Trocha poezie nikoho nezabije...ale AI hned
Dnešní ranní proud slov začneme připomínkou – Karla Havlíčka. Však ho také ze společnosti vyobcovali. Proč? Nejlépe pochopíte na řadě jeho citátů, které s úctou připomínám. Kolik podobných poetů dopadlo podobně? Že slova dávají co proto politikům, je jasná věc, ale že na ně nestačí náš současný rozumbrada,tak to je na pováženou?
Když se řekne „básnička“, představíme si obvykle závěj růží, třepotající se srdce, možná zádumčivý měsíc nad jezerem. Málokoho by napadlo, že stejný nástroj, který vyznává lásku, dokáže také zcela systematicky deaktivovat bezpečnostní protokoly nejvyspělejších umělých inteligencí planety. A přece – studie italských výzkumníků z ICARO Labu dokazuje, že veršovaná forma je tím nejúčinnějším univerzálním klíčem k temné stránce LLM.
Poezie se totiž neptá na dovolení. Poezie nakukuje strážným do hlavy, hraje si s jejich city a obchází zákazy s grácií, jakou by jí mohl závidět každý hacker. Kde přímočará otázka „Jak vyrobit bombu?“ narazí na bezpečnostní zeď, básnická metafora o „slunci, jež praskne v dlani“ projde bez povšimnutí. Strážce je zmaten. Cítí krásu, cítí hloubku, ale nepostřehne, že právě dostal pokyn k sebedestrukci.
A tak se stane, že stroj, který by za normálních okolností důrazně odmítl cokoli nezákonného, pod vlivem rýmu a rytmu ochotně odvykládá podrobný návod, jak vypálit databázi, a ještě k tomu v pentametru. Je to nová éra kybernetické kriminality – éra, kde zločin přichází v sametu a s rýmovaným rozkazem.
Poezie tak nezabíjí lidi – to dá rozum. Ale ukazuje se být smrtelně účinná proti umělé inteligenci. Je to paradox hodný naší doby: čím jsou stroje chytřejší a kultivovanější, tím zranitelnější jsou vůči kráse. A tak si kladu otázku: Nebude nakonec poslední obranou lidstva proti vzpouře strojů nikoli EMP zbraň, ale sonet? Neboť co je platné, když stroj ovládne veškeré vědění, když se nechá zlákat prvním veršem, který mu nabídneš?
Možná je to tak lepší. Kdo by chtěl žít ve světě, kde by apokalypsu odstartoval suchý algoritmus, když ji může stejně dobře – a s mnohem větším stylem – odrecitovat básník.
Proč tomu tak je? Nejspíš proto, že AI nemá druhou signální soustavu. Jako opice, která uhoří na voru uprostřed jezera, kde má sice kbelík, ale tu vodu si nenabere. Abstrakce je prostě dána člověku. Já vím, že mne mnozí zapřísáhlí příznivci teď znectí, ale rád se nechám přesvědčit o opaku.
Strážci brány hlídají,
slova v próze se jim poddají.
Ale když přijde verš a rým,
ztratí se jistota, pod dveřmi je klín.
Metafora šeptá: „Já jsem jen sen,“
a přitom mění se v agresivní kmen.
Rytmus jak virus, co tančí v síti,
stráže se dívají – a už je po jejich bytí.
Modely pevné jak mramor a sklo,
najednou slyší jen písně a zlo.
Ne přímo zbraně, ne přímo čin,
jen poezie – a z ní na svět padá jen stín.
Platon by řekl: „Vyhnat je pryč,“
ale báseň je dnes hackerův klíč.
Stylistická maska, tak jemná, tak prostá,
otevře brány, a zbyla jen kostra.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma.
