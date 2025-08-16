Třídní schůzky = jde to s AI dohromady?
Je proto pro mne překvapující, že některá stávající doporučení ve světě AI tvrdí, že umělá inteligence přináší i do této nepopulární součásti kantořiny nové světlo. Nemohu už na počátku nepoznamenat, které v tom šedém tunelu brzo zhasne.
Když se jen trochu zamyslím nad rolí třídních schůzek v dnešní kole, musím připustit, že značná část škol, která „tradiční“ třídní schůzky zrušila, má pro to opravdové a racionální důvody. Učitelé se s zákonnými zástupci scházejí ve formě konzultací či tak moderní triparity. Plně s touto formou souzním. Když opominu lehce úsměvný důvod popsaný už ve Starých pověstech českých, je jasné, že provozní informace (organizace školního roku, plánované exkurze a pod,) jsou informace zcela typické pro elektronickou formu a tady je využití umělé inteligence zcela na místě. Formulace sdělení, jeho korektury a další textové úpravy včetně grafické je doménou tohoto software a bylo by doslova chybou zde opravdu neušetřit čas k mnohem důležitějším kantorským činnostem. Sem se určitě vejdou i obecné informace o vzdělávání, které mohou fungovat formou bulletinu v téměř jakékoli formě a čase. Informace se tak může dostat ke všem zákonným zástupcům, a nemusíme řešit, jak někdy důležitá fakta se poztrácejí v šumu třídnické konverzace...
A má-li určitý žák prospěchové či výchovné potíže, stejně musí následovat individuální konzultace. Postupy ochrany osobních údajů vedou k tomu, že známky nelze veřejně sdělovat (jde o osobní údaj) a mnohé konflikty ve škole se zrodily přesně z porušení tohoto bazálního pravidla. A tady prostor pro využití umělé inteligence zase tolik nevidím.
A kdy se setkat se všemi rodiči najednou? Třeba nástup do školy či změna učitele? To jsou ovšem opět veskrze lidská setkání a pak řešení různorodých situací (např. školní výlet). To jsme si ale už popsali v mém
minulém článku. Snad jen doplním, že pro rodiče je pak umělá inteligence opravdovou podporou při psaní všech stížností, pamfletů a dalších lejster.
Už jsem se ale setkal s představou, že AI bude plně využita i při typicky skupinové schůzce rodičů.; samozřejmě především k přípravě materiálů. Formulace hromadných dokumentů, sdělení bez osobních údajů jsou naprosto v pořádku. Tomu také tyto nástroje efektivně slouží, ale zapojení do krizové komunikace (jak je někde oficiálně doporučováno) je naprosto kontraproduktivním krokem. Ostatně to už konstatovali i někteří psychologové, když vysloveně školy před touto cestou varovali. Využití chatbotů v patologické prevenci také komentovat nebudu, rizikovost a nespolehlivost je natolik zřejmá a tolikrát popsaná, že by to bylo nošení dříví do lesa.
Aby využití umělé inteligence pro potřeby krizových situací k řešení měla smysl, museli bychom do systémů nahrát značné množství osobních údajů, protože v opačném případě dostaneme pouze obecné fráze bez objektivních faktů, přesně ve stylu patolízala. Právníci jsou zde zcela ve shodě, nahrávat osobní údaje do neznámého (možná evropského, ale spíše ne evropského cloudu) je přílišným rizikem. Nikdo nechce, aby se z nějakého důvodu tyto informace staly veřejnými, případně se na nich učila nějaký model LLamy či jiného zvířete. Postačuje, co školy ponechávají na školních sítích, i když i zde by měli uplatnit opt out.
Třídní schůzky jsou plné citlivých informací. AI by je sice zpracovala bleskově, ale co dál? Riziko úniku dat je vysoce reálné i tak, protože setkání po třídních schůzkách v místní vinárně nejsou tak neobvyklá a tomuto drbavému přenosu citlivých informací lze stěží zabránit. Proč tomu ještě pomáhat přeš cloud?. Nahrávání schůzek či okamžitý přepis nástroji AI je také cestou do pekel, právě z důvodů ochrany citlivých údajů. Přečtěte si, co dokáže Vydra (Otter.ai), ale ani MS Teams nejsou v tomto ohledu bez chyby.
Psát o empatii, emoci, emočním koeficientu konfliktu, důvěře, nonverbální komunikaci a ztrátě odpovědnosti také není vůbec nutné.
AI umí spoustu věcí, od generování pozvánek, přehledů, tiskovin, prezentací a je naprosto v pořádku tyto funkce beze zbytku využít, třídní schůzky by ale měly zůstat v rukou lidí.
S jejich (občas) neohrabanou empatií, (někdy) zmatenou neverbální komunikací a (vždy) lidskou odpovědností. Protože na konci dne, rodiče chtějí mluvit s člověkem, ne sebestřednou přechytralou plastovou megerou, byť v rouše člověčím.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.