Totální monitoring ve školách, úřadech a ordinacích? Děkuji, nechci.
V jistém ohledu se o těchto možnostech diskutuje i v politických orgánech evropské unie. Nejde o ojedinělý názor tady v blogu, s touto vizí jsem se setkal v tomto týdnu nejméně třikrát.
Argumentace je na první pohled lákavá: data poskytnou objektivní obraz, odhalí chyby, zvýší efektivitu a zajistí bezpečí. Kdo by přece mohl být proti větší kontrole, když jde o naše děti, naše zdraví nebo veřejné peníze?
Já jsem ale přesvědčen, že tento přístup je zcela mylný a ve svém důsledku nebezpečný. Není to cesta ke spravedlivější společnosti, ale k mechanické společnosti podezírání, kde se z člověka stává pouhý zdroj dat a z institucí dozorčí stroje. Dovolte mi vysvětlit, proč je tato vize nejen nepřijatelná, ale i kontraproduktivní. Jistě sledujete odpor, který přinesly návrhy EU na Chat control, tedy prostou kontrolu soukromé korespondence. Náš návrh jde však ještě mnohem dál. Že je společnost rozpolcená je pravdou, stačí se podívat na hlasování. Možná, že právě tento krok je tím nejlepším důkazem roztříštěnosti názorů.
Mýtus neomylných dat aneb minulost se nesmaže
Zastánci totálního monitoringu věří, že algoritmy a statistické modely dokážou vytvořit harmonický svět bez chyb. To je však naivní představa, která naráží na zásadní problém: data jsou vždy zkreslená. Nejsou objektivním otiskem reality, ale odrazem minulosti, která je plná předsudků, nerovností a lidských selhání. V době umělé inteligence je tento paradox ještě mnohem hlubší. Deepfakes jsou jasným důkazem, že dnes už není možno se spolehnout na vlastní oči a uši. Zfalšovaných dokumentů jsme už viděli tisíce. Nechci, aby můj život závisel na takové podlosti.
Když například nasadíme prediktivní systém na hodnocení učitelů podle počtu kázeňských přestupků či šikanozního jednání ve třídě, donutíme je být nepřiměřeně přísné, aby systém vykazoval klid. Víme dobře, že stávající systémy hovoří naopak o jistém rozvolnění. Můj minulý článek k prohibici ukázal, kam trest a zákaz vede, adiktologické služby s jistým rozvolněním naopak slaví velké úspěchy, rozšíření drog nestoupá a celý systém je pod kontrolou významně vyšší, než kdyby se marketing přesunul do šedé zóny. Když budeme úředníky hodnotit podle počtu vyřízených žádostí za hodinu, naučíme je upřednostňovat kvantitu před kvalitou a odmítat složité případy. Když budeme hodnotit jejich chování, vytvoříme masky. A když budeme sledovat lékaře podle toho, zda dodržují standardní postupy, zabijeme tím jakoukoli šanci na individualizovanou péči o pacienty s atypickými potížemi.
Systém tak neodstraňuje chyby: pouze je matematicky legitimizuje a proměňuje v samonaplňující se proroctví. Místo nápravy upevňuje nespravedlnost, která v institucích už dávno dřímá.
Bezpečí za cenu svobody? To je falešná volba
Druhým pilířem argumentace je bezpečí. Prý musíme chránit děti ve školách, pacienty u doktorů a klienty na úřadech. Jenže tento rétorický tah je starý jako lidstvo a vždy sloužil k ospravedlnění omezování svobod.
Otázka zní: Co neustálé sledování dělá s lidskou psychikou? U dětí a mládeže vede k chronickému stresu, závislosti na vnější validaci a ztrátě schopnosti samostatného úsudku. Místo aby se učily nést odpovědnost za své činy, učí se přizpůsobovat očím algoritmu. A ten nemusí být jen ten počítačový. Stačí mít hodnotící komise, a ty jsme taky zažili. Algoritmy ve společnosti k těmto účelům jsou prostě zlem. Lidé se stávají loutkami, které reagují na podněty, nikoli aktivními bytostmi s vnitřním kompasem.
U dospělých pak monitoring vytváří kulturu strachu a úzkosti. Člověk ve sledovaném systému přestává myslet kreativně, přestává riskovat, přestává vystupovat ze zajetých kolejí – a přesně to je v práci i ve veřejné správě zabijákem inovací a opravdové kvality. Máme sice stanovené medicínské postupy lege artis, ale člověk není stroj, mnohé symptomy a syndromy dávají různý obraz.
Důvěra je nenahraditelný katalyzátor
Ti, kdo prosazují totální dohled, zřejmě zapomněli, že každá funkční instituce stojí na důvěře. Učitel důvěřuje žákovi, že se bude snažit. Lékař důvěřuje pacientovi, že nebude zatajovat informace. Úředník důvěřuje občanovi, že mu říká pravdu. Pacient důvěřuje doktorovi, že pro něj hledá tu správnou cestu.
