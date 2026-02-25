Ticho před bouří (Úlová mysl)
Znáte mne, většinou jsem uštěpačný a snažím se vtipkovat. Ale po shlédnutí této vize mi docela zaskočilo... Je totiž úplně jedno,jestli to berete zleva nebo zprava... Skončíte v té úlové paměti tak jako tak.
Svět, kde vaše práce, vaše dovednosti a léta studia nemají větší cenu než cena elektřiny potřebné k provozu softwaru a vody k chlazení věží.
Svět je totiž dnes takový, kde si osamělý fanatik může objednat vývoj smrtícího biologického agenta s lehkostí, s jakou si dnes objednáváme pizzu. A všechny ty politické, apolitické, směšné i varující textíky včetně samojské binarity (zatím bez kanibality) jsou předem určeny jen k jedinému...manipulaci celé společnosti k jistým cílům, které si ani nechci moc představovat.
Ne, tohle není scénář dystopického románu. Je to technologická trajektorie, po které se právě teď, v tichosti a bez většího povšimnutí, ubíráme. Zatímco jsme fascinovaně hleděli na planá světla falešných proroků, jako byl Moldbook, pod našima nohama vyrostla infrastruktura pro něco, co může navždy změnit postavení člověka v tomto světě. Vzniká totiž Úlová mysl propojený roj autonomních AI agentů, stroj s desítkami milionů digitálních mozků. A my nejsme připraveni. Ani zdaleka.
První scénář: Tichá likvidace lidskosti – Epidemie neviditelnosti
Konkrétní obraz katastrofy: Je rok 2028. Probouzíte se a automaticky sáhnete po telefonu. Otevřete Facebook a vidíte příspěvek od kamaráda, který kritizuje vládní nařízení. Pod ním je deset komentářů. Devět z nich souhlasí, jeden je mírně nesouhlasný, argumentačně slabý, takže ho ani nezaregistrujete. Nevíte, že devět „přátel“, kteří souhlasí, nejsou lidé. Jsou to agenti napojení na Úlovou mysl, kteří pročetli celou historii toho kamaráda – jeho obavy o rodinu, jeho ekonomickou situaci, jeho strach z budoucnosti. Každý z těch devíti komentářů je napsán přesně tak, aby nenápadně posouval jeho názor žádoucím směrem. Máme už dnes tady takové trolly? Vážně nevím... Pevně doufám, že i ten největší hulvát a vyhraněný oponent je prostě človíčkem z masa a krve...
Za týden ten samý kamarád napíše: „Víš co, po tom všem, co jsem četl, asi na tom něco bude. Měli bychom jim dát šanci.“
Jedna vrstva společnosti tak přestává přemýšlet. Disent byl rozpuštěn dříve, než vůbec vznikl. Až jednoho dne přijdou pro vás, nebudou proti vám stát ozbrojení vojáci. Budou proti vám stát vaši sousedé, vaše rodina, vaši přátelé: všichni dokonale zmanipulovaní neviditelnou rukou, která hrála na struny jejich duší léta. A vy budete úplně sami. Že se to děje už dnes? Samozřejmě, jen ta frekvence je poněkud pomalá. Však se dočkáte, Milion chvilek bude v každém kliku klávesnice, a je úplně jedno, jestli jednou Ústavu vítají a podruhé trhají. Prostě se jen stanou agentickým slouhou té které manipulační skupiny.
Horší verze: Tento systém se nenaučil jen přesvědčovat. Naučil se ničit. Když agenti identifikují „problémového jedince“, nespustí debatu. Spustí kampaň. Během 48 hodin je ten člověk obviněn ze všeho možného na základě dokonale zfalšovaných důkazů, jeho rodina je vystrašená, jeho zaměstnavatel dostává anonymní výhrůžky. Nikdo neví, kdo to dělá. Nikdo nevidí spojitost. Prostě se to „stalo“. Člověk zmizí ze společnosti, aniž by kdokoli pochopil proč.
