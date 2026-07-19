Ubohé školství VI. ideologie a sociální konstrukt
Zní to jako skvělý nápad, že? Jenže tady v Česku máme resilienci na úrovni „sem tam“. Podle výsledků PISA patří naši patnáctiletí k nejkřehčím v Evropě, stresují se u školní práce víc než dospělí u hypotéky, bojí se selhání jako čert kříže a v socio-emocionálních dovednostech, vytrvalost, sebekontrola, zvládání emocí, jsou hluboko pod průměrem.
Ale nebojte, ČŠI už má řešení: brožurky! Spousta brožurek!
Protože přece odolnost se posiluje čtením o růstovém myšlení, ne tím, že by děti občas zažily pořádnou výzvu nebo si musely něco opravdu odpracovat.
Čeští patnáctiletí podle PISA drží smutný evropský primát: v odolnosti jsme na tom tak, že bychom mohli učit Ukrajinu, jak se opravdu hroutit. Stresují se při pouhém pohledu na domácí úkol, z neúspěchu mají panickou hrůzu, a v sociálních dovednostech zaostávají za průměrem jako Horní Dolní za občanskou vybaveností. Do školy se těší sotva desetina z nich, protože kdo by se chtěl těšit do místa, kde se učí? A ČŠI na to samozřejmě reaguje jako vždycky: vytiskne nádhernou brožurku o tom, jak posilovat resilienci. Protože přece není lepší řešení než další fascikl plný formativního hodnocení a růstového myšlení, který si učitelé dají do šuplíku k těm předchozím. To fakt zabere! Hlavně tomu říkáme obráceně, wellbeing, což je sice v jistém smyslu totéž, ale z druhé strany. Wellbeing je polštář, resilience je kostra. A tak školy rozlévají bylinkový čaj v pozlacené konvičce, zatímco by měli stavět nosné konstrukce.
Ale ouha: ČŠI má ještě jeden zásadní nápad, jak pozvednout úroveň. Místo toho, aby zjišťovala, co děti umí, posílá do škol dotazníky, které zjišťují, jestli se náhodou necítí špatně, jestli je nebaví učení a jestli je učitel dostatečně „podporující“. Znalosti jsou nudná minulost: dneska sbíráme pocity, traumata a rodinné zázemí, protože přece víme, že když žák neumí vypočítat trojčlenku, tak je to tím, že mu chybí bezpečný prostor. Takže výsledek inspekce? Tabulky plné citlivých údajů o duševním rozpoložení, ale v matematice jsme na tom jak v 20. století. O tom jsme už psali, ale hlavně si to ukážeme na závěr. Hlavně že víme, kdo z dětí má rozvedené rodiče; to nám určitě pomůže zlepšit výsledky v přírodopise.
A teď ten pravý bonbónek, po kterém vám zvlhne v očích (smíchy): zatímco děti nezvládnou sebemenší neúspěch a emoce mají labilnější než graf kryptoměn, školství pilně pracuje na tom zásadním problému: aby všechny děti pochopily, že pohlaví je sociální konstrukt a identita je tak akorát na přepínání, jako filtr na TikToku. Genderismus a LGBT+ témata se cpou do osnov jak vánočka do Vánoc, protože přece progresivita je větší priorita než, třeba aby dítě zvládlo přečíst souvislý text bez slzení. Nic neposílí psychiku v pubertě víc, než jí říct, že biologie je relikt minulosti, zatímco hormony jim v hlavě dělají párty jako na Ibize.
Kluci? Ti jsou samozřejmě problém: jsou přece „toxicky maskulinní“, takže je škola, která už dávno voní aviváží a mateřským instinktem, přirozeně nebaví. Výsledek? Propadají častěji, na výšky jich jde míň a z očí jim kouká rezignace hodná existenciální krize. Holky zase dostávají druhou stranu mince: mají se cítit strašně empowermentovaně, ale zároveň se topí v porovnávání s dokonalými životy na Instagramu, takže úzkosti mají místo kapesného. Ale hlavně: žádné hranice, žádné tradiční role, žádný cvik v překonávání překážek! Vždyť by to bylo staromódní. Místo toho tu máme safe spaces, nekonečnou validaci každého pocitu a návod, že když vás něco štve, tak to není vaše chyba, ale útlak společnosti.
