Tohle už opravdu není sranda. Europol varuje...
Zatímco v českých školách se razí trend volného přístupu k umělé inteligenci (bez souhlasu rodiče) se sice obecným konstatováním nutnosti dodržovat ochranu osobních údajů, což bez důsledné kontroly udělat smysluplně nelze, vydává Europol docela konkrétní varování. Prosím, rodiče, aby mu varovaly dostatečnou pozornost.
Tento trend představuje podle ředitelky Catherine De Bolle největší bezpečnostní hrozbu pro Evropu.
Hlavní zjištění Europolu
- „Weaponizace dětí“: organizované skupiny využívají nezletilé nejen k drobným trestným činům, ale k týrání, vydírání a dokonce vraždám
- Rekrutace probíhá přes multiplayer hry, chatovací aplikace a chytré telefony, kde pachatelé navazují kontakt s dětmi
- Europol zdokumentoval více než 100 případů mezi lety 2024–2025, kdy děti ve věku 8–17 let byly donuceny k závažným trestným činům
Mechanismy manipulace
- Love bombing: přehnaná péče a pozornost, aby si dítě vytvořilo důvěru.
- Gamifikace: úkoly prezentované jako „mise“ či „výzvy“, odměny za splnění → postupná eskalace k nebezpečným činům.
- Vydírání: hrozby zveřejnění intimních materiálů, útoky na rodinu či domácí mazlíčky.
Síť „764“ – globální hrozba
- FBI označuje síť 764 za „moderní terorismus“ ohrožující životy teenagerů
- Členové vydírají děti k sebepoškozování, sexuálnímu obsahu či dokonce k plánování násilných útoků
- V roce 2025 byli zatčeni vůdci podskupiny „764 Inferno“ v USA a Řecku, obviněni z provozování jedné z nejhorších sítí dětské exploatace
- Europol i FBI potvrzují, že tyto sítě fungují bez hranic, využívají anonymitu internetu a psychologické manipulace
Platformy pod tlakem – případ Roblox
- Roblox, populární mezi dětmi, čelí v roce 2025 více než 20 žalobám v USA (Texas, Florida, Louisiana) kvůli selhání v ochraně nezletilých
- Společnost zavedla nové opatření: věkové ověřování pomocí AI a omezení chatů podle věku Přesto kritici tvrdí, že tempo reforem je příliš pomalé vzhledem k rozsahu rizik.
Co mohou dělat rodiče a školy
- Rodiče: otevřeně mluvit s dětmi o jejich online aktivitách, sledovat změny chování (tajemnost, únava, noví „přátelé“ online).
Školy: zavést přísnou IT správu – blokovat chaty, VPN, hotspoty a zajistit fyzické oddělení mobilních telefonů během výuky stanovením pravidel pro jejich použití.
- Společná odpovědnost: dokumentovat podezřelé chování, zapojit odborníky a policii co nejdříve.
AI je přesně tím nástrojem, který může významným způsobem tato rizika prohloubit, pokud se žáci hlásí zcela nekontrolovaným způsobem. Základní informovanost rodičů a jasná představa o AI nástrojích ve škole je MINIMÁLNÍ doporučenou prevencí.
Kriminální sítě dnes využívají stejné herní mechanismy, které děti znají z běžných aplikací, k jejich manipulaci a vydírání. Europol i FBI varují, že jde o největší bezpečnostní hrozbu současnosti. Ochrana vyžaduje kombinaci technických opatření, právních kroků a především otevřený dialog mezi rodiči, školami a dětmi.
Zdroje: Politico Europe Europol protothemanews.com
Milan Hausner
- Počet článků 201
- Celková karma 8,91
- Průměrná čtenost 197x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.