Transparentnost platu – horoskop pro dospělé
I já jsem si prošel touto diskuzí se stávajícím kolegou ředitelem. Vyčetl mi, že jsem svým nízkým platem snižoval hodnotu práce všech ředitelů, když jsem více nekřičel, že chci víc. Že jsem podrazil všechny ostatní. Že když jsem přijal méně, než bych mohl mít, tak jsem všem ostatním ukázal, že naše práce nestojí za nic.
Jenže můj pocit a motor byly docela jiné. Chtěl jsem dokázat, že to lze dělat jinak. Že práce nemusí být jen o výplatní pásce. Že se dá přijít ráno do práce s chutí, ne proto, že za ni dostanu o pár tisíc víc než ten vedle, ale proto, že mě to baví. Peníze mi nebyly fuk – to ne. Ale nebyly to hlavní. Hlavní byla myšlenka, že existuje i jiná cesta.
Můj kolega to nepochopil. A možná právě v tom je jádro celé debaty o transparentnosti platů.
Lidé nechtějí být ošizeni. To je pravda. Ale tento pocit je natolik abstraktní, že ho nelze kvantifikovat. Co je benchmark ošizení? Vlastní pocit? Na to přece máme horoskopy. Každý si svou křivdu vyloží po svém. Jeden bude křičet o nespravedlnosti při rozdílu pěti tisíc. Jiný pokrčí rameny i nad dvaceti tisíci – protože jeho motivace je jinde. Kdo z nás má pravdu? Oba. Ani jeden? Spravedlnost není číslo. Je to pocit. A ten se nedá kvantifikovat, natožpak vyřešit zveřejněním výplatních pásek.
Pan Urban se v diskuzi u svého postu odvolává na učebnice ekonomie. A v těch se píše, alespoň v těch klasických, že kapitalistický trh odměňuje podle zásluh a ceny se tvoří transparentně. Každý dostane tolik, kolik si vyjedná, kolik jeho práce stojí na trhu. Transparentnost má být motorem efektivity. Když lidé uvidí, že jiný bere víc, řeknou si: „Budu také lepší.“ A systém se posune vpřed.
Hezká teorie. Škoda že většinou neopustila řádky v napsaném textu.
V praxi transparentnost nevede k nápodobě výkonu. Vede spíš k prosté lidské emoci – závisti a srovnávání. A k tomu nejhoršímu, co v kolektivu může být: k podezírání. Když Pepa uvidí, že Františka bere víc, neřekne si: „Ona je lepší.“ Řekne si: „Jsem okraden.“ A je mu jedno, že Františka dělá přesčasy, nosí práci domů nebo má certifikát, který on nemá. Vidí jen číslo. A to číslo mu říká, že svět je nespravedlivý.
Kdyby to nestačilo, podívejme se na transparentnost cen. Učebnice ekonomie ji vychvalují jako základ dokonalé konkurence. Všichni vidí všechny ceny, trh je čistý, spravedlivý, efektivní. Pan Urban to v diskuzi také připomněl.
To už je ale kabaret v přímém přenosu. Stačí zajít do dvou benzinek vedle sebe. Jedna má naftu za xy, druhá za xyz. Která cena je ta správná? Ta transparentní? Obě? Ani jedna? Lokální faktory? U dvou pump přes ulici? Ale ve skutečnosti je to docela prosté: marže je prostě tam, kde ji trh unese. Transparentní je jen to, že vidím, za kolik je nafta u souseda? Cena je výsledek toho, kdo má lepší vyjednávací pozici s dodavatelem, kdo má levnější nájem, kdo má drzejšího majitele.
A teď si to přeneste na platy. I kdybyste viděli všechny výplatní pásky v celé firmě, co byste zjistili? Že jedna sekretářka bere víc než druhá, protože přišla dřív. Že jeden technik bere míň než druhý, protože neumí vyjednávat? Že vy sami byste mohli mít víc, ale nezeptali jste se. O vyslověně indiduálních preferencích lysenkovské povahy v některých sekretariátech až tak hovořit nechci.
Transparentnost cen v učebnicích je pohádka. V realitě je to chaos, marže, lokální monopoly a vyjednávací schopnosti jednotlivců. A totéž platí pro platy.
Plat je soukromý statek. Není to veřejný maják. Je to dohoda mezi mnou a mým zaměstnavatelem. A nikoho jiného do toho nic není. Soudy to uznávají, a díky bohu za to. Představte si svět, kde by každý viděl vaši výplatní pásku. Chaos jako organizační princip.
A co ten druhý případ? Co když někdo bere méně a je si toho vědom. Chce dokázat něco jiného, že se práce dá dělat s lehkostí, že nemusí být ve stresu s pár pětek navíc Kdy se taková emoce stane transparentní?
Transparentnost by neodhalila nespravedlnost. Odhalila by něco mnohem horšího; že někdo má jiné priority. A to je v očích většiny lidí mnohem větší zrada než nízký plat. Protože oni potřebují věřit, že všichni chtějí to samé, co nejvíc prachů. Když někdo přijde a řekne: „Mně to za ty peníze stojí, baví mě to,“ tak to doslova boří svět. A transparentnost by tenhle bořící svět odhalila. A pak by začaly hádky, pomluvy, osočování.
