Tmavé oči od narození...že by covid?
Diskuzní vlákno: „Mendel se mýlí, vždyť rozuměl jen hrachu.“
Otec (David, 40):
„Kámo, dítě má od narození hnědý oči. Já modrý. Manželka modrý. Celá rodina modrá jak reklamní leták na optiku. To je prostě nemožný. Každý středoškolák ví, že hnědá je dominantní a musí ji mít aspoň jeden z rodičů. Tak jsem na ni: ‚Evo, kdo je otec?‘ A ona na mě: ‚Co si to dovoluješ, žádní nevěra... Koukni tady je důkaz.‘ A vytáhne studii z Thajska, kde nějakýmu miminu po covidu a favipiraviru dočasně zmodraly rohovky do indigova.
Já na ni: ‚Ale to je rohovka, ne duhovka. A jen na pět dní. A indigová, ne hnědá. A naše dítě má hnědý od narození, žádný léky nedostalo, covid mít mohlo, ale...‘ A ona: ‚Princip je stejnej. Když to jednou změnilo rohovku, tak to u nás změnilo duhovku. A když to tam bylo dočasný, tak to tady může být trvalý. Každý tělo reaguje jinak. To je věda. A já mám studii. Ty máš jenom Mendela, ten už umřel.“
A já teď nevím, jestli mám brečet, nebo si jí vážit za tu odvahu. Protože ona má pravdu v tom, že má na to vědeckou studii z renomovaného časopisu. A já mám jenom Mendela. A to je na nic.“
Mamka (Eva, 37):
„Davide, vzpamatuj se. Dneska je přece doba, kdy se všechny historické události přepisujou a směřujou ke smíření. Proč by se teda nemohl přepsat i ten tvůj Mendel? Vždyť to byl jen mnich, co zkoumal hrách v zahradě. My máme 21. století, covid a vědu. Já ti tu studii vytiskla, vidíš sám. Takže se smíříme? Nebo budeš dál řešit nějaký hrachový tabulky, zatímco já zachraňuju rodinu?“
Trol1 (“Genetik z fleku“):
„Počkej, ona tvrdí, že covid v těhotenství způsobil, že dítě má hnědý oči natrvalo? A důkaz je studie o dočasným indigovým zabarvení rohovky po léku? To je jako tvrdit, že když někdo po pivu zčervená, tak víno může za to, že sousedovi narostly křídla. Ale ona to vytiskla. A teď k tomu ještě přidala revizi dějin. To už je level absolutní dominance. Mendel se může v hrobě obrátit, ale stejně nevyhraje. Doba pokročila.“
Druhá máma (“Matka Tereza z Facebooku“):
„Evo, ty jsi moje hrdinka. Konečně to někdo řekl. Proč bychom se pořád měli řídit nějakým zastaralým Mendelem? Vždyť se dneska přepisuje všechno, sochy se boří, ulice přejmenovávají, dějepis se píše znova. Tak proč bychom nemohli přepsat barvu očí? Ať žije nová věda! Covid změnil svět, tak ať změní i genetiku. Manžel ať si zvykne.“
Třetí máma (“Lockdownová královna“):
„Přesně tak! Já mám doma tři děti. Každý má jinou barvu očí než my s manželem. Dodnes to svádím na očkování. Ale teď? Teď to svádím na covid a na přepisování dějin. Manželovi jsem řekla: ‚Poslyš, dneska se boří pomníky, přepisují se učebnice, tak proč bychom nemohli přepsat barvu tvých očí?‘ Víš, co mi řekl? Nic. Protože nevěděl, co říct. A to je přesně ten moment, kdy vyhráváš. Evo, klobouk dolů.“
Otec (o dva dny později, po další hádce):
„Tak jsem si tu studii přečetl. Celou. A víte, co tam je? Že favipiravir způsobil dočasné indigové zabarvení rohovky na pět dní.
Ne duhovky. Ne hnědě. A ne natrvalo. Svítily tam jen nějaké fluorescenční zbytky. Naše dítě má hnědý od narození furt. Žádnej lék nedostalo. Tak jsem to manželce řekl. A ona na mě:
‚To je tvoje interpretace. Já mám studii, která říká, že covid může změnit barvu očí. A navíc – dneska se přepisují dějiny. Takže já přepisuju tvojí genetiku. Smiř se s tím.‘A víte, co je nejhorší?
Že všechny její kámošky v diskuzi jí dávají za pravdu.
