Troubové u televize, moulové na hřišti

Zpověď fotbalového znalce, který prohlédl, ale stejně každou sobotu sedí u obrazovky s pivem a čučí na fotbal a jen očekává, kdy se podobná extempore odehrají i v hokeji…

Malá omluva na úvod

Než se do toho pustíme, musím se přiznat: taky jsem jeden z nich. Trouba u televize. Mám na konci pohovky promáčklé místo, znám všechny komentátory, i když jim nemůžu někdy přijít na jméno, a když skončí přímý přenos, dlouho ještě zírám do zdi a počítám, kolik gólů mělo padnout, kdyby se hrálo na férovku. Jenže ono se nehraje. A to je právě to kouzelné.

Kapitola první: O čem ta hra vlastně je?

Fotbal, jak nás učí od dětství, je jednoduchý: dvě branky, míč, jedenáct hráčů na každé straně a vyhrává ten, kdo dá víc gólů. To je teorie. Ve skutečnosti je fotbal složitá finančně právní opera, která se odehrává v zákulisí stadionů, v zapadlých restauracích u řízků a v notářských kancelářích ve Švýcarsku. Míč je v téhle verzi pouze rekvizita. Gól je pak něco jako třešnička na dortu, který si už dávno objednal někdo jiný.

Kdo to nepochopí, ten je trouba. A troubové sedí u televize, věříc, že záložník běží pro fanoušky, zatímco ve skutečnosti běží pro to, aby splnil reglement, který mu večer poslali přes WhatsApp s jedním žlutým smajlíkem.

Kapitola druhá: Výsledek jako poslední otázka

Tenhle odstavec je pro manažery. Někdo vám zavolá: „Hele, my bychom potřebovali, abyste prohráli o tři góly, ale do 70. minuty mějte aspoň remízu, ať to vypadá hezky v přenosech. A tu červenou, ať dostane váš levý obránce, ten stejně nastupuje jen, když je někdo nemocnej.“ Vy na to: „A co výsledek?“ A oni se podiví: „No jo, výsledek. To je to poslední, co nás zajímá. Hlavně ať to má spád, ať se o tom mluví, ať si ti troubové u obrazovek myslí, že viděli drama.“

Fotbalový výsledek je dnes totiž jen položka v dlouhém seznamu úkolů. Podobně jako na poradě v korporátu: „Dali jsme tři góly, splnili jsme kvótu na střely, inkasovali jsme v posledních pěti minutách (to bylo v scénáři) a teď ještě pošleme našeho trenéra na tiskovku, aby řekl, že je to nepřijatelné.“ Výsledek je až na konci seznamu, hned po „odparkovat auto“.

Kapitola třetí: Troubové u televize

Kdo jsou ti troubové? To jsme my. Sedíme, pijeme, koukáme. Vzrušujeme se, když sudí nastaví pět minut, ačkoli ve skutečnosti je nastavení času stejně reálné jako prodloužení v seriálu: uměle se dovaří děj, aby se to vešlo do reklamního bloku. My přitom brečíme, že „tam penalta byla“, a nechápeme, že penalta nebyla proto, že rozhodčí nefoukl píšťalkou, ale proto, že by se tím narušila očekávaná remíza, za kterou si někdo v Asii koupí nový mercedes. A my pak dojíme brambůrky a říkáme: „Příště to zvládnou.“ Příště, troubo. Příště zas.

Kapitola čtvrtá: Uplatky – umělecká forma

Kdyby se úplatky ve fotbale braly jako umění, měli bychom už dávno národní galerii. Jsou to dokonalá literární a vizuální díla. Nikdy se neříká: „Tady máte deset mega, prohrajte.“ To by bylo nevkusné. Místo toho probíhají dokonalé konverzace: „Víte, pane trenére, vašemu klubu by se hodilo, kdybyste v zimě nehráli evropské poháry, soustředili byste se na ligu. My vám pomůžeme s tím přestupem toho vašeho mladého křídla. A kdybyste zítra náhodou nasadil tři hráče z dorostu, byl by to zajímavý test.“ A pak se hraje. Nikdo neřekl: „Prohraj.“ Všichni jen „testovali mladé“ a „přemýšleli strategicky“. Výsledek? Prohra 0:4. A my troubové u televize: „Ti mladí na to ještě nemají, no jo.“

