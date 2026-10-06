Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Trapnovina roku: žákovská knižka pro digitální bohy

Milan Hausner
Když se politika a Silicon Valley spojí, občas z toho nevzejde jen běžný lobbistický kompromis, ale čistokrevná, monumentální fraška.

Nejnovějším mistrovským dílem je politický manévr kolem umělé inteligence, kterou politické špičky překřtily na „super inteligenci“. Nejde o nic menšího než o systémovou rezignaci státu na jakoukoliv reálnou regulaci, zabalenou do lesklého balíčku dobrovolných slibů.

Pojďme se podívat na to, proč je tenhle přístup ukázkovou politickou Trumpovinu(čti trapnovinou) v praxi.

Rebranding jako dokonalá kouřová clona

Přejmenování na „super inteligenci“ má jediný účel: odsunout reálné problémy do bezpečné vzdálenosti sci-fi filmů.

  • Stará AI: Řešily se u ní autorská práva, kradení dat, podvody, halucinace modelů a masová ztráta pracovních míst. To jsou nudné, prozaické průšvihy, které by vyžadovaly skutečnou legislativu.
  • Nová „Super inteligence“: Najednou se tváříme, že tu každou chvíli budeme mít božstvo z jiné galaxie. Dokud se všichni baví o apokalyptických hrozbách lidstvu, nikdo se neptá na to, kdo zrovna přišel o obživu kvůli lacinému chatbotovi.

Žákovská knižka pro oligarchy aneb „Dobrovolný slib“

Představa, že nejbohatší firmy světa, které investují miliardy dolarů do toho, aby za každou cenu předběhly konkurenci, podepíší dobrovolný cár papíru, že budou „hodné“, je komická sama o sobě.

  • Chybějící mechanika: Žádné nezávislé audity, žádné pokuty, žádné soudy. Celá regulace stojí na tom, že šéfové technologických gigantů přijdou do Bílého domu, zamávají srolovaným papírem a řeknou: „Slibujeme, že naše super inteligence neplánuje ovládnout svět dřív než v úterý.“
  • Sankce: Žádné neexistují. Pokud někdo pravidla poruší, dostane maximálně přísné pohlednutí a pozvánku do prestižního podcastu, kde se z toho vykroutí.

Liška hlídá kurník (a ještě si sama píše normy)

Největší trapnovina celého systému spočívá v tom, že Big Tech má dnes absolutní monopol na posuzování vlastních rizik.

  • Vlády rezignovaly na vytváření pevných pravidel, protože, buďme upřímní, málokterý politik vůbec tuší, jak trénování LLM modelů funguje. Takže raději předaly klíče od budoucí infrastruktury společnosti lidem, jejichž jediným motorem je maximalizace zisku a vlastního ega.
  • Interní bezpečnostní testy pak vypadají tak, že si vývojáři sami sobě vystaví certifikát s textem: „Zatím jsme nevyrobili terminátora, takže dobrý.“

Myslíte, že tenhle systém „dobrovolných slibů“ vydrží alespoň do prvního momentu, kdy nějaká super inteligence kompletně vypne federální energetickou síť kvůli neefektivnímu rozvrhu klimatizace, nebo to krachne dřív?

copilot

Autor: Milan Hausner | úterý 6.10.2026 19:12 | karma článku: 0 | přečteno: 31x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Milan Hausner

Mlha, moc, nemoci a padající nebe

Pojem „mlžení“ v sobě nese hluboký civilizační paradox. Na jedné straně stojí příroda se svými neprostupnými opary, divokými rezervoáry a neviditelnými patogeny, před nimiž lidstvo v průběhu dějin bezmocně tápalo.

6.10.2026 v 17:47 | Karma: 0 | Přečteno: 29x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Megera na lince, šikana pro našince

Podle právě zveřejněných statistik téměř 90 procent uživatelů občas na AIčko řve, především na tu na lince – a upřímně, není se čemu divit.

5.10.2026 v 8:55 | Karma: 10,61 | Přečteno: 164x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Terminátor z šuplíku pana Smrže

Milan Smrž zase jednou vylezl z diskuzního ticha, ve kterém prostě nereaguje na celou řadu poznámek svých oponentů. Tentokrát už jeho úvaha není o jádru tak moc, jako spíše o konci světa ze všech možných směrů.

4.10.2026 v 10:55 | Karma: 10,69 | Přečteno: 176x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Stínohry, tanečky a schody

Když partaje a jejich drahé a totálně... marketingové agentury vyrazí do nákupního centra sociálních sítí, nikdy to neskončí jinak než totální estrádou.

4.10.2026 v 8:51 | Karma: 3,21 | Přečteno: 61x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

AI: Nedůvěřuji ti. Poradíš mi, jak na hypotéku a na sex?

Nový průzkum mezi 1 500 respondenty v USA a Británii ukázal fascinující stav moderní civilizace. Lidstvo vstoupilo do éry, kdy už nevěří ani vlastním institucím, ani médiím, ani sousedovi přes plot.

3.10.2026 v 9:40 | Karma: 6,85 | Přečteno: 123x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 4. října 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.
29. září 2026  7:27

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.
2. října 2026  8:34

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...
6. října 2026

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...

Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle
29. září 2026  14:34

Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1....

Havlovy devadesátiny si Ústí připomnělo netradičním festivalem, zůstává výstava

Havlovy devadesĂˇtiny si ĂšstĂ­ pĹ™ipomnÄ›lo netradiÄŤnĂ­m festivalem, zĹŻstĂˇvĂˇ vĂ˝stava
6. října 2026  18:20,  aktualizováno  18:20

Nedožité devadesátiny Václava Havla si Ústí nad Labem připomnělo ojedinělým festivalem NaHavla,...

Turnov otevřel novou atypickou knihovnu, odkazuje na symboly Českého ráje

Turnov otevĹ™el novou atypickou knihovnu, odkazuje na symboly ÄŚeskĂ©ho rĂˇje
6. října 2026  17:45,  aktualizováno  17:45

Turnov dnes otevřel nové sídlo městské knihovny ve Skálově ulici v sousedství letního kina a...

V třicetitisícovém Trutnově kandiduje pět subjektů, nejméně od roku 1990

ilustrační snímek
6. října 2026  17:41,  aktualizováno  17:41

V komunálních volbách 9. a 10. října budou voliči ve třicetitisícovém Trutnově vybírat zastupitele...

Doplňky stravy pro ženy: Kde končí smysluplná péče a začínají marketingové sliby?

Tereza Pivná založila značku InSync v roce 2023. Za jejím vznikem stála vlastní...
6. října 2026  19:02

Lepší spánek, více energie i hormony pod kontrolou. Doplňky stravy pro ženy provázejí lákavé sliby....

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Milan Hausner

  • Počet článků 817
  • Celková karma 8,57
  • Průměrná čtenost 188x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.