„Time management pro hutníky: Jak přežít s diářem místo kladiva“
Rekvalifikace: Moderní zaklínadlo, aneb jak se z nezaměstnanosti stane kurz
Vznešené slovo „rekvalifikace“ se vznáší nad trhem práce jako svatý grál. Je to kouzelná formulka, která má proměnit lidskou bídu v příležitost zastaralé dovednosti v žádaný kapitál a hlavně – utrácení veřejných peněz v investici do lidských zdrojů. Je to taková novodobá alchymie, kde se olovo nezaměstnanosti mění v zlato „flexibilního pracovníka“. A jako každé dobré zaklínadlo, i toto funguje na principu víry, nikoli výsledků. Vždyť to vláda a kdysi strana s námi myslela dobře. O tom, jak je to ve skutečnosti, docela dobře vypráví kontrolní zprávy NKÚ. Ty se sice mihnou v tisku, ale jejich dopad, doufám, bude mnohem více vidět v příslušných institucích. Doufám...
Kurz jako nová pracovní příležitost
Nejgeniálnějším aspektem rekvalifikace je její schopnost vytvořit iluzi činnosti. Když člověk přijde o práci, jeho hlavní metrikou neúspěchu je prázdný diář a prázdná peněženka. Systém mu však nabídne báječné řešení: Kurz! Náhle se jeho život naplní. Má kam chodit, má úkoly, má lektora. Jeho denní struktura se obnoví. Stává se z něj opět „zaměstnanec“ – zaměstnanec procesu rekvalifikace.
Tato činnost je však dokonale sebe-účelná. Je to jako poslat člověka, jehož dům hoří, na kurz „Základy hasičství“. Zatímco pilně skládá hadice a učí se teorii hoření, jeho život shoří na popel. Ale co, vždyť má certifikát! A ten je, jak všichni víme, cennější než vlastní střecha nad hlavou. Absolvent pak běží na úřad práce s tlustým portfoliem certifikátů – „Úvod do Excelu“, „Základy projektového managementu“, „Komunikační dovednosti“ – a narazí na realitu jediné volné pozice: vrátný. Pozice, která vyžaduje jedinou dovednost: umět existovat a nějak přežít.
Soft Skills: Svatý grál byrokratů
Nejvtipnější – či spíše nejtragičtější – je fenomén rekvalifikace na soft skills. Představte si padesátiletého svářeče, kterého po třiceti letech v hluku a pachu ocelárny nahradil robot. Jeho svět byl založen na přesnosti, síle a hmatatelném výsledku. Hard skills hrály podstatnou roli. A co mu systém, v rámci milosrdné pomoci, nabídne? Kurz „Asertivní komunikace“ nebo „Time management“.
Je to vrcholně tragikomická situace. Muž, který celý život řešil reálné problémy s kovem, se nyní učí, jak „aktivně naslouchat“ a „efektivně prioritizovat úkoly“ v sešitě s obrázky usmívajících se smajlíků. Fondy Evropské unie a státní rozpočet sypou desítky milionů do společností, které tyto kurzy provozují. Je to dokonalý koloběh: peníze daňových poplatníků se přelévají do kapes „lektorů“, kteří učí lidi bez reálné perspektivy, jak se tvářit, jako by perspektivu měli. Hlavním výstupem není zaměstnání, ale faktura za kurz. Systém se živí sám sobě. Velký rozdíl proti době dávno minulé? Docela pochybuji...
A v době AI nabraly podobné kurzy na frekvenci. A těch slev, co na ně guruové dávají. Jedna nabídka stíhá druhou... Stačí si jen vybrat...
Dokonalé zaklínadlo
Rekvalifikace je tedy dokonalé moderní zaklínadlo. Naplňuje byrokratické tabulky (“proškoleno X osob“), čerpá finanční prostředky (“vyčerpáno Y % z fondu“) a vytváří dojem, že se něco děje. Zároveň dokonale umlčuje konkrétního člověka. Jeho otázka „Kde najdu práci?“ je přehlušena nabídkou: „Chcete si udělat kurz na personalistu?“
Je to jako za starých časů, kdy kněží prodávali odpustky a politruci vizi nového člověka. Dnes úřady práce a rekvalifikační agentury „prodávají“ certifikáty. Zbavují se tak odpovědnosti za vytváření skutečných pracovních míst a přenášejí ji na jednotlivce. „My jsme ti dali příležitost, tys ji nevyužil.“ Kouzlo se zdařilo. Problém strukturální nezaměstnanosti, nedostupnosti bydlení a stárnoucí populace byl magicky transformován do osobního problému nekompetentního jedince, který „se dostatečně nesnažil“ a „neprošel rekvalifikací“. A fondy mohou dál tiše a spořádaně mizet v bezedné nádrži sebe-udržovacího byrokratického rituálu zvaného rekvalifikace, jehož kořeny sahají hluboko do doby, kde planá slova tvořila pracovní náplň lekterého z nás.
Milan Hausner
Pes tehdy uháněl fenu… dneska jí lajkuje profil a čeká na notifikaci.“
Je až k popukání, když se našinec probírá novými pohledy na něco tak přirozeného jako jsou partnerské vztahy. Tolik nových slov a ještě s takovým transferem.
Milan Hausner
Většina v defenzivě: Když se svět obrací naruby
Nejhlubší společenské konflikty nevznikají z toho, že by jedna strana chtěla zlo, ale z toho, že se dvě odlišné představy o správném uspořádání života střetnou jako dvě tektonické desky.
Milan Hausner
Přiznej AI a jsi v ...háji
Věříte ještě na pohádky? Třeba na tu, že poctivost se vyplácí? Pokud ano, pak jste zřejmě ještě nečetli nejnovější výzkumy z oboru organizační psychologie.
Milan Hausner
Stín práva první noci se prohlubuje - II
Když jsem ráno dopsal svou úvahu, vůbec mne nenapadlo, že bude mít přímo bleskové pokračování, ostatně tak je to s AI skoro vždycky. A tak tu holt máme první pohled už první noci.
Milan Hausner
O podivuhodném genovém přenosu a Freudově zoufalství
V naší malebné obci, kde se rodinná tajemství předávají vzduchem jako vůně podzimního listí, existuje podivuhodný fenomén genového přenosu, nad nímž by zůstal stát i sám Freud s otevřenou pusou a poznámkovým blokem.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.