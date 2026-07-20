Ubohé školství nemáme, pane Urbane...VII.
„Školství: rovnováha v nedokonalosti“ Není dokonalé, ale funguje. Zatímco svět měří úspěch v tabulkách, škola pořád měří člověka. Má své trhliny, únavu i byrokracii, ale v krajině chaosu zůstává jedním z posledních míst, kde se ještě učí myslet, ne jen reagovat. Nejlepší z nedokonalých systémů — a možná právě proto lidský.
české školství rozhodně ubohé, není!
Silné stránky v datech
Použít slovo „ubohé“ na celý systém je jako označit maratonce za neschopného chodce, protože občas zakopne. Data ukazují, že české školství je ve skutečnosti nadprůměrné v řadě tvrdých ukazatelů, a to při podprůměrných investicích.
PISA (15letí):
Ve většině hodnocení předmětů jsme nad průměrem zemí OECD a to i v agregovaném skore před Německem, Francií a Švédskem. Nejsme Estonsko, ale žádná periferie. V rámci ICILS (digitální gramotnost) jsou čeští osmáci nejlepší v EU se všemi dopady, o kterých jsem už psal, což v přímé souvislosti s jinými parametry tak dobře nevidím. V Evropě propadá téměř 10% populace, u nás jen lehce 5%. Naše úspěšnost je tedy dvojnásobná. Dokážeme udržet drtivou většinu žáků v systému až do kvalifikace. Odborné vzdělávání také není žádnou popelkou. 73 % středoškoláků vytváří prakticky připravenou pracovní sílu, kterou nám řada evropských zemí závidí.
Přidejme k tomu stabilitu výsledků v čase a fakt, že výdaje na vzdělávání v poměru k HDP jsou dlouhodobě pod průměrem EU. Kdyby byl systém „ubohý“, těžko by při takovém podfinancování produkoval srovnatelné nebo lepší výsledky než bohatší země.
Proč jsem celou tuto sérii věnoval panu Urbanovi jako „meme“ a proč považuji jeho slova o ubohém školství za přinejmenším nadsazená.
Moje série ukázala slabiny (nerovnosti, rigiditu, podfinancování). Pokusil jsem se problém popsat komplexněji, a sejmout z něj emoční nálepky zvláště když původní esej zaměnila příčinu za důsledek. Prý lepší školství plodí lepší ekonomický systém, ale pak pan Urban sám sobě oponuje, když tvrdí, že socialistické školství bylo lepší. Byla tedy ekonomika té doby lepší než je ta dnešní?
Máme před sebou učebnicový příklad meme‑fikace, která ignoruje mezinárodní úspěchy, historický vývoj a vyzobává jen temné stránky. „Ubohé“ neříká nic o příčinách, datech ani možných řešeních. Je to morální odsudek, ne analýza. Lidé, kteří jsou frustrovaní, takové slovo rádi sdílejí, protože rezonuje s jejich pocitem, aniž by museli číst statistiky.
Mým cílem bylo ukázat, že černobílý narativ, který pan Urban (nebo kritici jeho typu) použil jako munici, je prostě limitující a hluboce znevažující. Slabiny neznamenají katastrofu, ale výzvu. České školství trpí syndromem podceňované spolehlivosti: dlouhodobě dodává slušné výsledky, takže se na něj zapomíná, dokud se neobjeví krize. Jeho největší slabinou je nespravedlnost – socioekonomické zázemí a regionální disproporce, které určují šance dítěte víc než ve většině EU. To je průšvih, který zaslouží ostrou kritiku, ale ne nihilistické nálepky.
Dalším poznatkem je absurdní disproporce: máme špičkové digitální dovednosti a zároveň podprůměrnou kreativitu a odolnost (nikoli wellbeing). Systém umí vyrobit inženýra, ale hůř občana, který kriticky myslí a pečuje o duševní zdraví. To neznamená, že je celý „k ničemu“ znamená to, že je nevyvážený a zaslouží si cílenou, ne plošnou kritiku.
A nakonec: označení „ubohé“ je neuctivé k desetitisícům učitelů, kteří v něm za obtížných podmínek odvádějí sakra dobrou práci. .
Výsledky se v čase drží jak klíště, přestože do systému teče míň peněz než do většiny evropských vrstevníků. To svědčí o čemsi podezřelém: možná o tiché píli učitelů, kteří místo stávek učí.
Kde je ten pravý marasmus, kdy by se tabule rozpadaly a žáci odcházeli z páté třídy rovnou na pracák? Jenže ouha, předčasných odchodů máme polovinu unijního průměru.
Pan Urban má pravdu: mohli bychom být ještě ubožejší. Třeba zavést systém, kde polovina populace nečte s porozuměním, a pak hrdě hlásat, že to je autentické. My ale místo toho máme tři čtvrtě mladých na odborných školách, ze kterých lezou schopní řemeslníci a technici, a to je přece nuda. Kreativita? Inu, tu pilujeme méně, ale zato umíme spočítat, kolik stojí rohlík; a to je v životě občas taky k něčemu dobré.
Takže ano, jsme ubohým národem vzdělanců, který si stěžuje, že má v kapse díru, zatímco v botách má zlaté podpatky. Máme nerovnosti, to je fakt. Máme regiony, kde dětem utíká vlak dřív, než nastoupí. Ale to neznamená, že je celý vlak na šrot. Znamená to, že potřebuje lepšího strojvůdce, víc uhlí a možná i vyměnit pár kolejí. A hlavně méně hlasatelů, co z perónu křičí „Všechno je ubohé!“ a myslí si, že tím opraví výhybku.
České školství není ideální, ale rozhodně není ubohé. Je to vytrvalý maratonec, co má zašmodrchané tkaničky a občas šlápne do louže, přesto však běží statečně dál a předbíhá závodníky v naleštěných dresech. Pokud tohle je ubohost, ať jsme jí obklopeni co nejdéle – a s radostí ji vylepšujeme bez zbytečných nadávek.
A na závěr se podíváme na tu ekonomiku z tohoto pohledu.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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