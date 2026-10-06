Trapnovina roku: žákovská knižka pro digitální bohy
Nejnovějším mistrovským dílem je politický manévr kolem umělé inteligence, kterou politické špičky překřtily na „super inteligenci“. Nejde o nic menšího než o systémovou rezignaci státu na jakoukoliv reálnou regulaci, zabalenou do lesklého balíčku dobrovolných slibů.
Pojďme se podívat na to, proč je tenhle přístup ukázkovou politickou Trumpovinu(čti trapnovinou) v praxi.
Rebranding jako dokonalá kouřová clona
Přejmenování na „super inteligenci“ má jediný účel: odsunout reálné problémy do bezpečné vzdálenosti sci-fi filmů.
- Stará AI: Řešily se u ní autorská práva, kradení dat, podvody, halucinace modelů a masová ztráta pracovních míst. To jsou nudné, prozaické průšvihy, které by vyžadovaly skutečnou legislativu.
- Nová „Super inteligence“: Najednou se tváříme, že tu každou chvíli budeme mít božstvo z jiné galaxie. Dokud se všichni baví o apokalyptických hrozbách lidstvu, nikdo se neptá na to, kdo zrovna přišel o obživu kvůli lacinému chatbotovi.
Žákovská knižka pro oligarchy aneb „Dobrovolný slib“
Představa, že nejbohatší firmy světa, které investují miliardy dolarů do toho, aby za každou cenu předběhly konkurenci, podepíší dobrovolný cár papíru, že budou „hodné“, je komická sama o sobě.
- Chybějící mechanika: Žádné nezávislé audity, žádné pokuty, žádné soudy. Celá regulace stojí na tom, že šéfové technologických gigantů přijdou do Bílého domu, zamávají srolovaným papírem a řeknou: „Slibujeme, že naše super inteligence neplánuje ovládnout svět dřív než v úterý.“
- Sankce: Žádné neexistují. Pokud někdo pravidla poruší, dostane maximálně přísné pohlednutí a pozvánku do prestižního podcastu, kde se z toho vykroutí.
Liška hlídá kurník (a ještě si sama píše normy)
Největší trapnovina celého systému spočívá v tom, že Big Tech má dnes absolutní monopol na posuzování vlastních rizik.
- Vlády rezignovaly na vytváření pevných pravidel, protože, buďme upřímní, málokterý politik vůbec tuší, jak trénování LLM modelů funguje. Takže raději předaly klíče od budoucí infrastruktury společnosti lidem, jejichž jediným motorem je maximalizace zisku a vlastního ega.
- Interní bezpečnostní testy pak vypadají tak, že si vývojáři sami sobě vystaví certifikát s textem: „Zatím jsme nevyrobili terminátora, takže dobrý.“
Myslíte, že tenhle systém „dobrovolných slibů“ vydrží alespoň do prvního momentu, kdy nějaká super inteligence kompletně vypne federální energetickou síť kvůli neefektivnímu rozvrhu klimatizace, nebo to krachne dřív?
copilot
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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