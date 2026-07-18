Ubohé školství V. kreativita
Umění v pasti: Proč nás AI vrací k řemeslu
Tři pilíře úpadku výuky uměleckých předmětů
- Ztráta řemeslné pokory: Místo letitého pilování kresby, anatomie či práce s barvou a světlem se studenti vrhají rovnou do konceptuálních hlubin. Výsledkem je generace umělců s názorem, ale bez nástrojů, jak jej realizovat.
- Ideologický odklon: Umělecké předměty se často stávají laboratořemi sociálních témat a kritické teorie. Znalost technologie, tedy jak fyzicky namíchat barvu či postavit figuru v prostoru, je vnímána jako „staromódní“ a „elitářská“.
- AI jako katalyzátor pravdy: Nástroje jako Midjourney či Stable Diffusion odhalily propast v našem vzdělávání. Když laik vygeneruje za vteřiny obraz, který kvalitou překoná výsledky několika let studia, vzniká existenční krize: K čemu je moje technika, když ji AI hravě nahradí?
Tři tváře reakce
- Popírači: „AI je jen krádež.“ (Snadná výmluva, která ale neřeší podstatu problému.)
- Kapitulanti: Umělci, kteří se vzdávají řemesla a stávají se pouhými „prompt inženýry“.
- Strategové: Ti, kteří pochopili, že AI je nástroj, nikoliv náhrada. Ovládají-li totiž kresbu, kompozici a teorii světla, dokážou AI nejen řídit, ale i korigovat a využít jako super-asistenta.
Doporučení: Jak se v éře AI neztratit
- Techniku neopouštějte: zdvojnásobte ji. Právě teď se vaše znalost anatomie a mistrů (John Sargent, Ivan Fechin, Ilja Repin, Josef Lada ) stává vaší jedinou skutečnou konkurenční výhodou.
- AI jako skicák, ne mozek. Používejte generátory pro barevné studie či reference, ale nikdy je nenechte diktovat konečnou vizi.
- Hledejte hybridní cestu. Budoucnost umění leží v propojení hluboké tradiční znalosti, špičkového ovládání technologií a ryze lidské, osobní vize, kterou AI sama nikdy nevytvoří.
- Jen se koukat z okna a maluj, také dnes už neobstojí.
Školství v tomhle směru selhává už desetiletí. AI jen definitivně potvrdil to, co bylo nevyhnutelné: dělící čáru mezi těmi, kteří řemeslo skutečně ovládají, a těmi, kteří mají pouze „pocit, že tvoří“.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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