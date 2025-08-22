Tři zkratky, co jsou s nimi zmatky
Kdyby to byla parta superhrdinů, tak mají moc rozpočtovou, robotickou a silovou – tomu by neodolali ani proslulí komiksoví gerojové!
RUD, RUR, RUS – jsou s trochou nadsázky tři pokusy o to, jak zkomplikovat prostý občanský život; ta první říká, že peníze jsou až na prvním místě, ta druhá sní o budoucnosti bez lidí (bez emocí určitě) a ta třetí tahá po mapě světa věže s hlavní a vzduchem posílá létající breberky.
RUD – Rozpočtové určení daní, aneb jak rozdělit koláč bez toho, aby se někdo urazil
Vezmi příjmy státu, namíchej do nich trochu populačních statistik, špetku hustoty silniční sítě, zakouzli s daňovým výnosem... a voilá, dostaneme finanční balík pro obec, která má sice deset obyvatel, ale i historický památník, který nikdo neudržuje. Ve světě RUD se obce radují nebo skřípou zuby podle toho, jak zrovna stát rozhodl, že jejich daňová důležitost se proměnila. Horší ovšem je, že na tamto výsledku docela závisí, kdy se uklidí chodby školy, postříhá trávník a děti dostanou oběd… Rozpočtové určení daní je česká praktická záležitost: jak dát obcím peníze, a mělo to aspoň nějaký systém. Ale jakmile se někdo podívá na vzorce všech těch přerozdělení, možná by měl spíše zvážit studium numerologie. A v parlamentu k tomu ještě naporcujeme medvěda.
RUR – konečně svět bez emocí a ega
Rossumovi Univerzální Roboti či to zkraťme na AI (byť je to hodně hrubé zkreslení) se třeba přesně v duchu apokalyptických vizí vrhnou i na úklid těch chodeb a vařečky jim přirostou k robotické paži ve školní jídelně. Čapek si jistě neuvědomil, že když světu dá slovo „robot“, zanechá mu zároveň i návod k vlastní apokalypse. RUR je geniální hra – ale zároveň vizionářský horor… A dnes? Roboty máme skoro všude. Jsou v továrnách, doma, v autech…se sličnou bankéřkou si už nepokecáte. Čapek byl kdysi jediný, co varoval, že mašiny nahradí lidi, teď to vykládá každý druhý... Dneska se bez chatbota ani neumíme zamilovat…nebo si musíte dávat sakra pozor na harašení.
RUS – Země, kde se politika snoubí s operou a tankem zároveň
A pak tu máme RUS – zkratku, co vlastně zkratkou není…evokuje kulturu, historii… a pořádnou dávku globální nervozity. Diplomacie se vede ve stylu „Buď nás respektujete, nebo se naučíte žít bez plynu a ten tank tam taky dojede.“ RUS má své kouzlo, hlavně když vykládá historii tak, jak se mu to hodí, a buduje Potěmkinovy vesnice (mimochodem, AI mu v tom zdatně sekunduje).
A když se tyhle tři sejdou?
RUD vypočítá, kolik peněz dostane vesnice pro postavení robotické učebny. RUR do ní dodá stroj, který bude učit děti, jak milovat stát. A RUS přijede na návštěvu, zkontrolovat, jestli učebna odpovídá jejich představám o té jedině správné historii. Všichni se usmějí, vymění si memoranda – a občan?
Ten si pořídí kolo, protože na MHD nezbyly peníze.
RUD učí soudobé spravedlnosti bez srdce, RUR varuje před budoucností bez duše a RUS přepisuje minulost bez rozpaků. A zatímco ti tři usilovně vytvářejí společenské obrazy, človíček ...ten stojí opodál – s otázkou, zda ještě vůbec hraje nějakou roli.
Milan Hausner
Charvátův příznak
Vítejte ve světě moderní medicíny, kde se lékaři pyšní diplomy, tituly a schopností diagnostikovat chřipku na dálku, ale když přijde na Charvátův příznak, nastává ticho.
Milan Hausner
Sedmero mega kantorských rad, jak být super moderní
Moje dnešní doporučení vyznívají dost jedovatě, ale ve světle stávající praxe a příslovečné snahy mamutů prosadit AI do všech činností ve školách, nejsou zase tak odtržená od skutečnosti.
Milan Hausner
Digitální elixír se špetkou historie
Dnes, když se technologičtí proroci rozplývají nad světem vzdělávání, vypadá to, jako bychom se vrátili do časů, kdy mechanické učební stroje drtily fakta dvacetkrát za sebou – tentokrát ale ve virtuální realitě.
Milan Hausner
1000 a 1 recept Dobromily Komenské - LSD - část 2
Milá Dobromilo, i když si to už nemůžeš přečíst, moc se omlouvám, ze nepatřičně zneužité tvé jméno. Tvé kuchařské dovednosti pořád zůstávají ve studnici historických podkladů našich dějin.
Milan Hausner
Tátova cesta k LSD - část 1 = aneb od virtuálního světa co nejdál.
Hausnerovy metody využívání LSD jako terapeutického nástroje prošly dynamickým vývojem — od počátečního nadšeného experimentování, přes úplné zatracení, až po dnešní opatrnou renesanci pod moderními klinickými podmínkami.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
V Ostravě hoří hala s odpadem. Podle měření je ovzduší bez nebezpečných zplodin
V Ostravě – Třebovicích nad ránem vzplál odpad v jedné z průmyslových hal. S ohněm na místě bojuje...
Dvanáctiletá porodila bratrovo dítě. Šestnáctiletého hocha obvinili ze znásilnění
Případ dvanáctileté dívky, která začátkem července porodila v karlovarské nemocnici, vyšetřují...
Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF
Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve...
Rusko vyslalo na Ukrajinu 55 dronů. Ukrajinci zasáhli ropovod Družba
Sledujeme online Rusko v noci na pátek vyslalo na Ukrajinu 55 dronů, z nichž 46 zneškodnila protivzdušná obrana. Na...
- Počet článků 42
- Celková karma 7,23
- Průměrná čtenost 228x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.