Ve chvíli, kdy tuto důvěru nahradíme kybernetickým dohledem a přesným rozkrokováním postupu, proměníme vztah mezi jednotlivcem a institucí na vztah založený na kategorickém podezírání. Důsledkem je, že všichni začnou hrát divadlo; budou vyplňovat kolonky, mačkat zelená tlačítka a dodržovat metriky, ale reálný obsah jejich práce se propadne do prázdna. Vzniknou nákladné mechanismy předstíraného výkonu (známý Goodhartův zákon), kdy se ukazatele stanou cílem a původní smysl činnosti se vytratí.
Totální monitoring je přiznáním selhání
Pokud instituce potřebuje sledovat každý pohyb svých občanů v jakékoli roli, přiznává tím jediné: sama sobě nedůvěřuje a ztratila schopnost vytvářet vnitřní motivaci.
Opravdová profesionalita se nerodí ze strachu z postihu, ale z odpovědnosti a cti, které mohou vzkvétat pouze v prostředí svobody.
Nechci žít ve „chytrém“ světě, kde je každý krok zaznamenáván, vyhodnocován a optimalizován proti mé vůli. Chci žít ve světě, kde mám právo na soukromí jako nezbytný prostor pro myšlení, chybu a růst. Soukromí není překážkou efektivity, je její základní podmínkou.
- Chci jít k lékaři, kterému důvěřuji, a je jich valná většina. Samozřejmě, že se najdou výjimky, to už ale je běh života.
- Chci nechat své žáky, aby si sami tvořili komunitu, která je v samotné podstatě obrazem společnosti. Někdy nepěkným, ale prostě jen reálným.
- Chci si koupit rohlík, někdy s úsměvem a někdy i proti zlostné tváři paní prodavačky.
Utopie, která se zvrhne v dystopii
Snaha o totální dohled nad školstvím, státní správou a zdravotnictvím je utopií, která ignoruje lidskou přirozenost. Místo harmonie přinese strnulost a strach. Místo spravedlnosti upevní předsudky. Místo efektivity vygeneruje byrokratickou noční můru. Odtud je už jen kousek k sociálnímu statutu každého z nás, tedy datovému obrazu, podle kterého nás může řídit vrchni prediktor. Jak vypadaly, vypadají a vypadati budou totalistické režimy, si nemusíme nijak vysvětlovat.
Nejsilnějším motorem rozvoje společnosti je důvěra. Pokud tu totálně odstraníme, jak budeme žít?
Důvěra je nejsilnější palivo společenského motoru, a když ji z prostoru úplně vymažeme, nevznikne prázdno, ale trvalý stav pohotovosti. Život se změní v permanentní kontrolní režim, kde každý krok musí být doložen, ověřen, potvrzen, auditován a ještě jednou přeměřen, protože nic nelze předpokládat. Společnost bez důvěry funguje jako město, kde se všichni pohybují v brnění: bezpeční, ale neschopní obejmout, spolupracovat, tvořit nebo riskovat. V takovém světě se žije pomalu, draze a úzkostně – a každá lidská interakce připomíná malý souboj, ve kterém se místo vztahů budují jen další vrstvy ochranných štítů.
Není to cesta vpřed. Je to cesta do klece, která se tváří jako chytrý domov. A já se do té klece dobrovolně nehodlám odebrat.
Milan Hausner
Atlas: sociologická studie, co ukázala, že lidi jsou...lidi
Groteskní kabaret o tom, jak Google mapuje lidskou duši skrze 15 milionů dotazů typu „jak udělat štrúdl“ a „proč mě šéf nesnáší“.
Milan Hausner
Tetování z koupaliště
Děda Franta seděl na své oblíbené lavici u bazénu č. 3 jako každý pátek od jedenácti. Už toho viděl v životě dost, ale přesto mu to koupaliště dávalo celou řadu nových podnětů.
Milan Hausner
Toxické blogy a co na to AIčko
Evropa hoří, demografie se hroutí, na hranicích probíhá hybridní válka a veřejná debata připomíná rozbité zrcadlo, ve kterém se každý dívá jen na ten svůj střep.
Milan Hausner
Puch benzínu a aroma volební urny
Famózní reportáž na CNN. Generace Z, nejprogresivnější, nejuvědomělejší a nejcitlivější generace v dějinách lidstva, trpí vážnou úzkostí. Ne z války. Ne z chudoby. Ne z toho, že by museli ručně kopat studnu...Ještě to tak...
Milan Hausner
Zrcadlo do něj hledícího mouly
Anthropic nám naservíroval „vědeckou studii“, podle které jejich chatovací panák možná vykazuje známky vědomí. Objevil se v něm prý jakýsi „pracovní prostor“, ve kterém získal nové schopnosti, které agenti předtím neměli.
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...
Karlovy Vary dokončují modernizaci školy ve Šmeralově ulici
Karlovy Vary dokončují modernizaci Základní školy ve Šmeralově ulici. Půdní vestavba odborných...
Kdysi dělali rostlinné pomazánky v jednom hrnci, teď je vozí do celého světa
Bez lepku, konzervantů a další zbytečné chemie vznikají rostlinné produkty pelhřimovské firmy...
O mostu na Výtoni se rozhodne do konce roku, slovo mají i památkáři
Správa železnic (SŽ) by o tom, jak bude vypadat most na Výtoni, měla rozhodnout do konce roku....
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 666
- Celková karma 8,45
- Průměrná čtenost 191x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.