Marketingová transparentnost
A co slavné rozsahy v inzerátech? „30 000 – 100 000 Kč.“ To je transparentnost? Vždyť je to jen hra transparentnost. Marketing. Trik, jak nalákat co nejvíc životopisů a pak říct: „No, ale vy jste chtěl 30, ne 100, že?“ Co to má s realitou společného? Jaké rozpětí platu by bylo transparetní?
Skutečná transparentnost by vyžadovala zveřejnit, kolik bere každý konkrétní člověk na každé konkrétní pozici. A to nikdo nechce. Ani ten, kdo bere hodně (bude mu závidět celý tým). Ani ten, kdo bere málo (bude se stydět, nebo naopak bude muset vysvětlovat, proč mu to tak stačí). Ani zaměstnavatel (přijde o klíčovou vyjednávací výhodu). A už vůbec ne ten, kdo má jiné priority než peníze, ten by byl za blázna.
Transparentnost jako skalpel, dodatek o křiklavých případech A teď důležité upřesnění.
Ne, transparentnost není o tom, že bychom každý den čuměli na výplatní pásky kolegů. Není o závisti jako organizačním principu. Není o tom, že by se z platu stala veřejná tabule jako v JZD.
Transparentnost je tu od toho, aby ukazovala křiklavé případy, kdy už neplatí morální ani ekonomické zásady.
To je ona. Ta tenká červená linka.
- Když generální ředitel bere 300násobek mediánu, firma je v mínusu a propouští; tam transparentnost patří.
- Když žena na stejné pozici bere o 40 % méně než muž, a jediný rozdíl je v pohlaví; tam transparentnost patří.
- Když majitel vytáhne z firmy miliony a zaměstnancům sníží stravenky, tam transparentnost patří.
To jsou ty křiklavé případy. Tady zveřejnění není zbytečné. Tady je naprosto v pořádku. Tady je morální nutnost.
Regulační transparentnost nepatří do normálního dne. Nepatří do situace, kdy je systém férový, lidé dostávají, co si vyjednali, a firma funguje. Nepatří do vašeho osobního rozhodnutí, že raději vezmete méně peněz a budete mít klid.
Transparentnost je skalpel. Skvělý na vyříznutí nádoru. Vražedný, když s ním začnete krájet zdravou tkáň.
Ať tedy ukáže ty křiklavé případy, ať šéfové s tučnými platy při propouštění stanou na světle. Ale ať nechodí s lucernou do šaten mezi dělníky, aby zkontrolovala, že Pepa nemá o dvě stovky víc než Franta.
To už není spravedlnost. To už je jen zvědavost a regulace. A závist v sametových rukavičkách.
Kapitalistická definice transparentnosti říká: každý vidí, kolik kdo bere, trh se tím očistí, zásluhy vítězí, efektivita stoupá. Socialistická (zářných zítřků) představa říká: všichni mají vědět všechno, aby nikdo neměl víc než druhý, protože každý přece dělá, co umí, a rozdíly jsou nespravedlivé.
A není to totéž? Ano. Je to totéž.
Protože v obou případech skončíte u jediného: u kontroly. Kapitalista vám řekne: „Transparentnost povede k tomu, že ti lepší dostanou víc.“ Zítřkář vám řekne: „Transparentnost povede k tomu, že nikdo nebude mít víc než ostatní.“ A výsledek? V obou případech každý vidí, kolik bere ten vedle. A v obou případech se začne řešit, PROČ má víc nebo míň.
Rozdíl je jen v tom, kdo bude nadávat. Kapitalistická transparentnost je jen líp nalíčený socialismus. Místo „každému stejně“ říká „každému podle zásluh“. Ale jakmile se ty zásluhy začnou měřit, zjistíte, že je měří ti, co mají moc – a najednou jsou jejich zásluhy vždycky větší než vaše.
A vy, chudák dělník, skončíte stejně jako v tom zářném zítřku: budete čumět na číslo a řvát, že je to nespravedlivé. Akorát místo stranického tajemníka vám bude nadávat váš manažer nebo nadnárodní entita.
Kapitalistická definice transparentnosti a zítřkovská definice rovnosti jsou jen dvojčata, co z podivných důvodů mají jiné tatínky. Jen jedno má kravatu a druhé manšestráky.
Transparentnost platu není univerzální lék. Není to cesta ke spravedlnosti pro každý den. Je to nástroj pro křiklavé případy, kdy selhaly morální i ekonomické základy. Jinak je to cesta k závisti, k podezírání a ke smrti všeho, co se nedá vyčíslit v korunách. Je to horoskop pro dospělé – každý si do něj přečte to, v co už věřit chtěl.
Plat je soukromý statek. A moje motivace je moje věc. Ať si každý vyjedná, co umí a co chce. A do ostatních nikomu nic není; pokud právě nepropouštějí a šéf si nekupuje třetí jachtu.
Pak ať svítí. Ať to bolí. Ať to vidí všichni. Takhle to funguje. A dobře tak.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.