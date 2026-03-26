TV 2026: Když televize konečně zjistila, že není jen pro babičky
Všichni říkali, že tohle medium jednou definitivně umře. Tak na to zapomeňte. V roce 2026 je televize zpět. A ne jen tak ledajaká – je kúúl. Tak cool, že by si ji koupil i Elon Musk, jen aby ji mohl pouštět při startu další rakety, protože přece jen, pozornost je nejdražší komodita.
Konec starých časů: Televize už není jen pro velké značky
Kdysi platilo nepsané pravidlo: reklama v televizi je pro firmy, jejichž rozpočet na měsíc převyšuje HDP malého ostrovního státu. Pokud jste měli firmu na výrobu bio ponožek z bambusu, maximálně jste mohli doufat, že o vás promluví moderátorka počasí, když si omylem navlékne váš vzorek.
Dneska? Stačí, když máte alespoň na dvě pizzy s extra přísadami, a můžete si koupit Performance TV. Malé firmy slaví doslova orgie, protože konečně zjistily, že televize není jen pro „velké kluky s kufříky plnými peněz“. Stačí mít odvahu, umělou inteligenci, která za vás napíše scénář, a pár korun na to, abyste se objevili na obrazovce s grácií youtubera, co prodává proteinové tyčinky a přitom dělá dřepy před lednicí.
AI: Každý ji má, nikdo neví, co s ní, ale všichni z ní mají skvělý pocit
AI je všude. Je ve volbě cílové skupiny, v kreativě, v nákupu médií, dokonce i v kávě, kterou si marketingový ředitel nalévá během ranního briefingu. Pokud v roce 2026 nemáte AI, tak jste prostě mimo. Jste jako ten poslední člověk, co posílá SMSky bez emotikonů – prostě nepatříte do společnosti. Prostě jste zamrzli v minulém století. Jako naši bratři pod křížem v poslanecké sněmovně, kteří ve jménu inkvizice chtějí zakázat mobily, i když už dnešní zákon dává škole dost možností to udělat po svém.
Ale pozor, tady přichází zásadní varování: nestačí jen vystavit fakturu s kolonkou „AI optimalizace“. Musíte prokázat, že vám AI opravdu něco přinesla. Třeba že vygenerovala 200 variant reklamního spotu, ve kterém kocour v botech tančí na písničku z 80. let. Jinak je to jako chlubit se, že máte doma Wi-Fi 7, ale používáte ji jen na to, abyste rychleji načetli recept na bramboračku. Ano, AI je skvělá, ale když nevíte, co s ní, je to jen drahý ekvivalent kouzelné osmisměrky.
Měření a transparentnost a účinnost kampaně: Svatá trojice, které nikdo nerozumí, ale všichni se k ní modlí
Dříve stačilo říct: „Udělali jsme reklamu. Určitě to fungovalo, protože děda volal, že nás viděl.“ Dnes musíte mít tabulky, grafy, dashboardy, které se načítají déle než celý spot, a ideálně i hologramy, které ukážou, že vaše reklama opravdu prodala alespoň jednu ponožku v Pardubicích ve 14:32. Pokud nemáte transparentní měření, riskujete, že vás ostatní marketéři vyhodí z klubu a ještě vám seberou prémiové kafe.
A pak je tu inkrementalita. Tohle slovo se stalo novým zaklínadlem, které nahradilo „synergii“ a „disrupci“. Všichni tvrdí: „Chceme měřit inkrementalitu!“ Nikdo ale přesně neví, co to znamená, ale všichni to chtějí mít ve svém PPT. Je to jako s pojmem „flow“ – víte, že to chcete zažít, ale když se vás někdo zeptá, jestli jste to skutečně změřili, raději rychle přepnete na další slajd s koláčovým grafem.
Sociální sítě? Už jen pro ztracené duše a lidi, co zapomněli, jak se dívat nahoru
Sociální sítě už nejsou to, co bývaly. Lidé tam prý už jen bezmyšlenkovitě scrollují (což je ironie, protože to samé děláme na pohovkách u televize, jen s dálkovým ovladačem v ruce). Televize má ale nabízet „moment skutečné pozornosti“. To je samozřejmě naprostá pravda – pokud zrovna nejste na telefonu, když běží reklama, nehledáte, kam jste položili sluchátka, nebo se nehádáte s rodinou o tom, kdo bude večeři.
Televize se tak stala tím klidným přístavem v bouři digitálního světa. Místo, kde můžete v klidu sledovat, jak vám algoritmus servíruje reklamu na luxusní kuchyňské linky, i když jste si právě objednali krabičkový dietní program. Ale co už, hlavně že je to „značkové safe“.
Performance TV je nový král, ale chce to...
Pokud chcete být v roce 2026 IN, musíte mít Performance TV, AI v každém slajdu, transparentní měření, které nikdo nekontroluje, a odvahu nazývat televizní spot „výkonnostním aktivem“. A pokud toto všechno nemáte, nezoufejte. Vždycky můžete sledovat reklamy v televizi jako běžný smrtelník a doufat, že vám někdy někdo prodá prací prášek, který skutečně změní váš život – ideálně tak, že vám vypere i tu vaši marketingovou duši.
A kdo ví? Třeba za rok přijde souhrnná zpráva, že nejvýkonnějším médiem je zase rozhlas. Ale to už bude naše babička slavit, že konečně zase přišla do módy.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.