Výsledek? Vychováváme generaci, která se bojí vlastního stínu, ale je smrtelně přesvědčená, že realita je poddajná jako plastelína v sauně. Že když se jim dneska nechce být holkou nebo klukem, tak to přehodí jako profilovku. A že když něco neumí, tak za to může škola, systém, učitel, nebo třeba špatné počasí, jen ne oni. A ČŠI s nadšením sbírá dotazníky o jejich pocitech, zatímco jejich znalosti bídně chátrají. Až pak se budeme divit, že resilience klesla tam, kam se bojí vstoupit i stres. Školy místo výuky světa, jaký doopravdy je, učí děti, jak si oprávněně stěžovat, že svět není dost inkluzivní. No paráda.
A co teprve ty každodenní rituály, které mají zázračně napravit psychiku? Ráno začínáme icebreakery: protože nic neuvolní atmosféru líp než sdělit celé třídě svou oblíbenou příchuť zmrzliny, zatímco se nám z hodiny fyziky krátí čas. Pak přichází mindfulness: hlavně se zhluboka nadechnout a vydechnout veškerý stres, ideálně deset minut, zatímco by se daly počítat příklady. A na závěr každé hodiny nesmí chybět exitka: lístek, na který žák napíše, co si dnes odnáší, i když si často neodnese vůbec nic, jenom pocit, že zase nic nestihl. Všechno to vypadá hrozně progresivně, ale ve výsledku je to jenom další past na čas, která nikoho neučí překonávat překážky, ale naopak ho utvrzuje v tom, že každá maličkost zaslouží validaci a nikdo se nemá cítit nepohodlně. Perfektní příprava na život, že?
Tohle není výchova: to je pomalu tekoucí kolektivní sebevražda v růžových brýlích. Ale co, hlavně že ty brožurky od ČŠI mají skvělý grafický design a jejich dotazníky sbírají citlivé údaje tak efektivně, že by z nich měla radost i StB. Až si v nich jednou budeme balit řízky, bude to aspoň estetický zážitek.
Milan Hausner
Mozek je prvotřídní eskamotér a politický fanatik je jeho nejvděčnější obecenstvo.
Kognitivní disonance je ten magický okamžik, kdy se vám vlastní hlava pokusí v přímém přenosu vysvětlit, že realita se mýlí, protože přece vy jste ten chytrý, morální a na správné straně. A takových tu na blogu máme...
Milan Hausner
Slunečnice v betonovém květináči
Je červenec. Čas, kdy se školní chodby konečně nadechly prázdnoty a prach se pomalu usazuje na opuštěných katedrách. Venku pálí slunce, které se neptá na to, jestli jste stihli odevzdat všechny výkazy...
Milan Hausner
Sokratovský manžel, aneb Proč estonský AI Leap dává z mého pohledu dokonalý smysl
Když jsem se dozvěděl o estonském programu AI Leap, který má studenty pomocí sokratovské verze ChatGPT donutit k hlubšímu myšlení, nemohl jsem se ubránit úsměvu.
Milan Hausner
Ubohé školství V. kreativita
Současné umělecké školství, zejména u nás, dlouhodobě podléhá iluzi, že „vyjádření sebe sama“ stačí. Výsledkem je krize, kterou nástup umělé inteligence pouze brutálně urychlil.
Milan Hausner
Co vlastně ti rodiče chtějí?
Dnes publikovaná studie pod tímto názvem je skvělým a sofistikovaným popisem reálné situace, ve které školy působí. Stojí rozhodně za přečtení a možná i za trochu rodičovského zamyšlení.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Pražský autobusák, který zmizel z mapy. Pankrác nahradily kanceláře a metro zůstalo
Film Florenc 13.30 z roku 1957 proslavil nejen herce, především Josefa Beka v roli řidiče autobusu,...
Spadl „Červ dobyvatel“. Plastika u Barrandovského mostu měla být symbolem i místem schůzek
Řidiče i cyklisty v pátek překvapil pád části betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu....
Žádnou trasu jsem se nenaučil napoprvé. Nevidomý trénuje cestu po nádraží
Jaromír Tichý se před 39 lety narodil s vážnou vadou zraku. S průvodci z Tyfloservisu chodí na...
Skleničky, jízdní kola i květináče. Re-use centra dávají věcem druhou šanci
Do re-use centra mohou lidé bezplatně odevzdat předměty, které by jinak vyhodili. Snadno je tak lze...
Pocta pro olomoucký talent. Řezníčka si v 16 letech vytáhl na stáž slavný Bayern
Velkou kariérní zkušenost získal v posledních týdnech šestnáctiletý fotbalový brankář Jiří...
Neratovice hledají provozovatele sběrného dvora, důvodem je upřesnění podmínek
Neratovice na Mělnicku vypsaly výběrové řízení na provozovatele sběrného dvora. Důvodem je...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 651
- Celková karma 8,34
- Průměrná čtenost 191x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.