U fjordu i na Vltavě, žáci zvládnou školu hravě
Nebo alespoň zdvořile počkáme, až na to ministerstvo vytvoří další „akční plán“, rozdá dotace a uspořádá kulatý stůl o radostném objevování světa. Přitom diagnóza je napříč Evropou podezřele totožná: do škol jsme úspěšně nalili miliardy, vyměnili jsme křídu za iPady a z učitelů udělali vyhořelé psychoterapeuty, zatímco děti si na displejích vyklikaly cestu do intelektuálního suterénu.
Chromebook do každé lavice aneb Jak utratit peníze za každou cenu
Norské pokusy vybavit každého žáka osobním notebookem a zasypat školy digitálními licencemi přinesly velkolepý výsledek: děti jsou „závislé na neustálých podnětech“ a po deseti minutách bez notifikace z nich padá pozornost jako sníh v dubnu.
V Česku samozřejmě nezůstáváme pozadu. Sice občas narazíme na učitele, kteří by raději viděli klasický sešit a pero, ale moderní pedagogický dogmatismus velí, že žák bez tabletu je podezřelý element. Výsledek? Dnešní mládež žije v permanentním dopaminovém opojení, a když po nich chceme lineární soustředění a hluboké čtení, koukají na nás s takovým nepochopením, jako bychom po nich chtěli tesat klínové písmo do opuky.
Učitel jako vrchní terapeut, kojná a krizový manažer
Podle norských kantorů už dávno neučíme. Jsme krotitelé emocí, rodinní terapeuti a manažeři krizových štábů, kteří se bojí žákům cokoli přikázat, protože mladý člověk má dnes víc práv než ústavní soudce. Dítě dostane zpětnou vazbu, která se mu nelíbí? Okamžitě se hroutí systém, rodič píše rozzuřený e-mail a ředitel se raději preventivně omluví.
U nás to nevypadá jinak. Škola se stala univerzální sociální čistírnou. Máme vyřešit inkluzi, klima, stravovací návyky, klimatickou úzkost i genderové tenze, ale na samotné předávání pevného vědění jaksi nezbývá čas. Hlavně že „sociální učení“ a „radost z tvoření“ v osnovách vítězí nad nudnými fakty, dějinami a gramatikou. Znalosti se staly vedlejším produktem pohody.
Reformní kolotoč aneb Pokusní králíci na věčných vlnách
Politici u fjordu i na Vltavě milují reformy. Každý nový šéf resortu přichází s pocitem, že bez jeho zaručených revolučních změn by se české či norské školství zhroutilo do středověku. A tak se mění RVP, šroubují se inkluzivní metriky a tlačí se na to, aby „nikdo nepropadl“, protože propadnutí je přece nepřijatelný nástroj útlaku.
- Výsledek? Slabí žáci jsou drženi nad vodou jen proto, aby statistiky nevypadly z tabulek.
- Průměrní ztrácejí motivaci, protože systém odměňuje i minimální úsilí.
- Ti schopnější se nudí tak intenzivně, že by v hodině nejraději odpálili atomovku, jen aby se něco dělo.
Zatímco se reformátoři hádají o to, zda zakázat mobily a kolik hodin matematiky přiškrtit, podstata problému zůstává netknutá: zcela ignorujeme propast mezi tím, co mozek dnešního hyperstimulovaného dítěte potřebuje k pevnému zakotvení, a tím, co mu z ideologických důvodů servírujeme.
Sborovny plné strachu aneb Útěk do domácí školy
Když už je situace neudržitelná, člověk by čekal, že se ozvou ti nejpovolanější: učitelé. Jenže ouha. V Norsku má osm z deseti pedagogů strach otevřít ústa a polovina se bojí zapojit do veřejné debaty, protože by jim ředitel nebo ideologický politruk hned zacpal ústa. V Česku sice ještě formálně nemácháme cedulemi „Drž hubu a krok“, ale autocenzura ve sborovnách jede na plné obrátky. Řekněte nahlas, že inkluze v této podobě ničí výuku, nebo že bezbřehá sociální inženýrská cvičení narážejí na realitu, a hned se na vás slétnou všichni správní tabulkoví svazáci.
Není divu, že rodiče začínají hlasovat nohama. V Norsku se za posledních deset let počty dětí vzdělávaných doma čtyřnásobně zvýšily a soukromé alternativní školy rostou jako houby po dešti. U nás to nevypadá jinak: kdo má trochu peněz, raději dítě zapíše do alternativní školy nebo zvolí individuální vzdělávání, než aby je poslal do instituce, kde se místo základů vědění řeší hlavně to, jak se žáci cítí a kolik mají „radosti z tvoření“.
A jako třešnička na dortu tu máme největšího slona v porcelánu, tedy místnosti: multikulturní realitu a inkluzi, o které se ve společnosti mluví jen přes růžové brýle politické korektnosti. Když do tříd přicházejí děti, které jazyk hostitelské země znají jen z rychlíku, a systém se tváří, že s pomocí jedné dotace na asistenta všechno hravě zachráníme, jde o čirý alibismus. Místo racionální debaty se hraje ideologické divadlo, v němž se zastaralá struktura školy z 19. století marně snaží oslovit dopaminem přehřáté mozky 21. století. Dokud si nepřiznáme, že škola není univerzální opravna světa, budeme dál sledovat jen to, jak nám pod rukama houstne mlha.
Ať už jsme u fjordu, nebo na Vltavě, školství se globálně ocitlo v situaci, kterou Norové trefně nazývají „péče naruby“.
Zatímco dříve byla autorita učitele (ať už zasloužená, nebo vynucená) nezpochybnitelným pilířem vzdělávání, dnes se role obrátily. Učitelé se stali rukojmími systému, který jim svázal ruce legislativou, obavami z reakcí rodičů a všudypřítomnou inkluzí za každou cenu.
Žáci velmi rychle pochopili, že mají moc. Pokud se jim nelíbí výuka, zadání úkolu nebo zpětná vazba, mohou „vypnout“, začít šikanovat nebo si stěžovat, a systém se postaví na jejich stranu: nikoliv proto, že by měli pravdu, ale proto, že škola už primárně nevzdělává, ale slouží jako bezpečný prostor pro udržení „sociální pohody“ za jakoukoliv cenu.
Výsledkem je, že děti zvládají učitele hravě: nikoliv intelektuálně, ale mocensky. A dokud se tato nerovnováha nevrátí do původního stavu, kde učitel je garantem řádu a znalostí, můžeme si u Vltavy psát další strategické plány do roku 2035, ale k Medvídkovi Pú se děti zpátky neproklikaj
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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