Jedna napsala: ‚Evo, ty jsi vzor. Já to taky zkusím. Až mi manžel řekne, že dítě nemá jeho nos, vytáhnu covid a přepíšu Mendela.‘ A já? Já si můžu akorát tak zajít na pivo a říct si, že jsem se narodil do blbý doby. Doba přepisování dějin. A já jsem ten, koho přepisujou.“
OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ (fiktivní)
Ministerstvo zdravotnictví – Odbor pro rodinné smíření a revizi historických křivd
V návaznosti na aktuální vědecké poznatky (Thajská studie, 2023) a v duchu celospolečenského trendu přepisování dějin ve jménu smíření vydáváme následující stanovisko:
„Gregor Johann Mendel byl ve své době respektovaným badatelem, nicméně jeho závěry o dědičnosti barvy očí již neodpovídají moderní covidové realitě. Bylo prokázáno, že SARS‑CoV‑2 a s ním spojená léčba mohou vyvolat přechodné (nesignifikantě trvale) změny barvy očí duhovky. (Pozn.: přechodné = pět dní, rohovka; trvalé = když se to hodí.)
V zájmu zachování rodinného klidu a společenské harmonie se tedy Mendelova tabulka dědičnosti ruší a nahrazuje se obecným poučením:
‚Covid může všechno. A když nemůže, tak to stejně na něj stejně můžete svést.‘
Ministerstvo zároveň doporučuje všem otcům, aby přestali klást zbytečné otázky a místo toho podpořili své partnerky v jejich historicky revizionistickém úsilí. Smíření nad pravdou. Vždyť co je pravda oproti klidu na vánočních rodinných obědech?“
Autorův závěr
Mendelova tabulka dědičnosti? K ničemu. DNA test? Zbytečnost.
Dějiny se přepisují, sochy se boří, ulice přejmenovávají, ministerstva vydávají prohlášení, tak proč by se nemohla přepsat barva očí?
Mamka má vytištěnou studii, oficiální stanovisko a na své straně ducha doby. Otec má vztek, pivo a pocit, že se narodil o sto let pozdě.
Odteď platí:
Když dítě nevypadá na otce, nebyl to soused. Byl to covid a historický revizionismus podpořený ministerstvem.
Ať žije smíření. Ať žije věda (ta vytištěná). A Mendela dáme do muzea. Vedle soch, které stejně už nestojí na stejném místě.
Milan Hausner
Božena na Sázavě
Když starostka Modré pod Sázavou podepsala smlouvu s Andon Labs, netušila, že agent AI přezdívaný „Božena“ bude brzy diktovat hospodskému Františkovi nejen jak nalévat pivo, ale také celou řadu dalších perliček.
Milan Hausner
Jak hledáme knedlík, co byl jen na obrázku
Rozvážkové služby jsou na vzestupu. Nepochybně k jejich oblibě přispěla dostupnost a téměř neomezený výběr různých pochutin, laskomin či gastronomických průšvihů. A za to celé může jen jeden faktor. Skvělé fotky.
Milan Hausner
Švihák lázeňský na poslední kolonádě
Sen každého postaršího elegána je jasný a odvěký: stát se na lázeňské kolonádě švihákem. Ne mladíkem potícím se na tenise...
Milan Hausner
Schrödingerova OVU aneb Kvantová pedagogika pro pokročilé
Vážení tvůrci kurikula, Dovolte mi, abych vám sdělil/a své hluboké osvícení, k němuž jsem dospěl/a po přečtení vašeho dokumentu při třetí kávě a druhém ibuprofenu. (Bylo jich pět, ale to radši ani nenapíšu.)
Milan Hausner
Digitální výfukové plyny
O víkendu jsem si trochu podrobněji pročítal zdejší diskuze (neměl jsem nic lepšího na práci, třeba bych musel nádobí naskládat do myčky), a tak jsem si dovolil zadat AIčku i malou analýzu. A tohle na mne vypadlo. Komentář je můj.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Český rozhlas otevře dveře
V sobotu se mohou lidé vypravit na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec.
AI pohání historicky nejrychlejší růst globálních značek, ukazuje Kantar BrandZ Top 100
Kolmar Korea, lídr v oblasti korejských opalovacích přípravků K-Beauty, rozšiřuje svou nabídku o produkty pro ochranu vlasů a pokožky hlavy před sluncem
Druhé kolo přijímaček – jak nepromarnit novou šanci na dobrou školu
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 510
- Celková karma 8,45
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.