Ubohé školství 2 - Čtenářství
Čtenářství nedojíždí na školu, ale na dopamin. Najít motivaci, která limituje, je dnes tím zásadním úkolem, který stojí před každým rodičem a tedy koneckonců i učitelem.
Ladislav Nagy píše, že za úpadek čtení může škola, zní to jako kdyby za rozvod mohl notář. Je to hezky rozhořčené, intelektuálně čisté, ale úplně mimo epochu a zcela mimo mísu. Škola není vrah literatury: je jen poslední přeživší na bitevním poli, kde už dávno vítězí algoritmus.
Kde má Nagy pravdu
Škola není vrah knih, jen poslední knihovník v zemi, kde se čte palcem po displeji. Nečtenářství není pedagogická porucha, ale civilizační diagnóza: dopamin místo Dostojevského. TikTok má víc hodin literatury než učebnice, jen se tam čte jinak: vertikálně, bez děje, bez konce. Učitel může vysvětlit metaforu, ale neporazí algoritmus, který zná tep každého palce. Rodiče večer nečtou dětem, jen kontrolují notifikace a pak se diví, že děti nečtou. Kultura se přesunula z knihovny do feedu, z věty do videa, z myšlenky do reakce. Škola se snaží zachránit pozornost, zatímco svět ji prodává po sekundách. Nečtenářství není lenost, ale ekonomika pozornosti, která má vyšší rozpočet než ministerstvo školství. Obviňovat školu je pohodlné – jako vinit hasiče za to, že hoří celý internet. A tak zůstává učitel s knihou v ruce, zatímco třída už dávno scrolluje dál.
Ano, biflování autorů a směrů je literární očistec. Ano, maturita zabila poezii tím, že ji přeměnila na tabulku. Ano, učitelé jsou svázaní osnovami, které připomínají byrokratický sudoku. A ano, české školství má v humanitních předmětech rytmus pohřebního pochodu. To všechno sedí.
Ale pak přijde ta velká pointa – že za to, že děti nečtou, může škola – a tam se text rozpadá jak učebnice po deváté třídě.
Kde se Nagy mýlí
Dnešní nečtenář není produkt špatné výuky, ale biochemie pozornosti. TikTok, YouTube, Reels – to nejsou zábavné aplikace, to jsou laboratoře dopaminu. Každý swipe je mikroinjekce štěstí. Kniha naproti tomu vyžaduje trpělivost, ticho, čas: tři věci, které dnešní civilizace považuje za bug, ne za feature.
Škola může učit čtení, ale nemůže konkurovat systému, který má miliardové rozpočty na udržení pozornosti. To není pedagogický problém, to je neuroekonomická revoluce. A učitel, který se snaží zachránit čtenářství, bojuje s celou architekturou digitálního kapitalismu: s armádou designerů, kteří přesně vědí, kolik sekund trvá, než mozek začne toužit po dalším videu.
Kultura, která se přesunula z knihovny do algoritmu
Rodina už nečte. Rodiče večer neotevírají knihu, ale feed. Dítě vidí, že čtení je pomalé, neefektivní, bez lajků. A tak se učí novému jazyku: scrollování místo syntaxe, emoji místo metafory, video místo věty. To není vina školy: to je evoluce média.
Každá generace si stěžuje na mladší. Antika měla „mládež bez úcty“, my máme „mládež bez trpělivosti“. Rozdíl je jen v tom, že tehdy se psalo na pergamen, dnes na displej.
Data mluví jasně
Česko má v PISA čtenářské gramotnosti výsledky kolem průměru OECD. Žádný kolaps, žádná apokalypsa. Jen stabilní úpadek pozornosti, který sdílí celý svět. To není selhání učebních plánů, ale globální přechod od lineárního čtení k fragmentární percepci. Žádný zvláštní úpadek se nekoná, což ovšem neznamená, že jsme v klidu.
Co s tím
- nechtít po škole, aby zachránila kulturu, kterou společnost sama zrušila.
- hledat všechny motivační nástroje, jak četbu opět podpořit ...v součinnosti rodiny a školy. Připouštím, že je to floskule, ale nic lepšího nemáme.
Závěr
Nagy vidí školu jako viníka. Já ji vidím jako svědka úpadku. Škola je poslední instituce, která se ještě snaží vysvětlit, že věta má začátek, prostředek a konec. Zbytek světa už dávno přešel na formát, kde všechno začíná, ale nic nekončí.
Škola není příčinou špatné společnosti a ekonomiky, je tomu přesně naopak.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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