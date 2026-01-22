Třída v halucinaci a taky na nich. O vzdělávacích iluzích
Interaktivní tabule bliká jako portál do dimenze „Zkuste to znovu“.
Pozornost se tříští na pixely, zatímco učivo mizí v mlze aktualizací.
Není náhodou školní docházka povinnou zkušeností, ve které skutečný svět vnímáme tak nějak pozměněný? Žáci usedají do lavic ne proto, aby se učili, ale aby byli učeni – v prostředí, které jim ukazuje, že vše, co znají, je jen konstrukce, přelud, pečlivě udržovaná iluze. Skutečná pravda leží někde mezi řádky učebnic, které se mění podle toho, kdo je zrovna schválil, a podle toho, jak moc se třese ruka ministerského úředníka. Ne nadarmo se říká, žáci chodí do školy nikoli proto, že chtějí, ale protože musí.
Kurikulum jako sen = názornost jako iluze
V této alternativní realitě není matematika o číslech, ale o pocitu nekonečna, který zažijete, když se podíváte na fraktálovou projekci na ploše interaktivní tabule. Fyzika? Ta je o tom, jak se gravitace chová, když jí přestanete věřit – například při výkladu, který odporuje všem zákonům logiky, ale je v osnovách, takže musí být pravda.
Dějepis se vyučuje pomocí holografických rekonstrukcí, kde se žáci stávají Napoleony, Kleopatrami nebo prvohorními trilobity – podle toho, jaký vzdělávací modul jim systém ráno přidělil. Nejde o fakta, ale o zážitek. O iluzi, která má být přesvědčivější než realita.
Čeština je nejzrádnější předmět. Slova se plazí po papíře jako stonožky, mění význam podle kontextu a nálady vyučujícího. Básně promlouvají hlasem učitelky, která se právě proměnila v holografického Máchu. Pravopisná cvičení jsou testem schopnosti udržet písmena na místě, dokud se nerozplynou v další aktualizaci učebních materiálů.
Virtuální realita je pak opravdovým vrcholem. Nasadíš brýle a jsi:
- uprostřed bitvy,
- na dně oceánu,
- nebo v lidském těle, které vypadá jako převařený guláš.
Děti se vracejí zpět do reality s výrazem, který připomíná návrat z festivalu: „Paní učitelko, to bylo hustý… a co jsme se vlastně učili?“
Ano, jsou to ty samé děti, co přicházejí do školy v lehkém digitálním opojení. Nejsou opilé, nejsou omámené — jen mají mozek v režimu slideshow: 0,3 sekundy pozornosti, 0,7 sekundy notifikace, 1,2 sekundy existenciálního zívnutí
Učitel začne výklad a třída se okamžitě propadá do kolektivního lucidního snění, kde se dějiny mění v memy a fyzika v TikTok choreografii.
A tak nezbývá po takovém týdnu než zavést předmět „Střízlivost“
Nejhorší na celém systému je povinný předmět „Střízlivost“, který probíhá každé pondělí ráno. Zde se žáci učí, že to, co považovali za skutečné, bylo jen vzdělání – a že skutečná skutečnost je mnohem nudnější. Testy v tomto předmětu jsou brutální:
- popsat tři rozdíly mezi iluzí a historickou událostí,
- vysvětlit, proč se Pythagorova věta nedá ochutnat,
- napsat úvahu na téma „Proč realita nemá záložní vrstvy“.
Většina žáků propadá ne kvůli neznalosti, ale kvůli deziluzi.
Učitelé jako průvodci změněného vnímání
Pedagogové zde nejsou předkladateli informací, ale spíše průvodci, kteří musí balancovat mezi vzdělávacími cíli a žáky, kteří právě vidí, jak se školní budova dýchá – metaforicky, samozřejmě, protože větrání opět nefunguje. Jejich hlavní dovedností není znalost látky, ale schopnost rozpoznat, zda žák řeší algebraickou rovnici, nebo komunikuje s mimozemskou civilizací skrze čísla. A zda je to problém, nebo jen další kompetence pro 21. století. A k tomu působí jako šamani digitálního kmene, jehož hlavní funkcí je restart a zkus to znovu. Jeho příchod do hodiny provází už příslovečná věta: „Počkáme, až se to načte...“
Závěrečné zkoušky: Kontrola reality
Maturita je týdenní maraton, během kterého žáci musí prokázat nejen znalosti, ale i schopnost rozlišit, co se naučili v prostředí plném iluzí a co v reálném světě. Nejvyšší hodnocení dostávají ti, kteří dokážou elegantně přecházet mezi oběma světy a citovat Shakespeara, zatímco vysvětlují, že slunce ve třídě není skutečné, jen velmi přesvědčivě nasvícené.
Tato vize odhaluje nepříjemnou pravdu: možná už současné školství žije v halucinaci, možná že s AI dokonce i na ní. Učíme děti žít ve světě iluzí – že známky odrážejí hodnotu člověka, že osnovy obsahují pravdu o světě, že poslušnost a konformita vedou k úspěchu.
Možná by skutečné halucinace nebyly tak nebezpečné jako ty systémové.
Skutečná reforma školství by možná neměla spočívat v přidávání nových předmětů, ale ve střízlivosti: v odvážném pohledu na to, co skutečně potřebují další generace, bez opojení starými dogmaty a iluzemi o tom, jak svět funguje.
Největší ironií nakonec je, že v halucinogenní škole by žáci možná zažili více kritického myšlení, kreativity a skutečného poznání než v té naší, která si tak vážně už dnes na tu střízlivou jen hraje.
Milan Hausner
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.