Proč u toho stejně zůstáváme

Protože je to zábava. Všichni víme, že ten zápas je někdy zmanipulovaný jako hlasování v reality show a v politice, ale přesto se u toho skvěle vypíná mozek. Fotbal je tak trochu wrestling: všichni tuší, že to není úplně sport, ale ta šou, ta dramata, ty emoce. A když už nic jiného, alespoň víme, že my troubové u televize máme jednu velkou výhodu: my jsme ti, kdo zaplatili jen předplatné, poplatky za televizi nepomůžou, když se fotbal hraje jen na komerci. Aspoň, že to není za ten mercedes.

Kapitola pátá: Politika – liga mistrů v uplácení

Když se řekne úplatek, většina troubů u televize si představí tlustou obálku v baru za rohem. Omyl. Úplatek je společenský tanec, který vyžaduje eleganci, kuloáry a pokud možno žádné přímé řeči. A v tomto tanečním oboru má politika náskok jako Real Madrid v padesátých letech.

Fotbal a politika mají totiž společného mnohem víc, než by si příznivec fair play přál. Obojí se odehrává na hřišti, kde se tváříme, že jde o principy, ale ve skutečnosti jde o to, kdo si odkrojí z většího koláče. V politice se tomu říká koaliční vyjednávání, ve fotbale transferová politika. Výsledek je v obou případech až na konci seznamu priorit: hned po tom, aby se partneři nesvlékli do naha před novináři.

Politik slibuje před volbami: „Postavíme stadiony, sportu zdar!“ a myslí tím: „Pošlete nám peníze z EU, my je přerozdělíme firmám našich kamarádů, a ty postaví mantinely na zimák, co se bude tři roky předělávat.“ Fotbalový funkcionář slibuje: „Posílíme kádr, útočíme na titul!“ a myslí tím: „Pět nových hráčů jsme koupili přes agenta, který je zároveň poradce místostarosty, a tři z nich jsou zranění od příchodu, ale pojistku za ně platí město.“ Když pak policie začne ťukat na dveře, v politice se to jmenuje vyšetřování korupce, ve fotbale očištění imidž. Výsledky jsou ale stejné: pár obětních beránků skončí na lavičce, hlavní aktéři se naoko odmlčí a za rok jsou zpět s novým projektem. Jediný rozdíl je v tom, že politik se při tiskovce mračí a říká „budeme spolupracovat“, zatímco fotbalový trenér říká „my se soustředíme na zápas“. Ve skutečnosti se oba soustředí na to, jak to dostat ze zpráv dřív, než přijde další kolo.

A my? My troubové u televize sledujeme tiskovky, věříme slibům a pak se hádáme u piva, jestli ta penalta byla nebo nebyla. Zatímco ti, kdo skutečně rozhodují, sedí v zákulisí, ať už na radnici, nebo na fotbalové federaci, a řeší úplně jiné skóre. Kdo má víc konexí. Kdo ovlivnil komisi. Kdo si zajistil, že rozhodčího na důležité utkání nominoval právě ten, kdo má dluh u toho, kdo má bratra ve vedení. Když se to tak vezme, politika a fotbal nejsou dvě různé věci. Jsou to dvě poloviny téhož mistrovství světa v držení rovnováhy mezi tím, co se říká, a tím, co se dělá. A my, diváci, jsme jen věrní fanoušci, kteří si každé čtyři roky koupí nový dres a doufají, že tentokrát to bude jiné. Nebude.

Ale aspoň u toho máme pivo a klid od manželky.

Autor: Milan Hausner | středa 25.3.2026 18:01

Milan Hausner

  • Počet článků 417
  • Celková karma 9,48
  • Průměrná čtenost 207x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

