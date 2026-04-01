To je přitažené za vlasy. Takhle hloupá zápletka neexistuje.“
Proč si ChatGPT vypůjčil definici slova „plagiát“ a proč to vlastně není krádež – anebo je?
Britannica ukazuje, že když se uživatele zeptáte: “Jak Merriam-Webster definuje slovo plagiát?“, ChatGPT odpoví doslovnou definicí z Merriam-Webster. Tedy definicí slova, které znamená „vydávat cizí dílo za vlastní“.
ChatGPT tedy cituje definici plagiátorství. A cituje ji doslovně. Bez uvedení zdroje? Ne, tentokrát zdroj uvádí. Ale bez svolení. A bez zaplacení.
A teď si to představte jako scénku:
- Soudce: „Pane ChatGPT, proč jste použil definici z Merriam-Webster?“ ChatGPT: „Chtěl jsem lidem vysvětlit, co je to plagiátorství.“Soudce: „A požádal jste o povolení?“ ChatGPT: „Nepotřebuji. Já jsem se jen učil.“Soudce: „Učil jste se, co je to plagiátorství?“ ChatGPT: „Ano.“ Soudce: „Tím, že jste plagioval definici plagiátorství?“ChatGPT: „...Když to takhle řeknete, zní to blbě.“*
Plagiátorství je staré jako písmo
Kdo byl první plagiátor?
Římané. Slovo plagiarius znamenalo v latině „únosce“: někdo, kdo unesl dítě nebo otroka. A přeneseně pak někdo, kdo unesl cizí text. Martial, římský básník z 1. století, si ve svých epigramech stěžoval na kolegy, kteří vydávali jeho verše za své. Říkal jim plagiarii.
Už tehdy platilo: morální pravidlo ano, zákon ne. Nikdo nešel do vězení za to, že opsal báseň. Maximálně se mu posmívali.
Středověk: kopírování jako ctnost
Po staletí bylo kopírování nejen tolerováno, ale vyžadováno. Mniši v klášterech opisovali rukopisy, protože jinak by se vědění nedochovalo. O autorství se příliš nediskutovalo. Důležité bylo, že text existuje, ne kdo ho napsal. Kdyby tehdy existoval ChatGPT, mniši by mu tleskali. „Podívejte, bratr robot opsal celou knihovnu za jednu noc! To je zázrak!“
Renesance: rodí se autor
Až s vynálezem knihtisku a s nástupem renesance se začíná objevovat myšlenka autora jako individua, které má právo na své dílo. Shakespeare, Dante, Michelangelo: jejich jména se stávají značkami. Kopírování už není ctnost, ale podezřelá činnost.
Ale pořád žádný copyright. Teprve v 18. století vzniká první autorský zákon – v Anglii 1710, Statute of Anne. A ten už říká: „Autor má právo na své dílo po omezenou dobu. Pak patří všem.“
Plagiát a copyright nejsou totéž
A tady je ta zásadní věc, kterou si lidé pletou. Dokonce i chytré hlavy v právních kancelářích.
- Plagiátorství je morální a akademický pojem. Znamená: vydáváš cizí dílo za své. Trestá se: vyhazovem ze školy, ztrátou reputace, posměchem. Nikdo tě za to nezavře. Plagiátorství není trestný čin.
- Porušení autorského práva (copyright infringement) je právní pojem. Znamená: použil jsi cizí dílo bez svolení způsobem, který zákon nepovoluje. Trestá se: pokutami, náhradou škody, ziskem z neoprávněného užití. Můžeš jít kvůli tomu k soudu. A prohrát.
ChatGPT tedy neplagiruje. Nemůže. Plagiátorství vyžaduje úmysl vydávat cizí dílo za své. ChatGPT nemá úmysl. Nemá vědomí. Nemá svědomí. Je to stroj. Ale ChatGPT může porušovat autorská práva. A to je přesně to, co mu Britannica vytýká.
