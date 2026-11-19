Triáž a následné medicínské procesy
Ještě nedávno byl veřejný tlak na vládu veden jako patologický proces. Hovořilo se o narušování demokratických mechanismů, o přetěžování institucionálního oběhu, o pokusech obejít standardní ústavní metabolismus. Dnes je tentýž symptom prezentován jako zdravá homeostatická reakce organismu.
Přitom se nezměnila anatomie státu. Nezměnila se fyziologie voleb. Nezměnila se biochemie moci.
Změnila se klasifikace nálezu.
To, co bylo včera zapsáno jako patologický proces, je dnes vedeno jako fyziologická adaptace. To, co bylo včera označeno za systémovou poruchu, je dnes doporučováno jako preventivní terapie.
Stejný symptom. Nová diagnóza. Stejný klinický obraz. Jiný chorobopis.
A právě tady začíná skutečná politická triáž.
Ne ta, která rozpoznává závažnost stavu. Ta, která přepisuje definici stavu.
Nejprve se upraví terminologie. Pak klasifikační manuál. Pak referenční hodnoty. Pak diagnostické algoritmy.
Nakonec už není jasné, zda sledujeme patologii nebo normální fyziologii.
A to je vskutku nebezpečný okamžik.
Protože medicína stojí na tom, že horečka má zítra stejnou teplotu jako dnes. Patologie stojí na tom, že nádor nezmění histologickou povahu po výměně primáře. Anatomie stojí na tom, že srdce neleží jednou vlevo a po volbách vpravo.
Jenže v české politice jako by se každou změnou mocenských poměrů přepisovala samotná učebnice fyziologie.
Jednou je tentýž jev zánět. Podruhé obranná reakce. Jednou je to arytmie. Podruhé zdravý sinusový rytmus. Jednou selhání systému.Podruhé důkaz jeho vitality.
A po několika takových kolech už nevzniká krize důvěry v politiky.
Vzniká něco horšího. Rozpad diagnostické autority.
Protože veřejnost nakonec přestane věřit lékařům, kteří každé čtyři roky překlasifikují stejný rentgenový snímek.
A tehdy vstupujeme do poslední fáze. Do politické pitvy.
Demokracie už neleží na ambulanci. Leží na pitevním stole.
Hrudník rozříznutý. Mediastinum otevřené. Orgány vyňaté z dutiny.
Patologové se sklánějí nad preparátem a vedou učený spor o příčinu smrti. Jenže jeden tvrdí, že srdce bylo od začátku v břišní dutině. Druhý, že plíce jsou zbytečný orgán. Třetí přináší vlastní anatomický atlas. Čtvrtý vlastní histologické barvení.
A každý předkládá dokonale vypracovaný pitevní protokol.
Jenomže když se během jediné generace neshodneme ani na anatomii, pak už neprovádíme pitvu demokracie.
Provádíme patologicko-anatomickou manipulaci s mrtvolou demokracie, jejíž příčina smrti byla sepsána ještě dřív, než se poprvé dotkl skalpel kůže.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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