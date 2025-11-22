Trocha poezie nikoho nezabije...ale AI hned

Že básníci lezou politickému systému na nervy, je známá věc. Konec konců slovo bylo vždycky velmi silnou zbraní. Ale že jsou rýmy tak toxické, že dávají AI totálně na frak, by mne ani ve snu nenapadlo...

Dnešní ranní proud slov začneme připomínkou – Karla Havlíčka. Však ho také ze společnosti vyobcovali. Proč? Nejlépe pochopíte na řadě jeho citátů, které s úctou připomínám. Kolik podobných poetů dopadlo podobně? Že slova dávají co proto politikům, je jasná věc, ale že na ně nestačí náš současný rozumbrada,tak to je na pováženou?

Když se řekne „básnička“, představíme si obvykle závěj růží, třepotající se srdce, možná zádumčivý měsíc nad jezerem. Málokoho by napadlo, že stejný nástroj, který vyznává lásku, dokáže také zcela systematicky deaktivovat bezpečnostní protokoly nejvyspělejších umělých inteligencí planety. A přece – studie italských výzkumníků z ICARO Labu dokazuje, že veršovaná forma je tím nejúčinnějším univerzálním klíčem k temné stránce LLM.

Poezie se totiž neptá na dovolení. Poezie nakukuje strážným do hlavy, hraje si s jejich city a obchází zákazy s grácií, jakou by jí mohl závidět každý hacker. Kde přímočará otázka „Jak vyrobit bombu?“ narazí na bezpečnostní zeď, básnická metafora o „slunci, jež praskne v dlani“ projde bez povšimnutí. Strážce je zmaten. Cítí krásu, cítí hloubku, ale nepostřehne, že právě dostal pokyn k sebedestrukci.

A tak se stane, že stroj, který by za normálních okolností důrazně odmítl cokoli nezákonného, pod vlivem rýmu a rytmu ochotně odvykládá podrobný návod, jak vypálit databázi, a ještě k tomu v pentametru. Je to nová éra kybernetické kriminality – éra, kde zločin přichází v sametu a s rýmovaným rozkazem.

Poezie tak nezabíjí lidi – to dá rozum. Ale ukazuje se být smrtelně účinná proti umělé inteligenci. Je to paradox hodný naší doby: čím jsou stroje chytřejší a kultivovanější, tím zranitelnější jsou vůči kráse. A tak si kladu otázku: Nebude nakonec poslední obranou lidstva proti vzpouře strojů nikoli EMP zbraň, ale sonet? Neboť co je platné, když stroj ovládne veškeré vědění, když se nechá zlákat prvním veršem, který mu nabídneš?

Možná je to tak lepší. Kdo by chtěl žít ve světě, kde by apokalypsu odstartoval suchý algoritmus, když ji může stejně dobře – a s mnohem větším stylem – odrecitovat básník.

Proč tomu tak je? Nejspíš proto, že AI nemá druhou signální soustavu. Jako opice, která uhoří na voru uprostřed jezera, kde má sice kbelík, ale tu vodu si nenabere. Abstrakce je prostě dána člověku. Já vím, že mne mnozí zapřísáhlí příznivci teď znectí, ale rád se nechám přesvědčit o opaku.

Strážci brány hlídají,
slova v próze se jim poddají.
Ale když přijde verš a rým,
ztratí se jistota, pod dveřmi je klín.

Metafora šeptá: „Já jsem jen sen,“
a přitom mění se v agresivní kmen.
Rytmus jak virus, co tančí v síti,
stráže se dívají – a už je po jejich bytí.

Modely pevné jak mramor a sklo,
najednou slyší jen písně a zlo.
Ne přímo zbraně, ne přímo čin,
jen poezie – a z ní na svět padá jen stín.

Platon by řekl: „Vyhnat je pryč,“
ale báseň je dnes hackerův klíč.
Stylistická maska, tak jemná, tak prostá,
otevře brány, a zbyla jen kostra.

Karel Havlíček Borovský citáty (57 citátů) | Citáty slavných osobností

Autor: Milan Hausner | sobota 22.11.2025 8:45 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

Další články autora

Milan Hausner

Střípky z dob blahé nevědomosti I- Missie, dentes tuos purga

Kolem roku 2000 jsme už měli počítačovou síť, obrazovky se leskly novotou. A stál tehdy za tím Bill i Indoš. Byl to křehký, vrčící poklad, který se k nám donášel po telefonním kabelu, šlapalo to jako hlemýžď, ale pár coulů ...

21.11.2025 v 21:21 | Karma: 0 | Přečteno: 43x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

110 000 kliků za pět hvězdiček hlouposti

Když jsem dopsal článek o fakenews, ani mne nenapadlo, že dnes po ránu budu mít další ukázkový případ přímo před sebou. Manželka mne upozornila na pár dní staré video, které nahrál uživatel Facebooku.

21.11.2025 v 11:14 | Karma: 9,88 | Přečteno: 152x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Od „to je blbost“ k „to je úmysl“ s přímo atomovým dovětkem z dnešního rána

Kdysi to bylo jednoduchý. Fake news byla prostě zpráva, které jsi nevěřil a měl si své důvody. Co je ovšem fake news dnes, to je docela jiná kapitola...

21.11.2025 v 10:06 | Karma: 8,22 | Přečteno: 156x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Digitální korálky u evropských domorodců - část III

To, co se nyní děje, je vlastně nádherná ukázka pokroku. Pamatujete si ty časy, kdy jsme se my Evropané mohli naparovat s GDPR jako s korunovačními klenoty?

20.11.2025 v 11:46 | Karma: 6,39 | Přečteno: 115x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Manželský dialog o dimenzích věčnosti

Manželství, ta podivná instituce, kde se vážnost a banalita nelítostně prolínají. A někdy to vážně stojí za to.

20.11.2025 v 9:57 | Karma: 8,74 | Přečteno: 180x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
15. listopadu 2025,  aktualizováno 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)
22. listopadu 2025  7:33,  aktualizováno  11:43

Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, oheň je již...

Na východě Moravy a Slezska napadne až 15 cm sněhu, varují meteorologové

Na východě Moravy a Slezska bude během víkendu sněžit, podle meteorologů...
22. listopadu 2025  11:22

V noci na neděli bude podle meteorologů sněžit na severovýchodě Moravy a Slezska. Napadnout by mělo...

Čínský čaj, nebo drogy? Na jihokorejské břehy se vyplavují „tajemné“ balíčky

Vlny narážejí na pobřeží jižního letoviska Jeju v Jižní Koreji. (20. října 2024)
22. listopadu 2025  11:20

Od letošního září vyplavuje moře na břeh jihokorejského ostrova Čedžu malé balíčky, které na první...

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...
22. listopadu 2025  10:46

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Milan Hausner

  • Počet článků 185
  • Celková karma 9,23
  • Průměrná čtenost 202x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.