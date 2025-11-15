Triky, co nás spojují/rozdělují: Od kreslených iluzí k digitální broligarchii
Vítejte v éře broligarchie – dokonalého spojení zdánlivé neformálnosti a velmi reálné moci. A abychom této nové době plně porozuměli, musíme se vydat na exkurzi do zdánlivě nevinné minulosti, přímo do dílny českých géniů iluze: studia Bratři v triku.
Toto studio nás totiž neučilo jen kreslit. Naučilo nás, jak má vypadat dokonalý trik. Ten, který je tak bravurně provedený, že mu tleskáte, i když víte, že je to podvod. Bratři v triku používali trik k tomu, aby oživili kresbu a rozesmáli děti. Jejich duchovní dědicové, broligarchové, používají trik k tomu, aby oživili své akcie a ovládli dospělé. A musíme uznat, že jejich animace jsou dokonalejší.
Lekce z ateliéru: Jak vypadá dokonalá iluze?
První lekce od Bratrů v triku zní: Všechno začíná jednotným vzhledem. Tři chlapečci v naprosto stejných pruhovaných tričkách. Nápadně to připomíná sjednocený image těch CEO na pódiu při představení nového iPhonu – tmavé tričko, džíny, pocit „my jsme vlastně jako vy, jen o pár miliard dál“. Kdo ten koncept komu zcizil?
Druhá lekce: Trik musí být elegantní a neviditelný. Když Krteček kopal svoje tunýlky, nikdo neřešil, že je to jen nakreslená čára na papíře. Stejně tak dnes nikdo neřeší, že „bezplatná“ sociální síť je ve skutečnosti továrna na těžbu vašich dat. Proč? Protože je to tak sladké a tak snadno použitelné. Iluze funguje dokonale.
A konečně lekce třetí: Hrdina musí být sympatický. Krteček byl pracovitý, přátelský a vždy pomohl. Broligarcha je „vizionář“, který „boří zaběhané pořádky“ a „dává moc lidem“. Kdo by takovému hrdinovi neměl fandit? Skutečnost, že jeho boření pořádků zahrnuje rozvrácení trhu práce nebo ignorování daňových zákonů, je jen drobný, nedůležitý detail v celkovém půvabném příběhu.
Od kresleného plátna k digitálnímu trůnu
Bratři v triku vládli v oblasti fantazie. Jejich impérium bylo z celuloidu. Broligarchové posunuli iluzi na novou, dokonalejší úroveň. Jejich impérium je z kódu a kapitálu.
- Místo příběhu o maxipsu Fikovi máme TED Talk o záchraně lidstva kolonizací Marsu, který mimochodem povede stejný člověk, jehož továrny výrazně přispívají k destrukci Země.
- Místo laskavého kresleného humoru máme memy a shitposting přímo z účtů miliardářů. Je to tak přátelské a autentické! A náhodou to utvrzuje jejich narativ a zvyšuje hodnotu jejich firem.
- Místo morálního ponaučení máme kult odmítání. Cokoliv staré je špatné, cokoliv nové je dobré. A kdo určuje, co je nové? No přece oni. Je to geniální. Vytvořili dokonalý kruh, kde jsou soudcem, stranou i zákonem.
Závěr: Slovo roku aneb s kým bych si nikdy panáka nedal
A právě za tento vrcholný kulturní počin byl termín „broligarchy“ s patřičnou slávou zařazen mezi slova roku 2025. Není to jen slovo. Je to diagnóza doby. Zatímco jiné výrazy zachycují naši nerozhodnost, „broligarchie“ přesně pojmenovává systém, který rozhoduje za nás – vždy s kamarádským úsměvem a v tričku s po popkulturním potiskem.
Bratři v triku používali trik, aby obohatili naši představivost. Broligarchové používají trik, aby obohatili sami sebe. A v tom je ten zásadní, byť elegantně zamaskovaný rozdíl.
Takže na zdraví, bratři v triku! A na zdraví i vám, broligarchové. Prvnímu drinku se s úctou vyhnu a raději si dám poctivé české pivo sám – bez disruptivní aplikace, bez sledování a bez vnucené iluze, že ten, kdo mi ho nalévá, je vlastně můj nejlepší kamarád. Zato s jistotou, že slovo roku dokonale vystihlo to, komu dnes patří tvorba iluzí, ale vlastně dokonalá moc nad všemi našinci všude kolem nás. Od chýše někde v Myanmaru až po lofty v pražském skoro mrakodrapu.
obrázek AI – gemini Hausner 2025
Milan Hausner
