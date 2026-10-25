Tomášovy kmenové halucinace a halucinace té z plastu
Mají rázem infarkt, protože umělá inteligence vyrobila neexistující studii, spletla si století nebo citovala knihu, kterou nikdy nikdo nenapsal. Celý technologický svět panikaří, že stroj ztratil kontakt s realitou.
Stačí ale otevřít libovolnou internetovou diskuzi, sledovat politický duel nebo se zaposlouchat do kmenového rituálu na sociálních sítích. Člověk rázem pochopí krutou pravdu:
AI halucinace jsou proti lidskému umění žít v bludu jen roztomilá mateřská školka a dětské žvatlání na pískovišti.
Potravní řetězec lidského ega a neomylná pravda
AI halucinace jsou vlastně roztomile skromné. Stroj si vymyslí jeden článek. Zato průměrný člověk v kmeni si rovnou vymyslí vlastní dějinnou nepostradatelnost a neomylnou pravdu, kterou zapsal do středu vesmíru.
Mechanismus eskalace je pokaždé stejný:
- 1 sebestředný člověk si vymyslí teorii o vlastní výjimečnosti a monopolu na pravdu.
- Skupina lidí založí kmen.
- Dostatečně velký kmen stvoří neotřesitelný narativ.
- A když ten narativ vydrží dost dlouho, začne se mu říkat „zdravý rozum“.
Zatímco AI lze snadno opravit jedním příkazem a důkazem, lidské ego má firewall z armovaného betonu naplněný sebestředností. Fakta nesedí? Tím hůř pro fakta, jsou zaujatá. Data lžou? Byla vytržená z kontextu.
Kmenová válka a hrdinové kmene
V politice a veřejném prostoru má lidská halucinace podobu kmenového narativu. Zde už vůbec nejde o data, ale o to, do jakého opovržlivého šuplíku si vás kmen zaškatulkuje. V čele každé barikády přitom stojí věrní hrdinové kmene, kteří celou tuto estrádu drží při životě:
- Na jedné straně barikády stojí třeba Jaroslav. Postavička s nekonečnou sebestředností a pocitem, že vlastní neomylnou pravdu, otvírá každé ráno internet s pevným odhodláním bránit svět. Stačí napsat větu o ceně energií a Jaroslav okamžitě tasí své halucinace (dobře přikrášlenou pravdu) a schová ji pod znesvětění konkurence dezolátem, rusofilem, chcimírem nebo babišofilem.
- Na druhé straně sítě úřaduje Jitka. Jitka s dokonalou sebestředností a patentem na neomylnou pravdu hlídá čistotu pokroku. Jakmile kdokoliv zpochybní aktuální dluhový směr, Jitka má hned jasno: je to bruseloid, sluníčkář, fialofil nebo nebezpečný rozvraceč civilizace.
Nikdo v tu chvíli neřeší podstatu problému. Důležité je rychle potvrdit vlastní kmenovou čistotu, hodit na oponenta pořádnou kejdu a sledovat, jak tleská vlastní tlupa.
Pravá cena kmenových halucinací: Ztráta rozumu a příval agrese
Když se splete AI, stojí to pár kilowatthodin elektřiny a jedno přepsání řádku v kódu.
Stroj se neurazí, nevyhlásí stávku a nepošle vám výhružný e-mail.
Zato když narazíte do kmenové halucinace lidí, zjistíte, že peníze nebo data jsou to nejmenší, o co tady jde.
Skutečnou cenou za udržování těchto fikcí je ztráta důstojnosti rozumu a okamžitý příval vulgarit, nadávek a agresivní malosti.
Jakmile se totiž kmenový bojovník ocitne v úzkých a dojde mu dech racionálních argumentů, okamžitě odhodí masku slušnosti. Z usměvavých tváří se rázem stane neřízená střela plná osobních útoků, egoismu a vzteklého osočování.
Lidská halucinace funguje jako psychologický štít, který složitou a nepříjemnou realitu nahrazuje útulnou fikcí o vlastní neomylnosti a dějinné nepostradatelnosti. Tento blud se ovšem mění v křehké vězení, jakmile do něj kdokoli vstoupí s holými fakty. Zatímco umělá inteligence chybu s klidem opraví, lidské ego prožívá každé zpochybnění jako existenční útok na vlastní identitu, protože připustit omyl by znamenalo zhroucení celého vnitřního světa.
A právě v tom momentu se halucinace bleskově mění v agresi: když kmenovému obhájci dojdou racionální argumenty, nezbývá mu než bránit svou iluzi vzteklým prskáním, toxickými nálepkami a tunami kejdy, protože zběsilý útok je pro jeho chatrné ego jedinou záchranou před zrcadlem reality.
Závěr
A tak tu sedíme. Stroj nám občas podstrčí neexistující studii, nad kterou se pousmějeme. Ale člověk nám den co den nutí neexistující svět: svět, v němž kmenové fráze (mnohdy skupinové halucinace) nahrazují myšlenku a vlastní odraz v zrcadle se mýlí s majákem civilizace, přičemž jakýkoliv pokus ukázat na holou skutečnost je odměněn jen lavinou primitivní agrese.
Umělá inteligence si občas vymyslí knihu, která neexistuje. Ale člověk si dokáže vymyslet celý smysl své existence na cizí účet – a když mu na to přijdete, seřve vás do temnoty.
A ta druhá halucinace nás v reálném životě stojí mnohem víc než kilowatthodiny.
Stojí nás důstojnost a humanitu – ty vznešené ideály, které tak míváme tak často na paměti, než je s křikem vyměníme za první nadávku.
Až je vlastně štěstí, že naše historická modla se už na to nemusí dívat.
Gemini
Milan Hausner
Halucinace, odvrhnutý svět civilizačního motoru
Dvacet let jsme si zvykali na představu, že chyba je porucha systému. Pak přišla umělá inteligence. A s ní nový strašák: halucinace. Model si vymyslí citaci. Nefungující zdroj. Neexistující událost.
Milan Hausner
Od mamuta k voličům
Člověk by si myslel, že od dob mamutů jsme urazili dlouhou cestu. Máme parlamenty, ústavy, politology, analytiky, tiskové mluvčí, sociální sítě a přímé přenosy.
Milan Hausner
Baterka na vlajku
Pan Jakab doplnil k mému minulému postu zásadní poznámku. Zjednodušil jsem text opravdu příliš. Jak ale souvisí intelekt s kmenovým příslušenstvím? Podívejme se na tento fenomén trochu zblízka.
Milan Hausner
„Kdo nedělá nic špatného, nemusí se bát.“
To je oblíbená věta lidí, kteří považují soukromí za podezřelou úchylku. Stejných lidí, kteří se třesou hrůzou při představě, že v čínském ethernetovém kabelu by mohl být špion.
Milan Hausner
Když je lež dražší než reklama:
Metě byla právě udělena pokuta v částce odpovídající třem dolarům za každého našince na Zemi, příslovečně řečeno. Nejde jen o data. Jde o důvěru. A o to, že i největší lež se dá prodat jako priorita“.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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