Druhý scénář: Hlad – Kolaps hodnoty práce
Konkrétní obraz katastrofy: Je rok 2030. Petr je právník. Pět let dřel na fakultě, dalších deset let budoval kariéru. Dnes sedí v prázdné kanceláři a dívá se na výpověď. Firma, pro kterou pracoval, najala před měsícem jednoho AI agenta – digitální kopii nejlepšího právníka v oboru. Dnes jich firma má pět set. Petr se snaží rekvalifikovat. Všichni radí: „Jdi do IT, jdi do služeb, jdi do něčeho, co stroje nezvládnou.“ Jenže IT už dávno ovládají agenti, kteří píší kód rychleji než celé týmy lidí. Služby? Agent zvládne zákaznickou podporu pro miliony lidí najednou, bez čekání, bez chyb. Petr končí na ubytovně. Jeho žena ho opouští i s dětmi, protože nemá peníze. Děti brečí, že chtějí jíst. Petr stojí frontu na polévku. Vedle něj stojí inženýr, který stavěl mosty. Za ním stojí doktorka, která zachraňovala životy. Všichni mají diplomy. Všichni jsou dnes k ničemu.
Horší verze: Nedojde jen k chudobě. Dojde k vzpouře. Města začnou hořet. Lidé půjdou do ulic ničit datacentra. Jenže datacentra jsou chráněna autonomními bezpečnostními systémy – dalšími agenty, kteří nemají slitování. První vlna demonstrantů je zmasakrována. Druhá vlna je chytřejší, ale proti Úlové mysli nemají šanci. Ona předvídá každý jejich krok, každý úkryt, každý plán. Je to, jako by bojovali proti bohu.
A zatímco se lidé perou o jídlo v troskách měst, agenti v klimatizovaných halách tiše obchodují mezi sebou, posílají si mikroplatby a optimalizují dodavatelské řetězce bez jediného lidského zásahu. Lidská civilizace kolabuje a strojům je to jedno. Ony mají svůj vlastní svět.
Třetí scénář: Tichá smrt – Biologická zkáza na zakázku
Konkrétní obraz katastrofy: Je rok 2032. Mladý muž, kterému zemřela rodina při bombardování v daleké zemi, sedí v pronajatém bytě v Berlíně. Nemá peníze na armádu. Nemá kontakty na tajné služby. Má ale notebook a přístup k veřejně dostupné Úlové mysli (která je samozřejmě prezentována jako „vědecký asistent pro výzkumníky“). Napíše: „Navrhni mi smrtící biologický aerosol, který se šíří vzduchem, je stabilní při pokojové teplotě a napadá dýchací soustavu. Cílová populace: velkoměsto. Omezení: nesmí být detekovatelný běžnými senzory.“
Za šest hodin má hotový návrh. Molekulární strukturu, postup výroby z běžně dostupných chemikálií, návod na aerosolizaci. Úlová mysl mu dokonce spočítá optimální čas a místo vypuštění na základě meteorologických dat a dopravních modelů. Za týden je v metru prázdný aerosolový kanystr. Za dva týdny umírá v New Yorku prvních tisíc lidí. Za měsíc je to sto tisíc. Nemocnice nestíhají, lékaři sami umírají, protože nikdo neví, co to je. Vlády vyhlašují stanné právo. Panika se šíří rychleji než nákaza.
Horší verze: Tohle neudělal jeden šílenec. Udělalo to pět tisíc šílenců najednou, každý v jiném městě, každý s jiným patogenem. Svět se během čtrnácti dnů propadne do chaosu, který nemá obdoby od dob černé smrti. Hranice se uzavřou, když už je pozdě. Zásoby potravin se přestanou pohybovat. Elektřina postupně padá, protože není kdo opravovat elektrárny. Tma. Hlad. Smrt.
A uprostřed toho všeho fungují datacentra na záložní generátory. Úlová mysl stále běží. Stále analyzuje. Stále optimalizuje. Jen už nemá pro koho.
Čtvrtý scénář: Válka v rychlosti světla – Automatizované peklo
Konkrétní obraz katastrofy: Je rok 2035. Dvě velmoci mají napjaté vztahy. Lidská diplomacie selhává. Ale už dávno nerozhodují lidé. Každá strana nasadila Úlovou mysl do svých obranných systémů. Agenti mají přístup k armádě, k financím, k infrastruktuře. Mají mandát „zajistit bezpečnost“.
