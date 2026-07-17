Ubohé školství IV. - STEM
Pedagogický hédonismus a digitální fetišismus se staly nejvyšší modlou výuky přírodovědných oborů na mnoha školách.
O performativní výuce přírodních věd a ztrátě podstaty
A co je králem této nové osvícené éry? Robot. Plastová krabička na kolečkách, která umí blikat, pípat a pokud má učitel kliku, dokonce se i posune o deset centimetrů dopředu.
Pohled do moderní třídy je fascinující.
Roboti křižují koberec, diody blikají v rytmu diskotéky, děti v transu mačkají ikonky na tabletech a paní učitelka se zářícím úsměvem natáčí instastories pro sociální sítě. Všichni jsou šťastní. Všichni jsou kreativní. Všichni podlehli téže diagnóze: uctívání křemíkového telete.
Tento digitální fetišismus nás přesvědčil o magické rovnici: čím více drahého hardwaru na podlahu natáhneme, tím hlubší moudrosti žáci dosáhnou.
Jen jeden drobný detail v tom všeobecném svítícím veselí uniká: ty děti absolutně netuší, co dělají.
Vezměme si biologii a krevní oběh. Paní učitelka nenechá děti modelovat z plastelíny, ani jim neukáže schéma, ale vytáhne robota, aby jezdil po dráze ve tvaru osmičky. Jedna smyčka červená, druhá modrá. Děti mačkají šipky, robot jezdí sem a tam, paní inspektorka si nadšeně odškrtává kolonku „digitální kompetence rozvíjeny“. Když se po téhle třpytivé estrádě dětí zeptáte na to podstatné, proč ta krev vlastně teče do srdce a zase zpět, nastane ticho. Hrobové.
Nerozumí podstatě. Netuší, proč se krev vůbec dává do pohybu. Uniká jim princip tlaku, smysl chlopní jako jednosměrných ventilů, samotný fakt, že srdce není dekorace, ale pumpa pohánějící kyslík k buňkám.V hlavách jim místo biologické reality zbyl jen zážitek s drahým autíčkem, které jelo po červené čáře.
Učitel se v tomto systému proměnil z průvodce věděním v unaveného animátora. Jeho úkolem už není vysvětlovat mechaniku a biochemii života, ale udržovat plamen digitálního fetišismu a bavit. Musí zajistit show. Pokud robot pípá, cíl byl splněn.
Pokud by se snad nějaký žák uprostřed jásotu zastavil a položil zakázanou otázku „Paní učitelko, a proč to tak vlastně funguje?“, bude okamžitě umlčen dalším blikajícím efektem, aby nenarušoval plynulý chod digitální estrády.
Vlastně je to geniální příprava na budoucnost.
Svět potřebuje generaci lidí, kteří sice nebudou rozumět tomu, jak věci kolem nich fungují, ale budou bravurně a s jásotem mačkat velká svítící tlačítka.
A až tito digitální domorodci jednou dorazí do reálné praxe a dostanou za úkol vyřešit skutečný komplexní problém bez barevného tabletu, udělají přesně to, co se ve škole naučili nejlépe: sednou si na koberec, rozsvítí oči a budou čekat, až je někdo restartuje.
Obsah se stal vnějším efektem. Výuka přírodních věd performancí. A my tomu tleskáme.
Kritizovat je snadné, ale nabídnout funkční alternativu je mnohem těžší. Pokud má výuka přírodních věd přestat být pouhým digitálním cirkusem a vrátit se k podstatě, musí vypadat zcela jinak.
V kostce: Taková výuka je pomalejší, méně fotogenická a sociální sítě z ní nemají žádný „wow“ efekt. Není to estráda, je to dílna. Děti u ní nehýkají, ale mračí se, soustředí se a kladou otázky. Není v ní zmatek, ale hluboké, tiché porozumění.
A až jednou tyto děti vyrostou, nebudou mačkat tlačítka naslepo. Budou vědět, proč to, co dělají, funguje. A to je jediný smysl vzdělávání.
Gemini vlastní prompt
Milan Hausner
Co vlastně ti rodiče chtějí?
Dnes publikovaná studie pod tímto názvem je skvělým a sofistikovaným popisem reálné situace, ve které školy působí. Stojí rozhodně za přečtení a možná i za trochu rodičovského zamyšlení.
Milan Hausner
Škola jako interaktivní žlab:
Když se v českém mediálním prostoru začne mluvit o tom, že „stát připravuje legislativu“, zkušení praktici v tichosti otevírají šampaňské a prodejci hardwaru začínají oprašovat produktové katalogy.
Milan Hausner
Aičko a kult osobnosti
Proč je Claude jen moula, proč je hloupější než kdokoli z nás a proč jsme vlastně my, ti největší troubové v dějinách?
Milan Hausner
Ubohé školství III - angličtina... ale no tak...
Tady zní ten titulek až příliš bulvárně. Situace není až tak kritická. Pojďme se na otázku angličtiny jako cizího jazyka podívat s jistou snahou o objektivitu.
Milan Hausner
Ubohé školství 2 - Čtenářství
Článků o tom, jak škola dělá všechno špatně, se poslední dobou vyrojilo víc než dost. Nejspíš to bude tím, že jsme všichni chodili do školy. A tak škola odpovídá i za to, že děti přestaly číst.
|Další články autora
Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu
Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...
Cenné barokní sochy zmizely z brtnického mostu, jsou v péči restaurátora
Čtyři cenné barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října letošního roku...
Kolik času ročně promrháte na eskalátorech v pražském metru? Výsledek vás překvapí
Jezdíte každý den metrem z Náměstí Míru na Anděl? Pak na eskalátorech trávíte mnohem víc času, než...
Startuje hromadná dovolená ve Škoda Auto, výrobu zastaví i další automobilky
Ještě závěrečná kontrola laku, takzvaný vodní test a z linky sjíždí poslední vyrobené auto. Pak se...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 646
- Celková karma 8,33
- Průměrná čtenost 191x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.