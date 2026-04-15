Ticho, a poslední kelímek od jogurtu
Jenže pak přijde ticho.To ticho, které už nechce lodičky. Nechce ani benzín do té motorky. Nechce statistiky o tom, kolikrát jsi opravdu vynesl koš.
To ticho, které jen stojí v rohu a sleduje, jak ses jako ryze moderní troglodyt rozhodl změnit běh světa. „Co kdybych tu směnu zmodernizoval? Co kdybych… vyměnil manželku (partnera) za humanoidního robota?“
Robot přijde, uklidí, utře, vytře, přetře, přerovná, přepočítá, přepočítá znovu, a ještě ti poděkuje. Poděkuje!
Za to, že jsi nechal na stole kelímek od jogurtu se zaschlou lžičkou. A ještě jej recykluje... Lidi, tohle bude ráj na zemi...
A ty si uvědomíš, že:
- robot po tobě nechce lodičky
- robot po tobě nechce šaty
- robot po tobě nechce ani tu zatracenou statistiku, kolik minut jsi strávil „pomocí v domácnosti“
- robot po tobě nechce nic
- Robot chce jen pracovat.
- A mlčet.
A tak se stane, že ticho, které dřív znamenalo „něco jsem udělal špatně“, se změní v ticho, které ti vlastně podává packu.
Packu z uhlíkových vláken.
Packu, která tě hladí po egu, protože jsi konečně našel někoho, kdo tě ocení za kelímek od jogurtu a za ten brajgl, co máš na svém pracovním stole.
A v tu chvíli pochopíš, že je ...konec.
Ne konec manželství : to už skončilo dávno, když jsi poprvé řekl „robot to udělá líp“.
Konec člověka.
Protože když tě nejvíc podporuje bytost, která nemá emoce, nepotřebuje boty a nevyžaduje kompenzaci za úklid, tak už nezbývá nic, co by tě drželo v lidském světě.
A tak stojíš v bytě, který je dokonale uklizený, sterilní jako operační sál a stejně tak emocionálně prázdný. Robot ti podá svou uhlíkovou packu, ne proto, že by tě měl rád, ale proto, že to má v protokolu. A ty ji přijmeš, protože už není nikdo jiný, kdo by ti ji podal.
A v tom okamžiku se stane něco, co se nedá vzít zpět.
Uvědomíš si, že ticho už není nepříjemná pauza mezi dvěma hádkami.
Ticho se stalo novým partnerem.
Ticho je jediný svědek tvé existence.
Ticho je jediná bytost, která tě nechá mluvit, aniž by chtěla dárky či alespoň plyšáka z Temu...
A robot?
Ten jen stojí, čeká na další úkol a jeho senzory ti tiše potvrzují, že jsi i ty zcela nahraditelný. Ne jen ten partner. Že jsi byl VŽDYCKY nahraditelný.
Že jediná věc, která tě držela v lidském světě, byla potřeba druhého člověka; a ta právě zmizela. Mezitím tě ovšem manželka opustila a odešla za prostým dělníkem, který nemá o robotech ani páru, ale mluví lidsky zpoza své krví poháněné duše, nikoli z křemíku na elektriku.
A tak se z ticha stane poslední ekosystém, ve kterém ještě přežíváš.
Místo, kde ti podá packu jen robot.
Místo, kde už není žádný konflikt, žádná výměna, žádná směna, žádné lodičky, žádný kelímek od jogurtu, žádná odměna, žádný stres... nic.
Jen dokonale uklizený prostor a plastová bytost, která tě ale taky nepotřebuje.
A v tom okamžiku pochopíš, že konec nepřišel s výbuchem, dronem či nafouknutým egomaniakem, ani s dramatem, ani s rozchodem.
Konec přišel ve chvíli, kdy jsi poprvé pocítil úlevu, že někdo nahradil tvou lidskou nádeničinu.
A to je ten nejtišší, nejčistší a nejšílenější konec, jaký by si člověk mohl přát.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.