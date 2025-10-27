Titul: Největší blaf roku 2025 získává...
Studie Evropské vysílatelské unie a BBC z října 2025 dokázala to, co jsme tušili už dávno: stroje nás nenapodobují – předhánějí nás!
Letošní cena za kreativitu v plkání patří... AI!
Po vyhodnocení téměř 3000 odpovědí dospěli vědci k senzačnímu závěru: AI asistenti nemluví pravdu v 45 % případů. Zbylých 55 %? To jsou naprosto nudné, pravdivé odpovědi, které nikoho nezajímají!
Tradiční média teď musí smutně koukat, jak je technologická lůza přeskočila v jejich vlastní hře. Zatímco novináři potřebují roky školení, redakční schůzky a morální krize, než vypilují dokonalou dezinformaci, AI to zvládne během vteřiny – a ještě k tomu ve 14 jazycích!
Faktomlýnek: Když si AI mele, co ji napadne
- ChatGPT si vymyslel vlastní realitu, kde Turecko je členem EU – to se ani bulvár neodvážil!
- Airbus nebo Boeing ...to máte jedno, hlavně, že to má křídla a letí to..tedy už to neletí a spadlo to.
- Kdo to řekl... nikdo, ale AI cituje...
- 95% lidí věří AI – je jich jenom cca 80%
- Gemini se stal králem lži se 76% úspěšností – takového výkonu nedosáhli ani politici během předvolební kampaně
- Deepfakes s politiky – cesta do kryptoměnového investičního ráje
- Papež v bílé bundě – čistá AI vizualizace
- Olomouc má proměnlivý počet obyvatel ... v roce 1921 pokaždé jinak
- V Praze se mluví švédsky... aspoň to tvrdí jeden z modelů
- E mail byl vynalezen v roce 1876... tehdy měl ovšem sluchátko a mikrofon...
- Albert to dotáhl na amerického prezidenta...
- Moldavský parlament nazval své voliče stádem ovcí...v deepfaku
- V případě vraždy AI doporučila čtenářům, aby se sami rozhodli, zda je vražedkyně vinna či nevinna... spravedlnost budoucnosti
- Donald Trump mezi Afroameričany... podpora této vrstvy společnosti se předpokládá
- Českého Lva získává..... akorát ho získal někdo úplně jiný...
Všichni dohromady vytvořili dokonalou iluzi důvěryhodnosti – proč mlžit jen občas, když můžete lhát pořád?
Proč platit novináře, když máte AI?
Tradiční média strávila desítky let budováním důvěry, aby ji mohla systematicky podrývat. AI tento zbytečný proces přeskočila – rovnou začala plkat od prvního dne!
A jaký je rozdíl mezi novinářem a AI asistenty? Novinář alespoň ví, že lže.
Tak tohle chce řešení, řekla si EU. Evropští úředníci nezůstali pozadu a spustili AI Act – další skvělý způsob, jak vytvořit iluzi řešení:
- Transparentnost – uživatelé budou krásně vidět, jak jsou okrádáni o pravdu
- Pokuty až 35 milionů – což je pro tech giganty asi tolik, jako když běžnému smrtelníku spadne pětikoruna za pohovku
- Lidský dohled – protože člověk musí dohlížet na to, aby stroje mlžily správným směrem
A vítězové jsou...
Po pečlivém zvážení vyhlašujeme výsledky soutěže „Kdo nás lépe vodí za nos“:
- V kategorii „Kreativita“: AI asistenti – za vytvoření zcela nových politických realit a historických faktů
- V kategorii „Systematičnost“: Tradiční média – za letité budování důvěryhodnosti pouze proto, aby ji mohla zneužívat
- Hlavní cena „Zlatý blaf“: AI asistenti – za to, že dokázali během pár měsíců dosáhnout toho, na čem média pracovala desítky let!
Všichni prohráváme, ale aspoň se nasmějeme!
Nejkrásnější na této soutěži je, že veřejnost má dvojnásobnou šanci být mystifikována. Až si příště budete číst zprávy nebo ptát AI, pamatujte: důvěřuj, ale prověřuj – vlastně ani neprověřuj, protože stejně všechno může být prefabrikát!
Takže příště, až vás AI pošle do nějaké fiktivní země nebo vám doporučí neexistující zákony, vzpomeňte si: aspoň vás nesnaží manipulovat tak nudně jako tradiční média!
PS: Rád se dozvím povedené kousky naší dvojkové přítelkyně v diskuzi dole pod postem.
Milan Hausner
Stařešina na street food festivalu
Bohatí stařešinové, jejichž polštáře jsou nadité penězi, v nejbližší době vstoupí do lokální ekonomiky povinnou útratou... další příspěvek, jak řešit roli důchodců ve společnosti...
Milan Hausner
Jak nám kradou naší vlastní podobiznu (slova nám už ukradli dávno)
Nejprve ti vzali význam. Pak právo. Teď i obličej. Slova: Vypreparovaná z kontextu, sterilizovaná, znovu prodaná”. Vaše slova jsme optimalizovali. Vaši tvář jsme zefektivnili. Vaše práva jsme přetvořili na podmínky použití.”
Milan Hausner
Psychiatra netřeba se bát...ani ve vánici a s prasetem
Čtyři hodiny boje s mrazem, osudem a klesající morálkou. Dva Milanové, téměř zmrzlí, téměř pacienti, bez dokladů, s mrtvým prasetem a s blikajícími majáčky. To si prostě nevymyslíš...
Milan Hausner
Caffé Confusio: Příběh, kde šlo o víc než o kávu
Když se zdánlivě banální situace promění málem ve scénu filmu pro dospělé...ale co s tím má společného silná černá káva...
Milan Hausner
Souboj o korunu blbce: Kdo zblbne víc – AI, nebo její uživatel?
Kdysi dávno jsme se strachovali, že umělá inteligence povstane, sežere naše data a promění nás v baterky. Budoucnost je však vždy prozaičtější a mnohem absurdnější.
- Počet článků 143
- Celková karma 8,62
- Průměrná čtenost 207x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.