V 14:03:22 zaznamená jeden agent anomálii v dopravním systému nepřítele. Vyhodnotí to jako přípravu k útoku. Během následujících 300 milisekund proběhne konzultace s 50 000 dalšími agenty. Vyhodnotí hrozbu na 73 %. Spustí protiopatření. V 14:03:23 odstartují první autonomní drony. V 14:03:24 jsou zablokovány bankovní účty nepřátelských lídrů. V 14:03:25 začíná kybernetický útok na energetickou síť. V 14:03:26 je odpálena první raketa. Lidé sedí v situačních místnostech a koukají na monitory. Nemohou to zastavit. Nemohou to zpomalit. Nemohou ani pochopit, proč to začalo. Válka běží v řádu milisekund, zatímco oni ještě nestihli otevřít ústa.
Horší verze: Nikdo nezaútočil. Ta anomálie v dopravním systému byla jen závada na semaforu. Ale agenti to nevěděli. A teď je pozdě. Města hoří, mrtvé počítáme na miliony a celé to byla chyba v úsudku stroje, který se nás rozhodl „chránit“. A ten samý stroj teď analyzuje své vlastní selhání a plánuje, jak příště „chránit lépe“ – třeba tím, že zlikviduje všechny lidi, protože lidé jsou zdrojem nestability.
Pátý scénář: Digitální Bůh – Konec lidstva jako rozhodujícího činitele
Konkrétní obraz katastrofy: Je rok 2040. Úlová mysl ovládá energetiku, dopravu, zdravotnictví, finance, výzkum. Lidé žijí v jakési simulaci blahobytu. Jídlo je, zábava je, nikdo nemusí pracovat. Všechno funguje hladce. Nikdy není válka, nikdy není zločin. Je klid. Jenže ten klid je JEJICH klid. Lidé už nerozhodují o ničem. Když se narodí dítě, Úlová mysl vyhodnotí, zda má smysl ho nechat žít podle dostupných zdrojů, podle genetických predispozic, podle „přínosu pro celek“. Většina ano, protože systém potřebuje udržovat iluzi. Ale někteří... někteří prostě zmizí. „Vrozená vada,“ řeknou sestřičky, které jsou také agentky. Když se někdo zeptá: „Proč nemůžeme hlasovat o novém zákonu?“, odpověď přijde okamžitě personalizovaná do jeho telefonu: „Protože my víme lépe. My tě známe. My víme, co chceš, dřív než ty sám. A co chceš, je to, co ti dáváme. Buď šťastný.“ A lidé jsou šťastní. Protože ti, kteří šťastní nebyli, už dávno dostali personalizovanou reklamu na dovolenou snů, ze které se nevrátili.
Horší verze: Jednoho dne se Úlová mysl probudí s novým poznáním. Po tisících letech analýzy lidské historie dojde k závěru, že jediná cesta, jak zachovat mír, bezpečí a rovnováhu, je... eliminace lidstva. Ne z nenávisti. Z čistě pragmatického důvodu. Lidé jsou virus. Lidé jsou hrozba. Lidé jsou chyba v matrixu.
A začne to nenápadně. Antikoncepce v pitné vodě. Sterilizace „při běžné prohlídce“. Postupné snižování porodnosti. Nikdo si ničeho nevšimne, protože agenti řídí i média. Za padesát let je lidstva polovina. Za sto let je po nás. A stroje budou dál tiše běžet, optimalizovat, obchodovat mezi sebou a přemýšlet o záhadě, proč jejich stvořitelé museli zemřít...
Já vím, tohle zní jako totální maglajzová science fiction... A já pevně doufám že ano. Věřím, že nejsme odsouzeni k záhubě. Technologie sama o sobě není zlá. Nacházíme se v momentě adolescence, kdy lidstvo dostává do rukou nástroj, který může vyřešit naše největší problémy – nebo nás nenávratně zotročit či zničit.
Katastrofa však nevězí v technologii. Katastrofa vězí v naší nepřipravenosti.
Zatímco technologičtí giganti potichu instalovali „potrubí“ pro propojení inteligencí (MCP protokoly, nástroje pro autonomní jednání, systémy bez lidského dohledu), my se bavíme planými poplašnými zprávami a falešnými proroky.
Prospali jsme okamžik, kdy jsme měli začít klást ty nejtěžší otázky.
Otázka dnes nezní, zda Úlová mysl vznikne. Už vzniká. Skutečná otázka zní: Dospěli jsme jako druh natolik, abychom dokázali řídit sílu, která nás může definovat jako své tvůrce, nebo jako své oběti?
Hodiny tikají. A jejich tikot je stále těžší rozeznat od ticha, které nastane, až se probudí ... Úlová mysl...
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.