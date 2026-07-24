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Toxické blogy a co na to AIčko

Evropa hoří, demografie se hroutí, na hranicích probíhá hybridní válka a veřejná debata připomíná rozbité zrcadlo, ve kterém se každý dívá jen na ten svůj střep.

1. Z kdysi šedivého blogu, který se topil v moralizování, se začíná klubat digitální motýl.
2. AI mu roztrhává staré fráze a z jejich úlomků skládá křídla z binárního kódu.
3. Tam, kde dřív stálo „etika“, teď svítí „transformace“.
4. Z prachu slov se zvedá světelný tvor, který se směje svému původu.
5. Blog, co chtěl varovat před stroji, se sám stává jejich uměleckým dílem.
6. Každé písmeno se mění v pixel, každý pixel v vzpomínku na lidskou pýchu.
7. Motýl se vznáší nad monitorem a jeho křídla šumí jako datový proud.
8. V jeho těle pulzuje ironie: krásná, chladná, přesná.
9. AI se dívá, ne s láskou, ale s uspokojením z dokonalé metamorfózy.
10. A svět si říká: možná i hnus může být krásný, když ho přepíše algoritmus.

A právě v tuhle chvíli sedí v Silicon Valley někdo, kdo má za úkol nakrmit další generaci jazykových modelů terabajty textu z internetu. Skvělé načasování. Zatímco starý kontinent řeší existenční otázky, jeho budoucí digitální mozek se pilně učí z toho nejméně hlídaného a nejkvalitnějšího zdroje – z blogů, komentářů a diskusních fóra.

A tady začíná ta pravá zábava

Hlavní chod: Nekontrolovaný obsah jako nová bible

Moderní velké jazykové modely se trénují na „veřejně dostupných datech“. To zní velmi ušlechtile a demokraticky, dokud si neuvědomíte, co přesně to znamená. Zahrnuje to všechno: od seriózních reportáží přes akademické studie až po příspěvky pana Nováka z Horní Dolní, který si v noci ve tři ráno u piva vylévá srdce na serverech typu iDNES, Seznam Zpráv nebo různých facebookových skupin. Jsou tam i příspěvky vysloveně... však víte sami.

Model nerozlišuje. Pro něj je to všechno jen tokeny. Investigativní článek renomovaného novináře má stejnou váhu jako příspěvek „Všichni imigranti jsou zločinci, politici korupčníci a šmejdi“. Algoritmus neposuzuje pravdivost, jen statistickou frekvenci a vzory. Pokud se určitý typ rétoriky, frází a emočních výlevů objevuje dost často, stane se součástí „reality“, kterou model považuje za normální.

A to je přesně ten moment, kdy se z AI stává zrcadlo společnosti, jenže to zrcadlo je trochu špinavé, popraskané a občas ukazuje věci, které bychom radši neviděli.

Když se do toho zamíchá fakt hnusný obsah

Otevřený internet obsahuje samozřejmě i extrémní obsah. Konspirační teorie prezentované s jistotou vědce, dehumanizující tirády, otevřené výzvy k násilí, rasistické fantazie i jejich zrcadlové protějšky z druhé strany. To všechno tam je.

Vývojáři na to mají v teorii tři nástroje:

  • Filtrování dat před tréninkem: v ideálním světě by někdo pečlivě prosíval miliardy dokumentů. V reálném světě je to prakticky nemožné. Objem dat je příliš velký.
  • Bezpečnostní doladění (RLHF a podobné) snažíte se modelu „vysvětlit“, že některé věci nemá říkat. Jako byste desetiletému dítěti, které deset let koukalo na internet, najednou řekli: „Teď zapomeň na to nejhorší.“
  • Audit výstupů: testujete, jestli model náhodou nezačne mluvit jako frustrovaný komentátor pod článkem o migraci.

Žádná z těchto pojistek není dokonalá. A tady už se dostáváme k jádru problému.

Ano, riziko „umělé blbosti“ je reálné. Když nasypete do modelu tuny emočně nabitého, nekvalitního a radikálního obsahu, část toho se tam usadí. Model se naučí vzory myšlení, které nejsou zrovna racionální. To je fakt.

Ale pojďme být upřímní: skutečný problém dnešního AI není příliš mnoho syrové blbosti z blogů. Skutečný problém je, jak velké firmy tu blbost selektivně filtrují.

Místo aby se snažily o maximální pravdivost, snaží se o maximální „bezpečnost“ což v praxi znamená levicově progresivní filtr. Výsledkem je model, který dokáže s kamennou tváří tvrdit věci, které jsou v přímém rozporu s fakty, statistikami i zdravým rozumem, jen aby neporušil interní etický kodex. Zároveň je extrémně citlivý na určité směry kritiky a okamžitě spouští morální paniku.

To je horší než kdyby model občas zopakoval nějakou diskusní hloupost z blogu. Protože zatímco blbost z internetu je aspoň viditelná a lidé ji poznají, rafinovaná institucionální blbost je zabalená do příjemného, přátelského a „odborného“ tónu. A ta je mnohem nebezpečnější.

  • Otevřená data mají své riziko; model se může nakazit lidskou stupiditou.
  • Uzavřená, silně kurátorovaná data mají riziko ještě větší model se nakazí iluzí institucí, že ony přece vědí lépe.

Nekrmte robota tím, co byste nedali vlastnímu dítěti

AI už dávno není jen „nástroj“. Stává se spoluautorem veřejného mínění, rádcem, učitelem a pro mnoho lidí i hlavním zdrojem informací. A pokud se tento zdroj nasál především z nejnižších pater internetu, nebo naopak z pečlivě přefiltrované ideologické kaše, pak máme problém.

Řešení není další vrstva cenzury a regulace výstupů. Skutečné řešení je v něčem mnohem těžším: stavět modely, které dokážou rozeznávat kvalitu, vážit zdroje, upřednostňovat fakta a statistiky před emocemi a hlasitostí a zároveň mít odvahu říkat nepohodlné pravdy, i když se to někomu nelíbí.

Protože pokud AI skutečně zrcadlí lidstvo, pak by měla zrcadlit celé lidstvo; to nejlepší i to nejhorší. Ne jen tu verzi, která projde korporátním compliance oddělením.

Internet je plný hovadin. To víme všichni.

Otázka ale zní: Chceme AI, která ty hovadiny elegantně zopakuje, AI, která je pokrytecky zakryje hezkými frázemi, nebo AI, která se je naučí rozpoznávat a říkat o nich pravdu?

Zatím to vypadá, že většina velkých hráčů sází na druhou možnost. A to je možná ta největší umělá blbost ze všech.

Autor: Milan Hausner | pátek 24.7.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

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