastoupit učitele. Na první pohled jde o statistiku, která signalizuje otevřenost vůči technologiím a pragmatický pohled na budoucnost vzdělávání. Zdá se, že každý druhý člověk je připraven přijmout robota za katedru.
Jenže realita je mnohem vrstevnatější a právě tady vstupuje na scénu onen „ostrý kontrast“. Když se stejní lidé dostanou do kontaktu s konkrétním výstupem, o němž vědí, že jej vytvořila AI, jejich hodnocení se paradoxně zhorší. Stejný text, stejná fakta, stejná struktura – ale jakmile je odhalen strojový původ, soudnost se zostřuje a výstup je vnímán jako horší, než kdyby byl připisován člověku.
Tento rozpor mezi abstraktní důvěrou v systém a konkrétním odmítáním jeho výtvorů není jen statistickou zajímavostí. Je to klíč, který odemyká dveře k pochopení hlubších psychologických mechanismů, jimiž se bráníme proměně světa, který jsme si sami vytvořili. Proč věříme, že by AI učit mohla, ale když vidíme, jak to dělá, tak ji shazujeme? A proč nám vlastní psychika nastavuje zrcadlo, v němž vidíme hlavně své obavy a předsudky?
Pojďme se na tento rozpor podívat podrobněji a rozložit ho na jednotlivé vrstvy.
Paradox „nástroje“ versus „aktivního hráče“
V abstraktní rovině, když oněch 42 % lidí odpovídá na otázku, zda by AI mohla učit, uvažují o ní jako o dokonalém nástroji. Představí si databázi veškerého lidského vědění, nekonečnou trpělivost, schopnost přizpůsobit tempo individuálním potřebám a eliminaci lidských selhání, jako je nespravedlnost, vyhoření nebo špatná nálada. V tomto pojetí je učitel chápán jako distributor informací a AI se jeví jako logické a efektivní vylepšení.
V konkrétní rovině, když ale dojde na hodnocení skutečného výstupu, lidé najednou učitele vnímají jako lidského aktéra. Neočekávají jen informace, ale i vztah, empatii, moudrost, schopnost motivovat, inspirovat, rozpoznat skrytý talent nebo poskytnout útěchu. V tomto okamžiku přestáváme srovnávat „nástroj s nástrojem“, ale „nástroj s člověkem“. A v tomto srovnání AI vždy prohraje, protože postrádá to podstatné: životní zkušenost a vědomí sebe sama.
Paradox „Vysněného sluhy“ a „Obávaného konkurenta“
Tento kontrast odhaluje i náš ambivalentní vztah k autoritě a práci. V abstraktu si přejeme, aby AI zastala tu „špinavou“ nebo „rutinní“ práci. Aby učila nazpaměť gramatická pravidla, zkoušela, opravovala testy a uvolnila tak lidem ruce pro kreativnější činnosti. V tomhle snu jsme my lidé stále těmi, kdo mají navrch, kdo řídí a kdo vkládá do procesu „to lidské“.
Jakmile ale AI předvede výkon, který je k nerozeznání od lidského (nebo ho dokonce překoná v určitých aspektech, např. v šíři znalostí), naše nevědomí zařadí obranný mechanismus. Najednou v ní nevidíme sluhu, ale konkurenta, který nám chce vzít naši jedinečnou roli. Přísnější hodnocení je pak způsob, jak si udržet dominanci: „Ano, umí to, ale není to ono, protože v tom není lidský duch.“ Je to poslední hranice, kterou si chráníme.
Paradox „Důvěry v systému“ a „Nedůvěry v konkrétním případě“
Toto je klasický příklad toho, jak funguje lidská psychologie. Věříme v koncept umělé inteligence. Věříme, že technologie pokročila, že „průměrný“ výstup AI je kvalitní, konzistentní a fakticky správný. Věříme v její potenciál.
Ale když sedíme u obrazovky a čteme konkrétní text od AI, aktivuje se naše skeptické myšlení. Hledáme chyby, cítíme „prázdnotu“, chybí nám autenticita. Je to podobné, jako když věříme, že „letadla jsou bezpečná“, ale při každém startu máme v žaludku stažený pocit. Abstraktní statistika (bezpečnost letadel) bojuje s konkrétním prožitkem (strach z letu).
Paradox „Měkkých“ a „Tvrdých“ kritérií
Když posuzujeme lidského učitele, jsme vůči jeho nedostatkům shovívavější, protože je vyvažují „měkké“ hodnoty – laskavost, nadšení, osobní příběh. Když posuzujeme AI, tato měkká váha na misce vůbec neexistuje. Hodnotíme ji čistě podle „tvrdých“ kritérií – přesnost, hloubka, originalita, styl. A protože tato tvrdá kritéria jsou extrémně náročná (kdo z nás je originálnější než celý internet?), musí AI nutně dopadnout hůř. Je to souboj, ve kterém AI bojuje s jednou rukou svázanou za zády – nemá lidskost, kterou by mohla nabídnout jako protiváhu svých chyb.
Proč je to „vtipné“ a proč je ten kontrast tak „ostrý“?
Je to vtipné v tom nejhlubším, filozofickém slova smyslu. Ironie spočívá v tom, že sami sobě klademe past. My definujeme, co je to „dobrý učitel“. A do té definice vložíme vlastnosti, které jsou esenciálně lidské (empatie, moudrost, zkušenost). Poté stvoříme ne-lidskou entitu (AI), která se má snažit tyto lidské vlastnosti napodobit. A pak ji trestáme za to, že není člověk.
Je to, jako bychom vytvořili robota, který má hrát fotbal, dali jsme mu pravidla, ale pak jsme ho vyloučili, protože nemá srdce a nehraje s vášní. Ta definice hry byla od začátku nastavena tak, že ji robot nemůže vyhrát. Ten kontrast je „ostrý“, protože se dotýká samotné podstaty toho, co znamená být člověkem. Nutí nás ptát se:
- Je učení primárně o předávání informací, nebo o utváření charakteru?
- Je hodnota výstupu dána pouze obsahem, nebo i příběhem jeho vzniku?
- Dává lidská chyba a nedokonalost výstupu větší hloubku a autenticitu, než dokonalá bezchybnost stroje?
Tento paradox nakonec není o AI. Je o nás. O tom, jak definujeme sami sebe, své hodnoty a svou jedinečnost ve světě, který si sami plníme stále dokonalejšími zrcadly.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.