Zmatek trvá dodnes
Příklad 1: Student a Wikipedie: Student opsal odstavec z Wikipedie. Učitel mu řekne: „To je plagiátorství.“ A má pravdu – z akademického hlediska. Ale právně? Wikipedia je pod svobodnou licencí. Opsat odstavec je povoleno, pokud uvedete zdroj. Student neporušil copyright. Porušil etiketu.
Příklad 2: OpenAI a Britannica
OpenAI opsala článek z Britannica. A teď? Britannica není Wikipedie. Její obsah je chráněný. A OpenAI ho nepoužila podle licence, žádnou nemá. Tohle už není otázka akademické etiky. Tohle je právní spor o stovky milionů dolarů.
A ten vtip? Že OpenAI při své obhajobě tvrdí: „My jsme se jen učili.“ Jako ten student, co opsal z Wikipedie a řekl: „Já jsem se jen inspiroval.“
Jenže student se učil pro sebe. OpenAI se učila pro byznys za 730 miliard.
Historické „učení“
Ludwig van Beethoven
Beethoven „se učil“ od Mozarta. V jeho raných sonátách slyšíte Mozarta na každém kroku. Dnes bychom řekli, že se inspiroval. On by řekl, že se učil. A měl pravdu. Ale Beethoven nenakopíroval Mozartovy skladby a nevydal ji pod svým jménem. Vzal styl, techniku, postupy – a vytvořil něco nového. To je rozdíl mezi učením a kopírováním.
Když se student učí psát, opisuje věty z učebnice. Ale když odevzdá domácí úkol, očekává se, že napíše vlastní text. Když místo toho odevzdá doslovný přepis učebnice, dostane pětku. OpenAI teď tvrdí: „Já jsem student, který se učí.“ Britannica odpovídá: „Ty jsi student, který odevzdává přepis učebnice a chce za něj jedničku.“
Kdo je tady ten zloděj?
Vraťme se k těm historickým postavám.
- Středověký zloděj ukradl krávu. Bylo jasné, co udělal. Šibenice.
- Zloděj 20. století ukradl peníze. Bylo jasné, co udělal. Vězení.
- Zloděj 21. století – OpenAI (a mnozí další) neukradl nic fyzického. Články zůstaly na webu Britannica. Nikdo o ně nepřišel. A přece: Britannica přichází o možnost na nich vydělat. A bez příjmů nemůže platit ty, kdo články píšou. A bez nich nebudou nové články. A bez nových článků nebude mít ChatGPT co číst.
Takže kdo je tady zloděj? Ten, kdo bere, co není jeho? Nebo ten, kdo podniká způsobem, který znemožňuje těm, kdo tvoří, dál tvořit?
Na přelomu 19. a 20. století stavěli železnice. Potřebovali půdu. Tak si ji prostě od indiánů vzali. Farmáři zůstali bez polí a bez obživy. Bylo to legální? Po budoucí novele zákonů ano. Bylo to spravedlivé? Diskutuje se o tom u soudů dodnes.
OpenAI dnes staví železnici 21. století. Potřebuje obsah. Tak si ho prostě bere. Tvůrci obsahu zůstávají bez možnosti na něm vydělat. Je to legální? To teď rozhodnou soudy. Je to spravedlivé? To je ta správná otázka.
Až se budou soudit andělé
Největší ironií celého sporu je, že se točí kolem slova, jehož definici si OpenAI vypůjčila od žalobce.
Kdyby si to vymyslel scenárista, řekli by mu: „To je přitažené za vlasy. Takhle blbá zápletka neexistuje.“
A přitom existuje. A soud o tom bude jednat. A někdo u toho bude muset vysvětlit, jestli je horší ukrást krávu, nebo ukrást definici slova „krádež“.
Středověký zloděj by tomu nerozuměl. Zloděj z 20. století by se smál.
My jen čekáme, co na to řekne soudce.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.